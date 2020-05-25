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danilov 25 Мая 2020 в 13:21:35
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сижу думаю какие долбоёбы нас управляют.
Поездил по городу. опять нормальный асвальт сдирают.
Я всегда писал про Габидулу пиаршика. А это Айтенов не пиарится. Чисто работает на свой карман.
Опять во многих местах бордюры меняют.
Видать много дал что бы отбиться.
На счет машин. Пока Вся Назарбаевская шушара . Младшая Алия не уберёт утилизационый збор.
Так и будете завозит по хитрым схемам.
Семья делает всё что бы заработать деньги. Не долго осталось.
У нас 1 300 000 и выше по кубам
toliktommy 25.05.2020 в 21:49:59 # 751202
Как узаконить своего армянского друга?Если это не про машины - то звучит это весело
Цитата: Маке0912 от 25.05.2020 14:44:31
Если не ошибаюсь в Европе утиализационый збор 200-400 евро.
У нас 1 300 000 и выше по кубам
Если не ошибаюсь в Европе утиализационый збор 200-400 евро.
У нас 1 300 000 и выше по кубам
У нас просто грабеж:
За Ладу Гранту 930000 тенге
За Тойоту Камри, Рав4 1325000 тенге
Если авто больше 3 литров- 3050000 тенге.
За Газельку 2000000 тенге.
Но самое обидное, когда вы поедете сдавать авто на утилизацию, неважно Гранта или Камри,если она будет комплектной, машина должна быть целой, то наличкой дадут только 150000 тенге , за разбитую 50000 тенге.
Может тоже "крикунов" нанять, как араводы? Я бы скинулся