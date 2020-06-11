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В Казахстане
Биртанов: Отказываясь от прививки, родители ограничивают права ребенка на здоровье
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danilov 11 Июня 2020 в 14:45:13
Сенат сегодня рассмотрел проект Кодекса о здоровье. Представил документ Елжан Биртанов.

Говоря о новеллах документа, он отдельно остановился на поправках по вопросам обязательной вакцинации.

Важность этой нормы, с его слов, обусловлен тем, что каждый имеет право на здоровье. Между тем, отказываясь от вакцинации своего ребенка, родители ограничивают права ребенка на здоровье, считает Биртанов.

Глава Минздрава убежден: рост непривитых лиц приведет к снижению коллективной защиты и развитию вспышек эпидемии среди населения. Такая ситуация будет представлять серьезную угрозу для тех детей, вакцинировать которых невозможно из-за наличия медицинских противопоказаний.

В подтверждение своих слов министр привел статистику прошлого года, когда в стране корью заболели и умерли 21 человек, 19 из которых дети. В целом, в 2019 году этой инфекцией заразились более 13,8 тыс. человек, более 9,8 тыс. - дети. Большинство из них не успели привить от кори, так как они не достигли возраста иммунизации.

Биртанов признал, что норма об обязательной иммунизации вызвала большой общественный резонанс. В результате ее обсуждения в стенах парламента, все прививки было решено разделить на обязательные и добровольные. К первым отнесены плановые профилактические прививки и профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям. Например, прививка от гриппа.

Ранее сообщалось, что сенаторы направили проект Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» с сопутствующими поправками в мажилис.

https://www.nur.kz/1859929-birtanov-otkazyvaas-ot-privivki-roditeli-ogranicivaut-prava-rebenka-na-zdorove.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  гримм 11.06.2020 в 15:48:52   # 752528
Quote:
когда в стране корью заболели и умерли 21 человек, 19 из которых дети

а где реальные цифры умерших и пострадавшие от прививки?
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  Kukaracha 11.06.2020 в 16:39:27   # 752537
Сперва должны делать анализ на отсутствие побочных эффектов от прививки, а не поголовно на УРА всех одинаковой прививкой проштамповывать, вирус может мутировать на защиту от прививки и потом все привитые одинаковой прививкой в попе окажутся.

Слова Биртанова можно развернуть в обратную сторону, если заставлять ребёнка делать прививку, а ребёнок не хочет, то родители ограничивают права ребёнка на здоровье, если ребёнок арёт и сильно плачет что аж вены на голове вздуваются, если прививка у ребёнка загноится, если прививка вызовет обострение хронического заболевания и т.д.
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