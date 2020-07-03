Монумент Назарбаеву открыли в столице

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danilov 03 Июля 2020 в 14:59:26
Комментарии, по рейтингу, по дате
давайте уже переименуем страну, объявим его святым и будем каждый год устраивать общенациональное паломничество к его резиденции. с обязательным очищением от всех грехов.
Цитата: Троцкий от 03.07.2020 11:16:23
Господа, которые около правителя! Может лучше больничку какую в честь него открыть...или что-то типа нужного, в это нелегкое время...пусть в честь него... ладно, потом со временем народ решит... но, что-то реальное...
Балин, как все это печально...
МишкаНаСевер 03.07.2020 в 17:47:03 # 755070
Цитата: Manitu от 03.07.2020 11:36:50убил
А че так высоко поставили? До зада прихлебателям трудно дотягиваться будет губами.
А че так высоко поставили? До зада прихлебателям трудно дотягиваться будет губами.
Цитата: Manitu от 03.07.2020 11:36:50
А че так высоко поставили? До зада прихлебателям трудно дотягиваться будет губами.
А че так высоко поставили? До зада прихлебателям трудно дотягиваться будет губами.
Им уже давно слепки раздали...не беспокойтесь за них
MишаМашкевич 03.07.2020 в 18:01:02 # 755073
За 5400 тнг скорая помощь приедет и заберёт тест на корону, при действующей системе осмс .
Живому колбасы поставили памятник.
Уругвай или Парагвай точно не помню, взяли памятник своему бывшему диктатору, залили в бетон квадратный , заковали цепями и на главную площадь и отменили президент.пост 2 раза, без всяких оговорок и ссылок
Цитата: Manitu от 03.07.2020 11:36:50
А че так высоко поставили? До зада прихлебателям трудно дотягиваться будет губами.
А че так высоко поставили? До зада прихлебателям трудно дотягиваться будет губами.
Скорее всего там все уже зализанно
Цитата: bolatbol от 03.07.2020 09:15:37
Духи предков, воевавших за родину, наказали нас за предательство.
Духи предков, воевавших за родину, наказали нас за предательство.
Вы реально в это верите ?