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В Казахстане
Время режима тишины изменят в Казахстане
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старик 13 Мая 2020 в 23:41:07
«Для соблюдения требований статьи 14 Конституции Республики Казахстан о равенстве всех перед законом и судом установлено единое время соблюдения режима тишины для всех граждан: в рабочие дни — с 22.00 до 09.00, в выходные и праздничные дни — с 23.00 до 10.00», — сообщила Зауреш Аманжолова на пленарном заседании Мажилиса, озвучивая нормы законопроекта «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Ранее режим тишины надо было соблюдать с 23.00 до 6.00. Согласно статье 437 «Нарушение тишины» Кодекса РК Об административных правонарушениях, нарушение тишины в ночное время (с 23 до 6 часов утра), в том числе проведение в жилых помещениях и вне их сопровождаемых шумом работ, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации — в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства — в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства — в размере ста месячных расчетных показателей.

Источник: Kazinform

Кафешкам на первых этажах жилых домов привет?
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  Васяй 14.05.2020 в 00:08:40   # 749703
И здесь согласны!Проститувов защемить можно будет!
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  Pole13 14.05.2020 в 00:31:09   # 749707
Это очень очень здорово!!!!
Неплохо было бы делать обход дворов и детских площадок после 22.00.
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  toliktommy 14.05.2020 в 00:55:28   # 749709
Неужели и мечети штрафовать будут? Церкви заткнули давным давно. Надеюсь до всех нарушителей тишины доберутся.
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