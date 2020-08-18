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В Казахстане
13 инфекционных больниц построят в Казахстане
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danilov 18 Августа 2020 в 11:09:27
В Казахстане планируют построить 13 новых инфекционных больниц. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Будет построено 13 новых инфекционных больниц, это создаст пять тысяч постоянных рабочих мест", - сказал Биржан Нурымбетов на заседании правительства.

Согласно слайдам, которые он представил на заседании, больницы будут модульными. Их планируют построить в рамках "Дорожной карты занятости".

Планируется, что больницы будут рассчитаны на 2,7 тысячи новых коек.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/13-infektsionnyih-bolnits-postroyat-v-kazahstane-411584/
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