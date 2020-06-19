Многодетный отец, записавший эмоциональное видео, попросил остановить сбор денег

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danilov 19 Июня 2020 в 13:16:36
Старый дом будут полностью сносить, останется только фундамент. Новое жилье появится на этом же месте.
"Средств хватает на все, включая работы, мебель и так далее. Уже проект есть на новый двухэтажный дом. Работы планируем завершить за два месяца. Люди отправляли деньги, я считаю, затягивать с этим (с постройкой дома - прим. автора) не надо, чтобы показать результат. А потом я буду всех ждать в гости", - сказал Юрий Артыкбаев.
Многодетный отец добавил, что хочет остановить сбор денег.
"От чистого сердца говорю всем людям мира и гражданам Казахстана спасибо. Звонили поддержать из Америки, Германии, Эстонии, Австралии, Австрии. Просили построить большой, хороший дом для деток. Хочу остановить сбор денег, так как уже хватает на дом", - добавил многодетный отец.
Напомним, многодетный отец из Алматинской области записал эмоциональное видеообращение. В нем он рассказал о недавно сгоревшем доме, из-за чего семье пришлось жить на улице. Поход с просьбой о помощи в акимат обернулся насмешками со стороны чиновника.
Позже многодетный отец в интервью рассказал подробности о себе и о случившемся пожаре. 38-летний Юрий Артыкбаев работает таксистом. Он вместе с супругой Ириной воспитывает четверых мальчиков и девочку. Старшему сыну скоро исполнится 14, младшей дочери 4 года. Семья живет в частном доме в селе Казцик Илийского района Алматинской области.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/mnogodetnyiy-otets-zapisavshiy-emotsionalnoe-video-poprosil-405829/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Живет за счет этого самого таксиста и, с*ка-слуга народа, смеет скалиться в сторону "кормящей руки"? Здесь бы разобраться нужно и, если факты подтвердятся, на улицу его, в таксисты... Пока на себе не попробует, не поработает сам, не поймет как там за пределами чистой прохлады кабинета люди существуют так и будет хамить и измываться...
Цитата: shlenchak от 19.06.2020 08:42:07Прям в точку, для падлы народ это на налоги и нечего больше
Да мы только нужны друг другу. Народ для народа, власти ни кто не нужен, нужны только налоги/
Да мы только нужны друг другу. Народ для народа, власти ни кто не нужен, нужны только налоги/