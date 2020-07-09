Казахстан намерен разрешить иностранным врачам работать в стране

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
философ 09 Июля 2020 в 17:18:07
Вопрос привлечения иностранных медицинских работников министр здравоохранения Алексей Цой в понедельник обсудил в ходе онлайн-совещания с руководством управления здравоохранения Атырауской области республики. По данным пресс-службы минздрава, в регионе не хватает 278 медработников.
"Минздрав сообщил, что на ближайшем заседании МВК (межведомственной комиссии по борьбе с коронавирусом - ред.) будет озвучен вопрос привлечения врачей из других стран и разрешения работать им без сертификации во время эпидемии", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20200706/1573967626.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 09.07.2020 в 17:41:22 # 755784
Цитата: GoodZone от 09.07.2020 11:22:26
Нормальный врач к нам не поедет с нашими то "зароботками", а шаманов всяких "без сертификации во время эпидемии" и своих хватает, вон на кухне пластические операции делают "доморощенные светилЫ медицины"...
Нормальный врач к нам не поедет с нашими то "зароботками", а шаманов всяких "без сертификации во время эпидемии" и своих хватает, вон на кухне пластические операции делают "доморощенные светилЫ медицины"...
да ладно тебе ватник так заумно говорить
читать можешь новость ( спасибо философу хоть разбавил новостную страницу)
НА ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ - тут дело даже не в деньгах, своим бы хватило на выплаты, иногда при такой массовости заболеваний нужны даже те кто нормально капельницу поставил, укол в вену нормально попасть
так же есть часть процедур которые могут выполнить практически любой медик с дипломом ( которые не требуют особых знаний и глубоких познаний в медецине )
едридмадрид 09.07.2020 в 17:45:06 # 755787
Цитата: GoodZone от 09.07.2020 11:22:26
Нормальный врач к нам не поедет с нашими то "зароботками", а шаманов всяких "без сертификации во время эпидемии" и своих хватает, вон на кухне пластические операции делают "доморощенные светилЫ медицины"...
Нормальный врач к нам не поедет с нашими то "зароботками", а шаманов всяких "без сертификации во время эпидемии" и своих хватает, вон на кухне пластические операции делают "доморощенные светилЫ медицины"...
ну а теперь по поводу денег и иностранных врачей , про нашу медицину всё сказано и показано на примере этого вируса
а вот к примеру в соседней России ( у обнуленного плешивого)
Минтруда разрешило иностранцам работать врачами в России
Министерство труда России впервые расширило список профессий для граждан других стран, имеющих ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ с РФ, работать врачами. Пока речь идёт о трёх специальностях – оториноларинголог, фтизиатр и детский хирург, передаёт Medvestnik.
Эти специальности были выбраны, так как являются самыми дефицитными в России.
едридмадрид 09.07.2020 в 17:47:31 # 755790
По его словам, Россия в преодолении кадрового дефицита медиков вполне может рассчитывать на специалистов из стран бывшего советского блока – Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Украины.
«Медицинские школы в них, как правило, мало отличаются от наших. Да и преподают там часто по советским еще учебникам, много где сохранен русский язык», – рассказал он.
"а вот к примеру в соседней России"
Вы мне студента из старого анекдота напоминаете:
Студент сельхоза выучил на экзамен только строение блохи. Ну тянет он билет — там строение собаки. Вот он и начинает:
— Собака — животное на четырех лапах, покрыто шерстью. А в шерсти водятся блохи…И дальше про блох все что знает.
Препод:
— Ладно, ладно. Расскажите нам о строении коровы.
— Ну, корова, это животное на четырех ногах, питается травой, покрыто шерстью. А вот в шерсти водятся блохи, ну и дальше по тексту.
— Ладно, хватит. Расскажите нам тогда про строение рыбы.
— Рыба живет в воде, шерсти у нее конечно нет, но вот если бы она у нее была, то в ней обязательно водились бы блохи…
Вошинг тонк 09.07.2020 в 17:53:34 # 755792
едридмадрид 09.07.2020 в 17:54:49 # 755793
титусного сбрборище ватанов и троллей - типа главный куратор по сайту )
по поводу привлечение ИНОСТРАННЫХ врачей для борьбы с вирусом
Италия попросила о помощи врачей со всего мира
Был издан указ, согласно которому из-за чрезвычайной эпидемиологической ситуации лечить пациентов смогут и те врачи, чей ДИПЛОМ НЕ ПРИЗНАН в ИТАЛИИ . Специалистам нужно только подтвердить, что они имеют право работать врачом в своей стране.
Итальянское правительство обратилось за помощью даже к студентам медицинских вузов и пенсионерам, работавшим раньше врачами
Нет такого города на карте мира. Был, но сейчас его переименовали в Алматы.
Из таких вот мелочей и вырисовывается великорусский шовинизм. Западло наверное правильно называть.
Ибо этот город состоялся при "великом СССР" и всё такое.
В целом для меня хоть горшком назови, только в печку не сажай.
Но если назвать этот город настоящим именем Алматы, ни у кого ничего не отвалится.
А у меня ЧЕРНАЯ НИТКА ПО МАКРАМЕ, допросишься
Проебали медицину...сколько хороших специалистов съебали со страны, увезли без ценный опыт...
Руководство страны и их подхалимы сами то в стране не лечились...все по заграницам мотались...
Короче, выбора у нас нет...нам нужны врачи, и пох с какой страны...лижбы люди не померали