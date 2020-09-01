Десять пишем, пять в уме

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GoodZone 01 Сентября 2020 в 16:14:11
- Алмагуль Кенесхановна, как это будет выглядеть?
- На каждом уроке независимо от того, в каком формате он проходит, учитель имеет право выставлять оценки своим ученикам по шкале от 1 до 10 (это можно, но необязательно делать ежедневно) в электронный дневник. Они будут появляться по мере выполнения определенных заданий и во время работы на уроках. На формативную оценку влияют активность учащегося, качество и оперативность выполнения работы, творческий подход при выполнении задания. Теперь, как хотели многие родители, будет учитываться ежедневная работа ребенка. Стимулом для него станет принцип: я выполню задание и получу соответствующий балл.
- Есть критерии по их количеству: допустим, математика идет три часа в неделю, значит, должно быть шесть формативных оценок в течение четверти?
- Таких критериев нет. Как и раньше, педагог сам будет ориентироваться по ситуации, чтобы не получилось так, что у одних учеников много оценок, а у других нет. В любом случае все дети будут получать задания и выполнять их плюс учитывается работа на уроках для тех, кто учится в штатном режиме. Значит, оценки будут у всех, а программа в электронном дневнике автоматически будет их суммировать, выводить средний балл за формативное оценивание и переводить его в проценты (максимум 25 процентов. - О. А.).
- Почему было решено использовать именно десятибалльную шкалу для формативного оценивания? Наверняка обсуждались и другие варианты.
- Вернуть пятибалльную шкалу было бы неправильно - она очень узкая, фактически использует только оценки “3”, “4” и “5”. Если брать более высокую шкалу, и для детей, и для педагогов это было бы сложно. А десятибалльная система использовалась в школе неоднократно. Она узнаваема, понятна, но самое главное, по сравнению с пятибалльной более дифференцированная. Она помогает оценивать детей более объективно: у меня хорошая работа, я получил “7”, а у кого-то чуть лучше и ему ставят “8” и так далее. В этом плане десять баллов очень удобны. Мы сознательно не показываем таблицу, привязывая эти баллы к традиционным “3”, “4” и “5”.
- Но тем не менее эта привязка осталась - четвертные оценки выставляют, ориентируясь именно на пятибалльную шкалу. Почему в таком случае не стали градировать и ее?
- Только в этом учебном году на обновленку заходит заключительный 11-й класс. Теперь все школьники будут работать по критериальной системе оценивания. Возможно, в ближайшем будущем встанет вопрос об отказе перевода результатов оценивания в “пятерки” и “четверки”.
- В Министерстве образования несколько раз заявляли, что формативное оценивание вводится временно в новом учебном году. Но есть ощущение, что дистанционка - хороший повод обкатать обновленную систему, посмотреть, как ее примут, как она будет работать. Есть ли вероятность, что ее оставят в школах и после того, как все перейдут с онлайн- на офлайн-обучение?
- Мы не нарушаем концепцию критериального оценивания. Но из-за перехода на дистанционный формат обучения учитываем и каждодневную работу. Ситуация покажет, насколько эти изменения правильны.
- Если во второй четверти все дети пойдут в школу, формативное оценивание отменят?
- Нет, оно будет работать весь год. Мы не знаем, зайдем ли мы в школы во второй четверти. Здорово, если это произойдет, но мы понимаем, что нельзя менять коней на переправе. Даже если все классы перейдут в штатный режим, формативное оценивание сохранится до конца учебного года. Потом, наверное, мы проведем мониторинговое исследование, соберем отзывы, мнения, посмотрим все плюсы и минусы в ежедневном формате оценивания.
- И решите, оставлять эту систему или нет?
- Нет, мы так не ставим вопрос. О том, как мы будем работать дальше, я пока говорить не могу. Главное, чтобы система работала в интересах детей и объективно учитывала их учебные достижения.
Оксана АКУЛОВА
Наша справка
Четвертная оценка будет складываться из трех составляющих: 25 процентов - средний балл за формативное оценивание, 25 процентов - СОР, 50 процентов - СОЧ. В первой четверти будет один СОР и один СОЧ по всем предметам, по которым он предусмотрен. В конце четверти будут выставлять традиционные “3”, “4” и “5”.
Памятка по формативному оцениванию, которая была разработана Национальной академией образования.
Результаты формативного оценивания ежедневно выставляются в электронный/бумажный журнал в виде баллов. На уроке количество обучающихся для формативного оценивания определяется учителем самостоятельно.
Максимальный балл за формативное оценивание составляет не более 10 баллов во 2-11-х классах, при этом 1-3 балла соответствуют критериям низкого уровня, 4-7 баллов - среднего уровня, 8-10 баллов - высокого уровня.
Учитель ежедневно фиксирует в журнале прогресс учебных достижений обучающихся в виде баллов согласно следующей дифференциации:
1 балл - выполнил до 10% учебных заданий, допущены ошибки, на уроке пассивный, не делает выводы по итогам обратной связи с учителем, не проявляет самостоятельность при выполнении заданий, не знает пройденный материал;
2 балла - выполнил до 20% учебных заданий, допущены ошибки, на уроке пассивный, не всегда делает соответствующие выводы по итогам обратной связи с учителем, не проявляет самостоятельность при выполнении заданий;
3 балла - выполнил до 30% учебных заданий, допущены ошибки, стремится исправить свои ошибки, на уроке иногда проявляет активность, нуждается в поддержке учителя/родителей/сверстников при выполнении учебных заданий;
4 балла - выполнил до 40% учебных заданий, допустил ошибки, нуждается в помощи при исправлении ошибок, не всегда проявляет активность, иногда проявляет самостоятельность при выполнении заданий;
5 баллов - выполнил до 50 % учебных заданий, допустил до 5 ошибок, нуждается в помощи учителя, на уроке не всегда активный, иногда проявляет самостоятельность при выполнении посильных заданий;
6 баллов - выполнил до 60% учебных заданий, допустил до 4 ошибок, нуждается в помощи учителя, на уроке проявляет старательность, самостоятельно может выполнить задания средней сложности;
7 баллов - выполнил до 70% учебных заданий, допустил до 3 ошибок, своевременно устранил ошибки, на уроке активный, проявляет самостоятельность при выполнении заданий;
8 баллов - выполнил до 80% учебных заданий, допустил 1-2 незначительные ошибки, на основе комментариев учителя самостоятельно исправляет свои ошибки, активный, самостоятельный;
9 баллов - выполнил до 90% учебных заданий, допустил незначительные неточности при выполнении заданий, работает над ошибками, активный, самостоятельный;
10 баллов - выполнил 100% учебных заданий, не допустил ошибок, активный, самостоятельный, может объяснить, обосновать свои ответы.
Для более расширенной обратной связи учитель использует рубрики в виде комментариев, которые предоставляет через электронный дневник ученика.
В 1-м классе оценивание не проводится.
Итоги формативного оценивания учитываются при выставлении итоговой оценки (1 балл приравнивается к 2,5%). Электронный журнал автоматически выводит средний балл за формативное оценивание в отдельную графу, размещенную до графы СОР (это упростит выведение среднего балла за формативное оценивание).
Расчет СОР и СОЧ вычисляется по действующей формуле.
Итоговая оценка выводится с учетом среднего балла за формативное оценивание.
https://time.kz/articles/zloba/2020/08/31/desyat-pishem-pyat-v-ume
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