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В Казахстане
Многодетный отец, записавший эмоциональное видео, попросил остановить сбор денег
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danilov 19 Июня 2020 в 13:16:36
Многодетному отцу из Алматинской области, эмоциональное видео которого вызвало резонанс в Сети, за три дня собрали средства на новый дом, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Старый дом будут полностью сносить, останется только фундамент. Новое жилье появится на этом же месте.

"Средств хватает на все, включая работы, мебель и так далее. Уже проект есть на новый двухэтажный дом. Работы планируем завершить за два месяца. Люди отправляли деньги, я считаю, затягивать с этим (с постройкой дома - прим. автора) не надо, чтобы показать результат. А потом я буду всех ждать в гости", - сказал Юрий Артыкбаев.

Многодетный отец добавил, что хочет остановить сбор денег.

"От чистого сердца говорю всем людям мира и гражданам Казахстана спасибо. Звонили поддержать из Америки, Германии, Эстонии, Австралии, Австрии. Просили построить большой, хороший дом для деток. Хочу остановить сбор денег, так как уже хватает на дом", - добавил многодетный отец.

Напомним, многодетный отец из Алматинской области записал эмоциональное видеообращение. В нем он рассказал о недавно сгоревшем доме, из-за чего семье пришлось жить на улице. Поход с просьбой о помощи в акимат обернулся насмешками со стороны чиновника.

Позже многодетный отец в интервью рассказал подробности о себе и о случившемся пожаре. 38-летний Юрий Артыкбаев работает таксистом. Он вместе с супругой Ириной воспитывает четверых мальчиков и девочку. Старшему сыну скоро исполнится 14, младшей дочери 4 года. Семья живет в частном доме в селе Казцик Илийского района Алматинской области.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/mnogodetnyiy-otets-zapisavshiy-emotsionalnoe-video-poprosil-405829/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 19.06.2020 в 14:17:24   # 753337
"Поход с просьбой о помощи в акимат обернулся насмешками со стороны чиновника."
Живет за счет этого самого таксиста и, с*ка-слуга народа, смеет скалиться в сторону "кормящей руки"? Здесь бы разобраться нужно и, если факты подтвердятся, на улицу его, в таксисты... Пока на себе не попробует, не поработает сам, не поймет как там за пределами чистой прохлады кабинета люди существуют так и будет хамить и измываться...
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  Versus 19.06.2020 в 14:19:37   # 753338
Акимат как всегда красиво делает. Ну хоть ради приличия начали бы служебную проверку
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  shlenchak 19.06.2020 в 14:42:07   # 753340
Да мы только нужны друг другу. Народ для народа, власти ни кто не нужен, нужны только налоги/
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  Pooman 19.06.2020 в 15:11:35   # 753342
Цитата: shlenchak от 19.06.2020 08:42:07
Да мы только нужны друг другу. Народ для народа, власти ни кто не нужен, нужны только налоги/
Прям в точку, для падлы народ это на налоги и нечего больше
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