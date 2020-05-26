МИД прекратил прием заявлений по утрате гражданства Казахстана

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философ 26 Мая 2020 в 11:07:49
«В связи с изменениями, внесенными в статью 31 Закона «О гражданстве Республики Казахстан», с 25 мая 2020 года министерство иностранных дел Республики Казахстан прекращает прием заявлений по утрате гражданства Республики Казахстан», - говорится в распространенном в понедельник сообщении.
Как уточнили в МИДе, по вопросам утраты гражданства Казахстана теперь можно обращаться в дипломатические представительства страны за рубежом.
https://kaztag.kz/ru/news/mid-prekratil-priem-zayavleniy-po-utrate-grazhdanstva-kazakhstana
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