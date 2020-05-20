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В Казахстане
Казахстанским водителям не надо будет возить с собой техпаспорт и права
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философ 20 Мая 2020 в 21:11:15
НУР-СУЛТАН, 20 мая — Sputnik. Казахстанским водителям облегчат портмоне с документами и позволят передвигаться на авто с одним удостоверением личности. О планах по внедрению электронного документооборота в мажилисе поделился министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

По словам министра, всю нужную информацию об автовладельце стражи порядка смогут видеть через планшет и систему со всеми данными о выписанных доверенностях, сроках действия страхового полиса и прохождения техосмотра.

- Хватит только удостоверения личности, потому что по нему мы увидим через планшет информацию. Зачем гражданам целое портмоне документов носить - одного удостоверения личности хватает, - рассказал министр во время обсуждения поправок в законопроект по борьбе с хищениями автотранспортных средств на территории СНГ.

Также в планах МВД синхронизировать программы полицейских на планшетах с видеокамерами, которые стоят на улице. Подобная интеграция системы позволит полицейским оперативно реагировать на нарушения водителей.

Сейчас правоохранители частично уже используют эту практику и минимизируют угрозы автоугонов и езду без номерных знаков.

При этом Ерлан Тургумбаев отметил, что подобная система работает только в нескольких странах Европы. Поэтому, выезжая за рубеж, казахстанцам надо будет иметь при себе все правоустанавливающие документы.

О сроках введения подобной нормы глава МВД не сообщил.

В начале марта нынешнего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по государственной программе «Цифровой Казахстан». Глава государства подчеркнул важность постепенного отказа от бумажных документов и их перевода в электронный формат.

https://ru.sputniknews.kz/society/20200520/14019476/kazakhstanskie-voditeli-udostoverenie.html
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