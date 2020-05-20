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В Казахстане
Парламент Казахстана упростил проведение митингов
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философ 20 Мая 2020 в 22:07:12
Мажилис (нижняя палата парламента Казахстана) на пленарном заседании 20 мая согласился с внесенными Сенатом поправками в проект закона о мирных собраниях, передает Vlast.kz.

Сенаторы рассмотрели документ 14 мая. Они обратили внимание на множество лингвистических ошибок в нем и не согласились с некоторыми пунктами законопроекта, например, о количестве специализированных мест для организации и проведения пикетирования, собраний или митингов.

Член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Канат Мусин заявил, что депутаты рассмотрели изменения и дополнения, внесенные Сенатом. Он отметил, что эти поправки "не меняют концепцию содержания законопроекта, одобренного Мажилисом, и направлены на улучшение отдельных его норм". "Внесены поправки в целях совершенствования структуры отдельных норм законопроекта", - приводит его слова Sputnik Казахстан.

Принятие законопроектов депутаты Мажилиса поддержали единогласно. Документы направлены на подпись президенту.

Депутат Канат Мусин заявил, что эти поправки «не меняют концепцию содержания законопроекта, одобренного Мажилисом, и направлены на улучшение отдельных его норм».

«В частности, предлагается установить в центральных частях районов, в городах республиканского значения, столицы и в административных центрах областей обязательное количество специализированных мест для организации и проведения мирных собраний», — отметил депутат.

Сенаторы также попросили исключить из оснований для отказа в мирном собрании «нарушение функционирования объектов жизнедеятельности, транспорта и иной инфраструктуры, воспрепятствование свободному передвижению граждан», так как такие помехи должны учитываться властями еще на стадии установления конкретного специализированного места.

Еще одним новшеством является разрешение на использование организаторами митингов одежды и иных средств, препятствующих распознаванию лица. Право на ношение защитных средств прописано в тексте принятого депутатами законопроекта и для остальных участников митингов.

Согласно поправкам, за неправомерные действия отдельных граждан мирные собрания прекращать не будут, а их участникам разрешат использовать средства индивидуальной защиты здоровья.

https://vestikavkaza.ru/news/parlament-kazahstana-uprostil-provedenie-mitingov.html

https://fergana.ru/news/118280/?country=kz
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