Парламент Казахстана упростил проведение митингов

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философ 20 Мая 2020 в 22:07:12
Сенаторы рассмотрели документ 14 мая. Они обратили внимание на множество лингвистических ошибок в нем и не согласились с некоторыми пунктами законопроекта, например, о количестве специализированных мест для организации и проведения пикетирования, собраний или митингов.
Член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Канат Мусин заявил, что депутаты рассмотрели изменения и дополнения, внесенные Сенатом. Он отметил, что эти поправки "не меняют концепцию содержания законопроекта, одобренного Мажилисом, и направлены на улучшение отдельных его норм". "Внесены поправки в целях совершенствования структуры отдельных норм законопроекта", - приводит его слова Sputnik Казахстан.
Принятие законопроектов депутаты Мажилиса поддержали единогласно. Документы направлены на подпись президенту.
Депутат Канат Мусин заявил, что эти поправки «не меняют концепцию содержания законопроекта, одобренного Мажилисом, и направлены на улучшение отдельных его норм».
«В частности, предлагается установить в центральных частях районов, в городах республиканского значения, столицы и в административных центрах областей обязательное количество специализированных мест для организации и проведения мирных собраний», — отметил депутат.
Сенаторы также попросили исключить из оснований для отказа в мирном собрании «нарушение функционирования объектов жизнедеятельности, транспорта и иной инфраструктуры, воспрепятствование свободному передвижению граждан», так как такие помехи должны учитываться властями еще на стадии установления конкретного специализированного места.
Еще одним новшеством является разрешение на использование организаторами митингов одежды и иных средств, препятствующих распознаванию лица. Право на ношение защитных средств прописано в тексте принятого депутатами законопроекта и для остальных участников митингов.
Согласно поправкам, за неправомерные действия отдельных граждан мирные собрания прекращать не будут, а их участникам разрешат использовать средства индивидуальной защиты здоровья.
https://vestikavkaza.ru/news/parlament-kazahstana-uprostil-provedenie-mitingov.html
https://fergana.ru/news/118280/?country=kz
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