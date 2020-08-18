13 инфекционных больниц построят в Казахстане

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danilov 18 Августа 2020 в 11:09:27
"Будет построено 13 новых инфекционных больниц, это создаст пять тысяч постоянных рабочих мест", - сказал Биржан Нурымбетов на заседании правительства.
Согласно слайдам, которые он представил на заседании, больницы будут модульными. Их планируют построить в рамках "Дорожной карты занятости".
Планируется, что больницы будут рассчитаны на 2,7 тысячи новых коек.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/13-infektsionnyih-bolnits-postroyat-v-kazahstane-411584/
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