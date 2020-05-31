Казахстан ратифицировал соглашение об информатизации товарооборота в ЕАЭС.

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danilov 31 Мая 2020 в 15:41:27
Речь идет о механизме информационного контроля и сопровождения грузов и товаров при их движении по территории стран ЕАЭС.
Благодаря этой инновации исключается возможность контрафакта товара, а за счет повсеместного внедрения электронной системы учета торговых грузов многократно повысится пропускная способность границ. Грузы теперь не будут часами проверяться на таможне, а вереницы грузовиков и фур перед КПП станут постыдным воспоминанием, ушедшим в прошлое на территории Союза.
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KapitanNemo 31.05.2020 в 19:39:41 # 751668