Биртанов: Отказываясь от прививки, родители ограничивают права ребенка на здоровье
danilov 11 Июня 2020 в 14:45:13
Сенат сегодня рассмотрел проект Кодекса о здоровье. Представил документ Елжан Биртанов.
Говоря о новеллах документа, он отдельно остановился на поправках по вопросам обязательной вакцинации.
Важность этой нормы, с его слов, обусловлен тем, что каждый имеет право на здоровье. Между тем, отказываясь от вакцинации своего ребенка, родители ограничивают права ребенка на здоровье, считает Биртанов.
Глава Минздрава убежден: рост непривитых лиц приведет к снижению коллективной защиты и развитию вспышек эпидемии среди населения. Такая ситуация будет представлять серьезную угрозу для тех детей, вакцинировать которых невозможно из-за наличия медицинских противопоказаний.
В подтверждение своих слов министр привел статистику прошлого года, когда в стране корью заболели и умерли 21 человек, 19 из которых дети. В целом, в 2019 году этой инфекцией заразились более 13,8 тыс. человек, более 9,8 тыс. - дети. Большинство из них не успели привить от кори, так как они не достигли возраста иммунизации.
Биртанов признал, что норма об обязательной иммунизации вызвала большой общественный резонанс. В результате ее обсуждения в стенах парламента, все прививки было решено разделить на обязательные и добровольные. К первым отнесены плановые профилактические прививки и профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям. Например, прививка от гриппа.
Ранее сообщалось, что сенаторы направили проект Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» с сопутствующими поправками в мажилис.
https://www.nur.kz/1859929-birtanov-otkazyvaas-ot-privivki-roditeli-ogranicivaut-prava-rebenka-na-zdorove.html