 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В Казахстане
Новый праздник утвердили в Казахстане
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
walker 06 Августа 2020 в 09:57:46
Правительство утвердило дополнение в закон "О праздниках в Республике Казахстан".

"Внести в постановление правительства № 689 "Об утверждении перечня праздничных дат" следующее дополнение:

перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением, дополнить пунктом 22-1 следующего содержания:

"22-1. День Абая – 10 августа", - говорится в документе.

Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

В 2020 году Казахстан отмечает 175-летний юбилей со дня рождения великого казахского поэта.

Абай Кунанбаев - казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама.

Датой рождения Абая по юлианскому календарю считается 10 августа 1845 года, а по используемому сейчас григорианскому календарю - 23 августа 1845 года.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  walker 06.08.2020 в 10:12:39   # 759367
Очень интересная статья-расследование:
Часть первая: https://express-k.kz/news/literatura/zagadka_abaya_01-163293
Часть вторая:https://express-k.kz/news/literatura/zagadka_abaya_velichayshiy_neizvestnyy_poet_kazakhstana_02-163304
Часть третья: https://express-k.kz/news/literatura/zagadka_abaya_velichayshiy_neizvestnyy_poet_kazakhstana_03-163315
Часть четвертая: https://express-k.kz/news/literatura/zagadka_abaya_velichayshiy_neizvestnyy_poet_kazakhstana_04-163316

Много букв, но читается легко. Смелые, не лишенные разума аргументированные гипотезы.

поощрить | покарать
  Даун 06.08.2020 в 10:37:54   # 759369
Правильное решение, а праздник первого президента убрать к чертям
поощрить | покарать
  walker 06.08.2020 в 10:50:55   # 759370
Цитата: Даун от 06.08.2020 04:37:54
Правильное решение, а праздник первого президента убрать к чертям

А если окажется что Абай действительно больше миф?
Хотя именно сейчас для мифологизации и сакрализации личности Абая наверху примут соответствующие меры.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь