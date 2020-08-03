Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя

Опять тупое подражание Западу. Да, в Штатах и иже с ними документы требуют у всех, даже если на вид совершенно очевидно, что покупателю не 18 лет. Как бы не ущемляет молодёжь. А то 21-летний может оскорбиться, что у 61-летнего не спросили документ