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В Казахстане
Казахстан ратифицировал соглашение об информатизации товарооборота в ЕАЭС
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danilov 31 Мая 2020 в 15:41:27
Казахстан ратифицировал соглашение об информатизации товарооборота в ЕАЭС.

Речь идет о механизме информационного контроля и сопровождения грузов и товаров при их движении по территории стран ЕАЭС.

Благодаря этой инновации исключается возможность контрафакта товара, а за счет повсеместного внедрения электронной системы учета торговых грузов многократно повысится пропускная способность границ. Грузы теперь не будут часами проверяться на таможне, а вереницы грузовиков и фур перед КПП станут постыдным воспоминанием, ушедшим в прошлое на территории Союза.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KapitanNemo 31.05.2020 в 19:39:41   # 751668
Маркировать груз будут RFID метками?
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  Konstant 01.06.2020 в 00:14:57   # 751687
Странно а кому и зачем что возят. Вроде все и так знают
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