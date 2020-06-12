Правительство рекомендует усилить карантин в регионах

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danilov 12 Июня 2020 в 10:49:54
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Цитата: старик от 12.06.2020 05:29:38Карагандинская и Атырауская область
В каких регионах растет количество инфицированных?
В каких регионах растет количество инфицированных?
В масках меньшинство, я понимаю, что жарко и маски денег стоят, но если есть требование, то за его исполнением должны следить не предприниматели, они не имеют права заставлять других людей одевать маски. Для этого есть соответствующие органы. Поставьте по полицейскому на входы во все объекты и пусть заставляют. И в СМИ сделайте и постоянно крутите о б этом.