Откажется ли Казахстан от народных традиций, нарушающих права человека?

Цитата: Aлекс от

Если действующие законы не работают, то нет смысла принимать новые, они так же будут бесполезны Если действующие законы не работают, то нет смысла принимать новые, они так же будут бесполезны

не надо драматизировать, в 99% случаев законы срабатывают, 1% - вина коррупции. Не во всех сферах конечно такой процент (в ПДД наверное максимум 50%), но в серьезных законах так (убийство, изнасилование, грабеж)