Перешагните провода

Толтожопым чиновникам похер. А вот когда народ, вместо того, чтобы выворачиваться (подключаться к соседям и прочего) выйдет толпой к этим уебкам у власти - 100 человек достаточно и ПОТРЕБУЕТ от этих уебков выполнять свои обязанности - провода будут через 2 часа.