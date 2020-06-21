Гаражи во дворах массово демонтируют в Алматы

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Rebel 21 Июня 2020 в 11:49:36
«Демонтаж гаражей проводится в Алматы, в том числе в Бостандыкском районе с 2018 года. В нашем районе уже демонтировано 102 гаража. В ходе мониторинга были выявлены 550 каркасно-камышитовых и кирпичных гаражей. С начала текущего года совместно с комитетом местного самоуправления производится снос 407 гаражей. У нас остается 143 гаража и работа в этом направлении продолжается. Эти гаражи все старые, вы прекрасно помните. Они портят облик нашего города», — сообщила на онлайн-брифинге заместитель акима Бостандыкского района города Алматы Маржан Балбаева.
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