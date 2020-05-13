Время режима тишины изменят в Казахстане

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старик 13 Мая 2020 в 23:41:07
Ранее режим тишины надо было соблюдать с 23.00 до 6.00. Согласно статье 437 «Нарушение тишины» Кодекса РК Об административных правонарушениях, нарушение тишины в ночное время (с 23 до 6 часов утра), в том числе проведение в жилых помещениях и вне их сопровождаемых шумом работ, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации — в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства — в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства — в размере ста месячных расчетных показателей.
Источник: Kazinform
Кафешкам на первых этажах жилых домов привет?
Комментарии, по рейтингу, по дате
Неплохо было бы делать обход дворов и детских площадок после 22.00.
toliktommy 14.05.2020 в 00:55:28 # 749709