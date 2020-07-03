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В Казахстане
Монумент Назарбаеву открыли в столице
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danilov 03 Июля 2020 в 14:59:26
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме онлайн принял участие в церемонии открытия монумента Первому Президенту РК Нурсултану Назарбаеву в Национальном университете обороны, сообщается на сайте Акорды.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 03.07.2020 в 15:15:37   # 755041
Духи предков, воевавших за родину, наказали нас за предательство.
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  Hairless 03.07.2020 в 15:20:04   # 755042
Бл..., и ещё кто-то что-то здесь гундит про "обнуленного"... На себя-то оглянитесь, клоуны доморощенные...
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  shlenchak 03.07.2020 в 15:31:51   # 755043
Бляяя лучше бы он памятник себе воздвиг не рукотворный
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  lado 03.07.2020 в 16:03:30   # 755048
Так уже же есть куча памятников! И улиц, и аэропортов, и городов. Зачем ещё один памятник???
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  332-712 03.07.2020 в 16:06:08   # 755050
странная какая-то фотка. как-будто все картонные. вырезанные из картона...

давайте уже переименуем страну, объявим его святым и будем каждый год устраивать общенациональное паломничество к его резиденции. с обязательным очищением от всех грехов.
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  Денис222 03.07.2020 в 16:08:40   # 755052
Мало, мало памятников, мало монументов, мало переименований...нужно больше, гораздо...этот человек работал не покладая рук...он заслужил...а то, что он и его приближенные баснословно богаты, это кто как "работает"...и возможно им эти миллиарды подкинули...ну, не возвращать же теперь...
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  Fotinij 03.07.2020 в 17:10:59   # 755062
Что-то они корейцев/китайцев с казахами спутали. У нас нет культа личности и надеюсь не будет.
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  Троцкий 03.07.2020 в 17:16:23   # 755063
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  Троцкий 03.07.2020 в 17:16:56   # 755064
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  Троцкий 03.07.2020 в 17:17:45   # 755065
Пир во время ЧУМЫ
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  Денис222 03.07.2020 в 17:34:35   # 755066
Интересно сколько потрачено...сколько распилено?
Господа, которые около правителя! Может лучше больничку какую в честь него открыть...или что-то типа нужного, в это нелегкое время...пусть в честь него... ладно, потом со временем народ решит... но, что-то реальное...
Балин, как все это печально...
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  Manitu 03.07.2020 в 17:36:50   # 755067
А че так высоко поставили? До зада прихлебателям трудно дотягиваться будет губами.
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  МишкаНаСевер 03.07.2020 в 17:47:03   # 755070
Цитата: Manitu от 03.07.2020 11:36:50
А че так высоко поставили? До зада прихлебателям трудно дотягиваться будет губами.
убил
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  Денис222 03.07.2020 в 18:00:03   # 755072
Цитата: Manitu от 03.07.2020 11:36:50
А че так высоко поставили? До зада прихлебателям трудно дотягиваться будет губами.



Им уже давно слепки раздали...не беспокойтесь за них
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  MишаМашкевич 03.07.2020 в 18:01:02   # 755073
Государство тронулось:
За 5400 тнг скорая помощь приедет и заберёт тест на корону, при действующей системе осмс .
Живому колбасы поставили памятник.
Уругвай или Парагвай точно не помню, взяли памятник своему бывшему диктатору, залили в бетон квадратный , заковали цепями и на главную площадь и отменили президент.пост 2 раза, без всяких оговорок и ссылок
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  KS 03.07.2020 в 18:01:28   # 755074
Цитата: Manitu от 03.07.2020 11:36:50
А че так высоко поставили? До зада прихлебателям трудно дотягиваться будет губами.

Скорее всего там все уже зализанно
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  Absolute 03.07.2020 в 18:27:52   # 755076
Цитата: bolatbol от 03.07.2020 09:15:37
Духи предков, воевавших за родину, наказали нас за предательство.

Вы реально в это верите ?
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