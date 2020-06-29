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В Казахстане
Не ходить в лаборатории с кашлем просит Минздрав
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danilov 29 Июня 2020 в 14:37:00
Минздрав опубликовал памятку для пациентов первичной медико-санитарной помощи. В частности, не рекомендуется:
- ходить по магазинам, гулять на улице и в других общественных местах, принимать гостей,
- идти в лабораторию для сдачи тестов, анализов крови и тому подобного, если у вас уже есть клинические проявления, в период пандемии они расцениваются как проявления коронавирусной инфекции, независимо от результатов теста,
- идти в медицинские организации для проведения компьютерной томографии, так как изменения в легких появляются в определенный период болезни, в который вы можете не попасть, а небольшие изменения не изменят тактику лечения.
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  Epihot 29.06.2020 в 15:24:09   # 754400
Каждый сам за себя
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  Софруджу 29.06.2020 в 15:54:50   # 754401
И вообще никуда не ходите, умирайте себе тихо дома. Ну, или выздоравливайте, если бог даст. Цирк с облавой на целые подъезды, дома, кварталы, организации т.н. контактных закончен. Теперь и больные нигде не нужны. Сидите дома, а лечиться вам всё равно нечем. Сегодня, идя по городу, спросил простой парацетамол в семи (!) встретившихся аптеках. Конечно, нигде нет!
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  Skype 29.06.2020 в 15:56:38   # 754402
Писец, думать могут только жопой.
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  quny 29.06.2020 в 17:22:25   # 754408
Надо признать - ситуация с вирусом вышла из под контроля. Не спроста министра здравоохранения попросили самоотвод написать...
Думаю, мало кто верит, что эта пневмония - не коронавирус.. Просто, как в песне поётся - "Просто тестов нет" Ну и денег, конечно, тоже.
Раз так, все теперь почти переболеем раньше или позже...
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  DITRX 29.06.2020 в 17:26:32   # 754410
лучший способ узнать есть ли у вас ковид. эффективность 50%
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  alpha_portal 29.06.2020 в 17:28:39   # 754411
Все. В городе нет лекарств. Ни в одной аптеке ни аналогов ничего.
Я остался без лечения.
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  bolatbol 29.06.2020 в 17:59:37   # 754414
Цитата: alpha_portal от 29.06.2020 11:28:39
Все. В городе нет лекарств. Ни в одной аптеке ни аналогов ничего.
Я остался без лечения.

Спокойствие, только спокойствие. От короны пока нет лекарств. Да и любой грипп проходит и с лекарствами и без лекарств за 2 недели. Можно ограничиться теплым питьем (или молоко, или чай с вареньем, медом, шиповником и тд.) горячим бульоном, можно просто тепло укрыться и пропотеть. При наличии аппетита лук, чеснок, вишня, яблоки. После выздоровления купания в холодной воде, душ, загар до корочки и пропекания. Грипп, ангина обходят стороной, коронавирусом мог и переболеть зимой, был долгий кашель, заспиртовал его. Вокруг вроде болеют, но недолго, вылечиваются.
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  Васяй 29.06.2020 в 18:22:38   # 754416
А без положительного теста в больницу не положат!Круг замкнулся-бегите дальше.
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  Pole13 29.06.2020 в 19:26:02   # 754420
Цитата: alpha_portal от 29.06.2020 11:28:39
Все. В городе нет лекарств. Ни в одной аптеке ни аналогов ничего.
Я остался без лечения.

А что выписали? Может подскажу аналоги.
И кстати Альф попробуй бульончики с перцем, мне очень помогает. А еще лучше собачку закажи, я бы сейчас пару порций бы съел.
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  Денис222 29.06.2020 в 20:03:39   # 754432
Зачем нам вообще этот Минздрав? Кормить этих бездельников? Пусть идут на базар работать, к примеру...хотя где ещё в Казахстане работать...страна-базар
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  Ал 29.06.2020 в 20:45:08   # 754437
Цитата: bolatbol от 29.06.2020 11:59:37
Спокойствие, только спокойствие. От короны пока нет лекарств. Да и любой грипп проходит и с лекарствами и без лекарств за 2 недели. Можно ограничиться теплым питьем (или молоко, или чай с вареньем, медом, шиповником и тд.) горячим бульоном, можно просто тепло укрыться и пропотеть. При наличии аппетита лук, чеснок, вишня, яблоки. После выздоровления купания в холодной воде, душ, загар до корочки и пропекания. Грипп, ангина обходят стороной, коронавирусом мог и переболеть зимой, был долгий кашель, заспиртовал его. Вокруг вроде болеют, но недолго, вылечиваются.
Пардоньте за не совсем тактичный вопрос: спиртовал его изнутри, снаружи или комплексно?
Я хоть и не верю в результат, но попробовал бы подышать парами спирта через посредство смоченной, к примеру, водкой, маски. В тяжелых случаях это уже навряд-ли поможет, но вариантов мало.

С первой частью "рецепта" согласен, но имеется замечание ко второй: после "короны" организм сильно ослаблен, так что закаливание с загаром опасны...
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