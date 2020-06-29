Не ходить в лаборатории с кашлем просит Минздрав

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danilov 29 Июня 2020 в 14:37:00
- ходить по магазинам, гулять на улице и в других общественных местах, принимать гостей,
- идти в лабораторию для сдачи тестов, анализов крови и тому подобного, если у вас уже есть клинические проявления, в период пандемии они расцениваются как проявления коронавирусной инфекции, независимо от результатов теста,
- идти в медицинские организации для проведения компьютерной томографии, так как изменения в легких появляются в определенный период болезни, в который вы можете не попасть, а небольшие изменения не изменят тактику лечения.
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Думаю, мало кто верит, что эта пневмония - не коронавирус.. Просто, как в песне поётся - "Просто тестов нет" Ну и денег, конечно, тоже.
Раз так, все теперь почти переболеем раньше или позже...
alpha_portal 29.06.2020 в 17:28:39 # 754411
Я остался без лечения.
Цитата: alpha_portal от 29.06.2020 11:28:39
Все. В городе нет лекарств. Ни в одной аптеке ни аналогов ничего.
Я остался без лечения.
Все. В городе нет лекарств. Ни в одной аптеке ни аналогов ничего.
Я остался без лечения.
Спокойствие, только спокойствие. От короны пока нет лекарств. Да и любой грипп проходит и с лекарствами и без лекарств за 2 недели. Можно ограничиться теплым питьем (или молоко, или чай с вареньем, медом, шиповником и тд.) горячим бульоном, можно просто тепло укрыться и пропотеть. При наличии аппетита лук, чеснок, вишня, яблоки. После выздоровления купания в холодной воде, душ, загар до корочки и пропекания. Грипп, ангина обходят стороной, коронавирусом мог и переболеть зимой, был долгий кашель, заспиртовал его. Вокруг вроде болеют, но недолго, вылечиваются.
Цитата: alpha_portal от 29.06.2020 11:28:39
Все. В городе нет лекарств. Ни в одной аптеке ни аналогов ничего.
Я остался без лечения.
Все. В городе нет лекарств. Ни в одной аптеке ни аналогов ничего.
Я остался без лечения.
А что выписали? Может подскажу аналоги.
И кстати Альф попробуй бульончики с перцем, мне очень помогает. А еще лучше собачку закажи, я бы сейчас пару порций бы съел.
Цитата: bolatbol от 29.06.2020 11:59:37Пардоньте за не совсем тактичный вопрос: спиртовал его изнутри, снаружи или комплексно?
Спокойствие, только спокойствие. От короны пока нет лекарств. Да и любой грипп проходит и с лекарствами и без лекарств за 2 недели. Можно ограничиться теплым питьем (или молоко, или чай с вареньем, медом, шиповником и тд.) горячим бульоном, можно просто тепло укрыться и пропотеть. При наличии аппетита лук, чеснок, вишня, яблоки. После выздоровления купания в холодной воде, душ, загар до корочки и пропекания. Грипп, ангина обходят стороной, коронавирусом мог и переболеть зимой, был долгий кашель, заспиртовал его. Вокруг вроде болеют, но недолго, вылечиваются.
Спокойствие, только спокойствие. От короны пока нет лекарств. Да и любой грипп проходит и с лекарствами и без лекарств за 2 недели. Можно ограничиться теплым питьем (или молоко, или чай с вареньем, медом, шиповником и тд.) горячим бульоном, можно просто тепло укрыться и пропотеть. При наличии аппетита лук, чеснок, вишня, яблоки. После выздоровления купания в холодной воде, душ, загар до корочки и пропекания. Грипп, ангина обходят стороной, коронавирусом мог и переболеть зимой, был долгий кашель, заспиртовал его. Вокруг вроде болеют, но недолго, вылечиваются.
Я хоть и не верю в результат, но попробовал бы подышать парами спирта через посредство смоченной, к примеру, водкой, маски. В тяжелых случаях это уже навряд-ли поможет, но вариантов мало.
С первой частью "рецепта" согласен, но имеется замечание ко второй: после "короны" организм сильно ослаблен, так что закаливание с загаром опасны...