Казахстанским водителям не надо будет возить с собой техпаспорт и права

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философ 20 Мая 2020 в 21:11:15
По словам министра, всю нужную информацию об автовладельце стражи порядка смогут видеть через планшет и систему со всеми данными о выписанных доверенностях, сроках действия страхового полиса и прохождения техосмотра.
- Хватит только удостоверения личности, потому что по нему мы увидим через планшет информацию. Зачем гражданам целое портмоне документов носить - одного удостоверения личности хватает, - рассказал министр во время обсуждения поправок в законопроект по борьбе с хищениями автотранспортных средств на территории СНГ.
Также в планах МВД синхронизировать программы полицейских на планшетах с видеокамерами, которые стоят на улице. Подобная интеграция системы позволит полицейским оперативно реагировать на нарушения водителей.
Сейчас правоохранители частично уже используют эту практику и минимизируют угрозы автоугонов и езду без номерных знаков.
При этом Ерлан Тургумбаев отметил, что подобная система работает только в нескольких странах Европы. Поэтому, выезжая за рубеж, казахстанцам надо будет иметь при себе все правоустанавливающие документы.
О сроках введения подобной нормы глава МВД не сообщил.
В начале марта нынешнего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по государственной программе «Цифровой Казахстан». Глава государства подчеркнул важность постепенного отказа от бумажных документов и их перевода в электронный формат.
https://ru.sputniknews.kz/society/20200520/14019476/kazakhstanskie-voditeli-udostoverenie.html
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