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едридмадрид 05 Июля 2020 в 18:53:33
5 июля умер известный казахстанский спортивный журналист и комментатор Диас Омаров.
"Труды Диаса Ильясовича в советских газетах "Советский спорт и труд", работа комментатором на "Казтелерадио" и телаканале "Хабар" являются примером для журналистов. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования родным и близким покойного Диаса Омарова", – сказала Аида Балаева.
Генеральный директор футбольного клуба "Астана" Михаил Гурман отметил, что кончина Диаса Омарова – огромная утрата для всего казахстанского спорта.
"Диас Ильясович был действительно мэтром нашей журналистики, ни одно поколение наших спортсменов и журналистов выросло под его голос с экранов телевизора. Он был настоящим олицетворением профессионализма и трудолюбия! В октябре этого года Омаров должен был отметить юбилей, но судьба решила по-иному! От лица футбольного клуба, я выражаю соболезнования всем близким Диаса Ильясовича и всей спортивной общественности! Мы скорбим вместе с вами", – сказал Михаил Гурман.
Диасу Омарову было 79 лет. Он родился в Алматы в 1940 году. Окончил отделение журналистики филологического факультета Казахского государственного университета имени Сергея Кирова (КазНУ имени аль-Фараби). В 1966 году начал работу спортивного комментатора на "Казтелерадио". В 1998 году стал работать на телеканале "Хабар".
https://informburo.kz/novosti/umer-izvestnyy-sportivnyy-zhurnalist-i-kommentator-dias-omarov.html
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