Кого из казахстанцев будут тестировать на коронавирус бесплатно

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философ 18 Мая 2020 в 19:16:32
НУР-СУЛТАН, 18 мая – Sputnik. В Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) сообщили, кто из казахстанцев сможет пройти ПЦР-тестирование на коронавирус бесплатно.
Категории граждан
- граждане, госпитализированные в провизорный стационар с подозрением на COVID-19;
- лица с симптомами ОРВИ и пневмонией;
- лица из числа близко контактировавших с зараженным COVID-19;
- пациенты при плановой госпитализации в стационар;
- пациенты старше 50 лет, состоящие на динамическом наблюдении с заболеваниями органов дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
- граждане, прибывающие из-за рубежа;
- сотрудники министерства внутренних дел, задействованные в мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса;
- беременные.
Кроме того, Национальный центр экспертизы комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава за свой счет проводит ПЦР-исследования для следующих категорий граждан:
- контактные лица, находящиеся на домашнем карантине;
- медработники, имеющие респираторные симптомы и с повышенным риском заражения;
- сотрудники госорганов, задействованные в противоэпидемических мероприятиях;
- лица в домах престарелых, интернатных и прочих специализированных организациях;
- призывники.
Стоимость ПЦР-тестов в Казахстане
На эти цели из бюджета выделено 5,4 миллиарда тенге (12,8 миллиона долларов). Стоимость одного теста составит ориентировочно 11,5 тысячи тенге (около 27 долларов).
"При этом 1,7 миллиарда тенге будут направлены в стационары, 3,7 миллиарда тенге – для поликлиник, оказывающих консультативно-диагностические услуги. Пациенты в этих медорганизациях пройдут ПЦР-тесты бесплатно", - отметили в пресс-службе Фонда соцмедстрахования.
Необходимое количество тестов для регионов определят местные исполнительные органы. На данный момент заключены договоры с более чем 600 медицинскими организациями, где будут проводить исследование на COVID-19. ФСМС на эти цели в апреле направил первый транш средств в медорганизации.
Напомним, всего на мероприятия по предотвращению COVID-19 из средств республиканского бюджета предусмотрено порядка 55,9 миллиарда тенге (свыше 133 миллионов долларов), оператором которых является ФСМС.
Из них на оплату пролеченных случаев по койко-дням в инфекционных, провизорных и карантинных стационарах - 14,7 миллиарда тенге (35 миллионов долларов), на выплату надбавок к зарплате медработников, задействованных в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции – 35,8 миллиарда тенге (85,2 миллиона долларов), на диагностическое исследование (ПЦР-тесты) – 5,4 миллиарда тенге (12,8 миллиона долларов).
https://ru.sputniknews.kz/health/20200518/13995805/Kogo-iz-kazakhstantsev-budut-testirovat-na-koronavirus-besplatno-.html
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