Новый праздник утвердили в Казахстане

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walker 06 Августа 2020 в 09:57:46
"Внести в постановление правительства № 689 "Об утверждении перечня праздничных дат" следующее дополнение:
перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением, дополнить пунктом 22-1 следующего содержания:
"22-1. День Абая – 10 августа", - говорится в документе.
Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
В 2020 году Казахстан отмечает 175-летний юбилей со дня рождения великого казахского поэта.
Абай Кунанбаев - казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама.
Датой рождения Абая по юлианскому календарю считается 10 августа 1845 года, а по используемому сейчас григорианскому календарю - 23 августа 1845 года.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Часть первая: https://express-k.kz/news/literatura/zagadka_abaya_01-163293
Часть вторая:https://express-k.kz/news/literatura/zagadka_abaya_velichayshiy_neizvestnyy_poet_kazakhstana_02-163304
Часть третья: https://express-k.kz/news/literatura/zagadka_abaya_velichayshiy_neizvestnyy_poet_kazakhstana_03-163315
Часть четвертая: https://express-k.kz/news/literatura/zagadka_abaya_velichayshiy_neizvestnyy_poet_kazakhstana_04-163316
Много букв, но читается легко. Смелые, не лишенные разума аргументированные гипотезы.
Цитата: Даун от 06.08.2020 04:37:54
Правильное решение, а праздник первого президента убрать к чертям
Правильное решение, а праздник первого президента убрать к чертям
А если окажется что Абай действительно больше миф?
Хотя именно сейчас для мифологизации и сакрализации личности Абая наверху примут соответствующие меры.