Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя

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Rebel 03 Августа 2020 в 15:00:29
В Кодексе указано, что предприниматели должны ознакомиться с требованиями статьи 110, иначе им грозит административная ответственность. Статья гласит, что продавцы табачных изделий обязаны у всех требовать документы, удостоверяющие личность. Это касается и других товаров, связанных с курением.
«Отказать в продаже табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в том случае, если не был предъявлен документ, удостоверяющий личность», — говорится в Кодексе.
К слову, такая же норма коснулась и продавцов алкоголя. В пункте 18 статьи 110 говорится, что при продаже алкогольной продукции необходимо требовать предъявления документа, удостоверяющего личность и отказывать в продаже, если это требование не было исполнено.
Таким образом, если ранее продавец должен был удостовериться в том, что покупатель достиг того или определенного возраста, теперь он обязан проверять удостоверение личности у всех.
Кроме того, с 1 июля 2021 года ожидается еще одно изменение. На витрине запретят выкладывать пачки имеющихся сигарет. Вместо этого будет висеть список о том, какие сигареты есть в продаже. Продемонстрировать табачную продукцию можно будет только после того, как покупатель ознакомится со списком. Об этом говорится в подпункте 16 пункта 4 статье 110.
«Информация о табачной продукции, в том числе изделиях с нагреваемым табаком, табаке для кальяна, кальянной смеси, системах для нагрева табака, электронных системах потребления и жидкостях для них, при осуществлении розничной торговли доводится до сведения покупателей посредством размещения перечня продаваемой продукции с указанием цены продаваемой табачной продукции без использования каких-либо графических изображений и рисунков», — говорится в Кодексе.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Sr. Leonsio 03.08.2020 в 15:43:46 # 758866
Я теперь что, каждому встречному кассиру за бутылку пива удостоверение должен показывать?
Надеюсь это фейк.
Цитата: Sr. Leonsio от 03.08.2020 09:43:46
Они там у себя, на другой планете, вообще ипанулись?
Я теперь что, каждому встречному кассиру за бутылку пива удостоверение должен показывать?
Надеюсь это фейк.
Они там у себя, на другой планете, вообще ипанулись?
Я теперь что, каждому встречному кассиру за бутылку пива удостоверение должен показывать?
Надеюсь это фейк.
Если у Вас синдром Каллмана или другие гормональные нарушения, вследствие чего выглядите намного моложе своих лет, то да, Вам придется доказывать свое богатство, то бишь года.
И никто не запрещает покупать и употреблять спиртное - табачку, если Вы достигли определенного возраста. Как говорится, пейте-курите на здоровье.
Если у Вас синдром Каллмана или другие гормональные нарушения, вследствие чего выглядите намного моложе своих лет, то да, Вам придется доказывать свое богатство, то бишь года.
И никто не запрещает покупать и употреблять спиртное - табачку, если Вы достигли определенного возраста. Как говорится, пейте-курите на здоровье.
И никто не запрещает покупать и употреблять спиртное - табачку, если Вы достигли определенного возраста. Как говорится, пейте-курите на здоровье.
Уважаемый читайте внимательно пожалуйста :Таким образом, если ранее продавец должен был удостовериться в том, что покупатель достиг того или определенного возраста, теперь он обязан проверять удостоверение личности у всех.
Цитата: Софруджу от 03.08.2020 10:44:57
Опять тупое подражание Западу. Да, в Штатах и иже с ними документы требуют у всех, даже если на вид совершенно очевидно, что покупателю не 18 лет. Как бы не ущемляет молодёжь. А то 21-летний может оскорбиться, что у 61-летнего не спросили документ
Опять тупое подражание Западу. Да, в Штатах и иже с ними документы требуют у всех, даже если на вид совершенно очевидно, что покупателю не 18 лет. Как бы не ущемляет молодёжь. А то 21-летний может оскорбиться, что у 61-летнего не спросили документ
ну смешной ))))
а как тебе такое ватан, ОПЯТЬ ТУПОЕ ПОДРАЖАНИЕ РАШКЕ )))
Приказ Минпромторга России от 31.05.2017 N 1728 (ред. от 31.05.2017) "Об утверждении перечня документов, позволяющих установить возраст покупателя алкогольной продукции, которые продавец вправе потребовать в случае возникновения у него сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия, и признании утратившим силу приказа Минпромторга России от 15 апреля 2011 г. N 524 "Об утверждении Перечня документов, удостоверяющих личность и позволяющих установить возраст покупателя алкогольной продукции, которые продавец вправе потребовать в случае возникновения у него сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2017 N 47117)
Вот как выглядел перечень бумаг, способных подтвердить совершеннолетие:
гражданский российский паспорт;
загранпаспорт;
удостоверение личности моряка;
временный документ, идентифицирующий личность гражданина нашего государства;
дипломатический или же служебный паспорт;
удостоверение личности служащего по контракту;
паспорт лица, являющегося гражданином другой страны;
разрешительный документ на временное жительство на территории нашей страны;
документ, свидетельствующий о статусе беженца;
документ о предоставлении временного убежища в РФ.
))))
получается к примеру " бэжэнец с Казахстана" с лицом европейской национальности в каком нибудь российском мухасранске ( да и не только но и более круче и крупнее ) не понравится местной тетки на кассе ))) хоть даже на лбу написано что помирать скоро и лет этак 60-70 ))
может крича и матеря нахер послать и не продать спиртное - если нет соотвествующих доков )))
Sr. Leonsio 03.08.2020 в 17:00:42 # 758889
walker, в начале статьи написано.
В Казахстане изменились правила продажи алкоголя и табака: теперь продавцы обязаны просить показать документы у всех, даже у пенсионеров.
К сожалению, в России тоже хватает тупого подражания Западу
В их число вошли:
водительское удостоверение;
персонифицированная карта зрителя.
а до 2019 года имея водительское удостоверение - нельзя было предьявить ( как доказательства )при покупки спиртного )))))) короче клоунада, а не рашка)))
наши ещё нечего до 2020 держались, если что то и было то не до такой тупости и дурости, идиотизма доходило как в соседней рашке )))))
Sr. Leonsio 03.08.2020 в 17:05:17 # 758894
Нашел, вроде так.
https://www.zakon.kz/5034518-kazahstantsev-obyazali-predyavlyat.html
Цитата: Sr. Leonsio от 03.08.2020 11:05:17на той неделе эту чудесную новость анонсировали по тв...
А вообще есть ссылка на этот документ, уж больна на вброс похоже, пока кроме титуса нигде эту новость не встретил.
А вообще есть ссылка на этот документ, уж больна на вброс похоже, пока кроме титуса нигде эту новость не встретил.
Цитата: Zoggyla от 03.08.2020 11:03:03
Блть! Это заговор! Мировая закулиса решила охлосов лишить пагубных удовольствий!
Блть! Это заговор! Мировая закулиса решила охлосов лишить пагубных удовольствий!
Точно! Из этого кодекса:
==Профилактика и ограничение потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, а также алкоголя направлены на защиту здоровья населения от последствий их потребления и предупреждение возникновения зависимости, в том числе вызываемой новыми видами средств доставки никотина и потребления табака, систем для нагрева табака, электронных систем потребления, кальяна, введение возрастного ценза для лиц, имеющих право приобретать табачные изделия, формирование отношения населения к потреблению табачных изделий и алкоголя как к факторам высокого риска для жизни и здоровья, проведение согласованных действий по профилактике распространения потребления алкоголя и табачных изделий согласно международным обязательствам.==
МишкаНаСевер 03.08.2020 в 19:57:47 # 758932
Сейчас молодёжь такая - по внешнему виду не скажешь, что ему всего 16: здоровые, бородатые. Продашь ему пачку сигарет, а следом за ним участковый заходит и рассказывает, что казачок засланный и с вас штраф.
То что на деле будут у пенсионеров документы проверять - сомневаюсь
К сожалению, в России тоже хватает тупого подражания ЗападуВ данном случае никакого подражания, просто перечислили расширенный перечень документов, которые можно предъявить, что значительно облегчает приобретение. Я например с собой не ношу УЛ, а вот права всегда в машине. У кого то хоть один из перечисленных документов с собой.