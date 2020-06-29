Не ходить в лаборатории с кашлем просит Минздрав

Спокойствие, только спокойствие. От короны пока нет лекарств. Да и любой грипп проходит и с лекарствами и без лекарств за 2 недели. Можно ограничиться теплым питьем (или молоко, или чай с вареньем, медом, шиповником и тд.) горячим бульоном, можно просто тепло укрыться и пропотеть. При наличии аппетита лук, чеснок, вишня, яблоки.Грипп, ангина обходят стороной, коронавирусом мог и переболеть зимой, был долгий кашель,Вокруг вроде болеют, но недолго, вылечиваются.