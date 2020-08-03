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В Казахстане
Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя
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Rebel 03 Августа 2020 в 15:00:29
В Казахстане изменились правила продажи алкоголя и табака: теперь продавцы обязаны просить показать документы у всех, даже у пенсионеров. Об этом говорится в новом Кодексе о здоровье народа и системе здравоохранения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Кодексе указано, что предприниматели должны ознакомиться с требованиями статьи 110, иначе им грозит административная ответственность. Статья гласит, что продавцы табачных изделий обязаны у всех требовать документы, удостоверяющие личность. Это касается и других товаров, связанных с курением.

«Отказать в продаже табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в том случае, если не был предъявлен документ, удостоверяющий личность», — говорится в Кодексе.

К слову, такая же норма коснулась и продавцов алкоголя. В пункте 18 статьи 110 говорится, что при продаже алкогольной продукции необходимо требовать предъявления документа, удостоверяющего личность и отказывать в продаже, если это требование не было исполнено.

Таким образом, если ранее продавец должен был удостовериться в том, что покупатель достиг того или определенного возраста, теперь он обязан проверять удостоверение личности у всех.

Кроме того, с 1 июля 2021 года ожидается еще одно изменение. На витрине запретят выкладывать пачки имеющихся сигарет. Вместо этого будет висеть список о том, какие сигареты есть в продаже. Продемонстрировать табачную продукцию можно будет только после того, как покупатель ознакомится со списком. Об этом говорится в подпункте 16 пункта 4 статье 110.

«Информация о табачной продукции, в том числе изделиях с нагреваемым табаком, табаке для кальяна, кальянной смеси, системах для нагрева табака, электронных системах потребления и жидкостях для них, при осуществлении розничной торговли доводится до сведения покупателей посредством размещения перечня продаваемой продукции с указанием цены продаваемой табачной продукции без использования каких-либо графических изображений и рисунков», — говорится в Кодексе.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Sr. Leonsio 03.08.2020 в 15:43:46   # 758866
Они там у себя, на другой планете, вообще ипанулись?
Я теперь что, каждому встречному кассиру за бутылку пива удостоверение должен показывать?
Надеюсь это фейк.
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  Zoggyla 03.08.2020 в 15:51:12   # 758869
Подумаешь, ну покажешь, они что его изучать будут? Увидят, что есть и ладушки, это как маска на подбородке.
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  Lokki 03.08.2020 в 16:13:02   # 758873
бред какой-то. А номер противогаза и кардиограмму им показывать не надо? а при покупке туалетной бумаги жопу? или при покупке презервативов член на кассу не вываливать? Для чего это нововведение?что но дает? как будут покупать товары гости города из далекого зарубежья?
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  walker 03.08.2020 в 16:29:57   # 758877
Цитата: Sr. Leonsio от 03.08.2020 09:43:46
Они там у себя, на другой планете, вообще ипанулись?
Я теперь что, каждому встречному кассиру за бутылку пива удостоверение должен показывать?
Надеюсь это фейк.

Если у Вас синдром Каллмана или другие гормональные нарушения, вследствие чего выглядите намного моложе своих лет, то да, Вам придется доказывать свое богатство, то бишь года.
И никто не запрещает покупать и употреблять спиртное - табачку, если Вы достигли определенного возраста. Как говорится, пейте-курите на здоровье.
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  Софруджу 03.08.2020 в 16:44:57   # 758878
Опять тупое подражание Западу. Да, в Штатах и иже с ними документы требуют у всех, даже если на вид совершенно очевидно, что покупателю не 18 лет. Как бы не ущемляет молодёжь. А то 21-летний может оскорбиться, что у 61-летнего не спросили документ
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  Lokki 03.08.2020 в 16:47:07   # 758879
Quote:
Если у Вас синдром Каллмана или другие гормональные нарушения, вследствие чего выглядите намного моложе своих лет, то да, Вам придется доказывать свое богатство, то бишь года.
И никто не запрещает покупать и употреблять спиртное - табачку, если Вы достигли определенного возраста. Как говорится, пейте-курите на здоровье.

Уважаемый читайте внимательно пожалуйста :Таким образом, если ранее продавец должен был удостовериться в том, что покупатель достиг того или определенного возраста, теперь он обязан проверять удостоверение личности у всех.
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  Даун 03.08.2020 в 16:48:17   # 758880
Я сейчас гумму по ташкентский купил тоже паспорт спросили
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  Zoggyla 03.08.2020 в 16:51:50   # 758882
В общем, "пиво отпускается только членам профсоюэа."(с)
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  портфил 03.08.2020 в 16:59:24   # 758888
Цитата: Софруджу от 03.08.2020 10:44:57
Опять тупое подражание Западу. Да, в Штатах и иже с ними документы требуют у всех, даже если на вид совершенно очевидно, что покупателю не 18 лет. Как бы не ущемляет молодёжь. А то 21-летний может оскорбиться, что у 61-летнего не спросили документ


ну смешной ))))

а как тебе такое ватан, ОПЯТЬ ТУПОЕ ПОДРАЖАНИЕ РАШКЕ )))

Приказ Минпромторга России от 31.05.2017 N 1728 (ред. от 31.05.2017) "Об утверждении перечня документов, позволяющих установить возраст покупателя алкогольной продукции, которые продавец вправе потребовать в случае возникновения у него сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия, и признании утратившим силу приказа Минпромторга России от 15 апреля 2011 г. N 524 "Об утверждении Перечня документов, удостоверяющих личность и позволяющих установить возраст покупателя алкогольной продукции, которые продавец вправе потребовать в случае возникновения у него сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2017 N 47117)

Вот как выглядел перечень бумаг, способных подтвердить совершеннолетие:

гражданский российский паспорт;
загранпаспорт;

удостоверение личности моряка;

временный документ, идентифицирующий личность гражданина нашего государства;

дипломатический или же служебный паспорт;

удостоверение личности служащего по контракту;

паспорт лица, являющегося гражданином другой страны;

разрешительный документ на временное жительство на территории нашей страны;

документ, свидетельствующий о статусе беженца;

документ о предоставлении временного убежища в РФ.

))))
получается к примеру " бэжэнец с Казахстана" с лицом европейской национальности в каком нибудь российском мухасранске ( да и не только но и более круче и крупнее ) не понравится местной тетки на кассе ))) хоть даже на лбу написано что помирать скоро и лет этак 60-70 ))
может крича и матеря нахер послать и не продать спиртное - если нет соотвествующих доков )))
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  Sr. Leonsio 03.08.2020 в 17:00:42   # 758889
walker 03.08.2020 в 16:29:57 # 758877

walker, в начале статьи написано.

В Казахстане изменились правила продажи алкоголя и табака: теперь продавцы обязаны просить показать документы у всех, даже у пенсионеров.
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  Софруджу 03.08.2020 в 17:01:38   # 758890
портфил 03.08.2020 в 16:59:24 # 758888

К сожалению, в России тоже хватает тупого подражания Западу
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  Zoggyla 03.08.2020 в 17:03:03   # 758891
Блть! Это заговор! Мировая закулиса решила охлосов лишить пагубных удовольствий!
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  walker 03.08.2020 в 17:04:30   # 758892
Налицо гнусное ущемление прав курящих и пьющих.
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  портфил 03.08.2020 в 17:04:54   # 758893
31 мая 2019 года Минпромторг утвердил новый Приказ под номером 1728, который отменил ранее действовавший Приказ № 524. В утвержденный Приказом № 524 перечень были включены еще 2 документа, подтверждающих возраст покупателя.

В их число вошли:

водительское удостоверение;
персонифицированная карта зрителя.

а до 2019 года имея водительское удостоверение - нельзя было предьявить ( как доказательства )при покупки спиртного )))))) короче клоунада, а не рашка)))

наши ещё нечего до 2020 держались, если что то и было то не до такой тупости и дурости, идиотизма доходило как в соседней рашке )))))
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  Sr. Leonsio 03.08.2020 в 17:05:17   # 758894
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  Zoggyla 03.08.2020 в 17:06:21   # 758896
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  Zoggyla 03.08.2020 в 17:07:44   # 758897
Цитата: Sr. Leonsio от 03.08.2020 11:05:17
А вообще есть ссылка на этот документ, уж больна на вброс похоже, пока кроме титуса нигде эту новость не встретил.
на той неделе эту чудесную новость анонсировали по тв...
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  walker 03.08.2020 в 17:15:20   # 758898
Цитата: Zoggyla от 03.08.2020 11:03:03
Блть! Это заговор! Мировая закулиса решила охлосов лишить пагубных удовольствий!

Точно! Из этого кодекса:
==Профилактика и ограничение потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, а также алкоголя направлены на защиту здоровья населения от последствий их потребления и предупреждение возникновения зависимости, в том числе вызываемой новыми видами средств доставки никотина и потребления табака, систем для нагрева табака, электронных систем потребления, кальяна, введение возрастного ценза для лиц, имеющих право приобретать табачные изделия, формирование отношения населения к потреблению табачных изделий и алкоголя как к факторам высокого риска для жизни и здоровья, проведение согласованных действий по профилактике распространения потребления алкоголя и табачных изделий согласно международным обязательствам.==
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  МишкаНаСевер 03.08.2020 в 19:57:47   # 758932
А по мне - это защита для продавцов.
Сейчас молодёжь такая - по внешнему виду не скажешь, что ему всего 16: здоровые, бородатые. Продашь ему пачку сигарет, а следом за ним участковый заходит и рассказывает, что казачок засланный и с вас штраф.
То что на деле будут у пенсионеров документы проверять - сомневаюсь
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  старик 03.08.2020 в 20:31:48   # 758944
Quote:
К сожалению, в России тоже хватает тупого подражания Западу
В данном случае никакого подражания, просто перечислили расширенный перечень документов, которые можно предъявить, что значительно облегчает приобретение. Я например с собой не ношу УЛ, а вот права всегда в машине. У кого то хоть один из перечисленных документов с собой.
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