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В Казахстане
Правительство рекомендует усилить карантин в регионах
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danilov 12 Июня 2020 в 10:49:54
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 12.06.2020 в 11:29:38   # 752658
В каких регионах растет количество инфицированных?
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  Epihot 12.06.2020 в 11:40:57   # 752660
Цитата: старик от 12.06.2020 05:29:38
В каких регионах растет количество инфицированных?
Карагандинская и Атырауская область
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  kkafp 12.06.2020 в 12:16:33   # 752666
Люди везде и всюду пытаются ходить без масок и с пеной у рта доказывают, что короновируса нет. Работа многих предпринимателей превращается в ад. Штрафуют предпринимателей и закрывают объекты, а виноваты в этом администрация, люди которые принимают решения. Переложили с себя ответственность на предпринимателей. Надо воспитывать всех и штрафовать за появление в общественных местах без масок. Я только что был в Шымкентском автоЦОНе, там все без масок ходят и сами работники в первую очередь. То же самое происходит повсеместно. Надо что-то менять!!!
В масках меньшинство, я понимаю, что жарко и маски денег стоят, но если есть требование, то за его исполнением должны следить не предприниматели, они не имеют права заставлять других людей одевать маски. Для этого есть соответствующие органы. Поставьте по полицейскому на входы во все объекты и пусть заставляют. И в СМИ сделайте и постоянно крутите о б этом.
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