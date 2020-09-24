Перешагните провода

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Гость 24 Сентября 2020 в 13:19:58
Улица Волгоградская в левобережной части города ведет в международный аэропорт. По правую сторону от дороги в Комсомольском поселке домишки, построенные в советское время, настолько обветшали, что чиновники стыдливо прикрыли их заборчиком веселой расцветки. Но зато сюда подведены электроэнергия и водопровод. А вот по другую сторону трассы в поселке Ушактар дома новые, но там об этих благах цивилизации только мечтают. Горожанам выдавали здесь бесплатные десять соток от государства для индивидуального жилищного строительства, по сути, в голой степи без инженерных коммуникаций.
Бакытгуль и ее муж Бейбиткан получили участок в 2007 году.
- Наш первый вопрос был: “Когда проведут свет и воду?” В акимате ответили: “Для этого нужно, чтобы здесь появилось не менее десяти домов”. Строили с мужем сами из того, что удавалось купить подешевле. И что вы думаете? Когда в Ушактаре выросли десять домов, чиновники сказали: “Надо, чтобы была улица”. Но здесь уже целый поселок, а электричество и воду так и не подвели! - рассказывает Бакытгуль.
Имея собственный дом, Алпысбаевы вынуждены были ютиться вместе с тремя детьми на съемных квартирах. Когда в мае 2018 года их попросили освободить жилплощадь, супруги приняли решение переехать в свой дом, где по-прежнему не было электричества.
- Оказалось, все ушактаровцы к кому-либо втихаря подключались: одни - к домам частного сектора Комсомольского поселка, другие - к многоэтажкам в микрорайоне “Юность”, - откровенничает Бакытгуль. - Но только через несколько месяцев муж через знакомых нашел жителя Комсомольского поселка, который разрешил к нему подключиться…
Бакытгуль подвозит меня к месту, откуда идет подключение. От частного дома в Компоселке провода тянутся в Ушактар прямо над главной трассой, ведущей в международный аэропорт!
- Пришлось приобрести два бетонных столба, чтобы поднять кабель над дорогой повыше, иначе КамАЗы могут оборвать, - поясняет отчаянная домохозяйка.
Еще в нескольких местах провод подвешен на тонких бревнышках, но в основном кабель под напряжением лежит прямо на земле, где ходят люди и ездят машины. Весь Ушактар устлан сетью из проводов, каждый из которых подает ток к чьему-то дому.
В интернете наделал шуму ролик, где в поселке Ушактар после дождя кабель, лежавший на земле, задымился и искрил. Что будет, если человек наступит на оголенный провод, лучше не думать. От дома Алпысбаевых по дороге тянутся в разные стороны четыре провода.
- Это хозяин электричества попросил, чтобы от нас подключились еще четыре дома, - объясняет Бакытгуль. - Видите: дальше тоже тянутся провода. А ведь по этой дороге идут в школу дети из поселка Жас Алаш. Пока бог миловал, но трагедия может произойти в любой момент…
От дома-донора Алпысбаевых отделяет километр. Чтобы протянуть кабель на такое расстояние, они потратили 170 тысяч тенге. Но самопальное подключение крайне ненадежно. Провода постоянно обрываются. Пока глава семейства, который сильно загружен на работе, не найдет времени, чтобы устранить обрыв, семья сидит без света. Последний обрыв был два дня назад. Электроэнергия отсутствовала почти сутки. Две дочери Алпысбаевых, которые обучаются дистанционно, пропустили важные уроки.
Когда я переступаю порог их дома, на часах 11.10. У шестиклассницы Амины идет дистанционный урок математики.
Амина делает домашнюю работу при свечах.
- Во время занятий по ватсапу, можно обойтись одним смартфоном. Но некоторые уроки идут по скайпу, включая математику. Тогда нужен ноутбук, - делится 12-летняя Амина. - Учительница объясняет тему по видеосвязи. Потом спрашивает: “Всем понятно?” Многим непонятно. И не потому, что плохо соображают. Интернет подвисает, обрывается. Слов не разобрать!
- Когда с апреля началось дистанционное обучение, нам в школе предлагали другие платформы, тот же Zoom, - вступает в разговор Бакытгуль. - Но здесь родители учеников пользуются в основном сотовой связью. Они начали говорить, что их смартфоны не потянут. В итоге определились, что ватсап и скайп всем более-менее удобны. Когда в прошлом году “Казтелеком” проложил в Ушактаре сети, я первая согласилась провести интернет. Многие соседи отказались.
Но как только гаснет свет, интернет пропадает. Амина перечисляет, какие предметы пропустила из-за обрыва кабеля два дня назад: математику, английский язык, музыку и рисование.
- Учителя входят в наше положение, дают отсрочку для выполнения заданий. Но в конце прошлого учебного года Амина сдавала СОР онлайн. И тут вырубается свет! А СОР сдают на время. Я тяну дочку к машине. На всех парусах помчались к моей сестре, у которой нет проблем с электричеством. В итоге Амина все сделала вовремя. Но сколько нам это нервов стоило!.. - грустно улыбается героическая мама.
Бакытгуль написала кипу обращений в акимат, толку ноль.
Мы идем в комнату старшей дочери Алпысбаевых. 15-летняя Диана учится на парикмахера-визажиста в бизнес-колледже. В последний раз Диана была в родном учебном заведении в марте.
- Учиться онлайн сложно. Zoom не самая удобная платформа для онлайн-обучения. Мы постоянно вылетаем из-за перегруза. Сейчас, когда я на втором курсе, дистанционное обучение вообще не вариант. Преподавателя лучше слушать вживую, - считает Диана. - К тому же я староста группы. Нужно отмечать посещаемость. Каждые полчаса обязана отвечать за всех. А свет вырубается в самый нужный момент!
Еще Диана выкраивает время, чтобы позаниматься с двумя младшими сестренками. Свои задания она выполняет поздно вечером. Два дня назад, когда погас свет, Диана делала домашку. На следующий день она пропустила сразу четыре важных предмета: спецтехнологию, спецрисунок, профессиональный английский и профессиональный казахский.
- Весной преподаватели вставали в позу: “Не было света? Это ваши проблемы!” Сейчас идут навстречу, дают дополнительное время для выполнения заданий. Скоро у нас практика. Говорят, мы вернемся в колледж. Жду не дождусь этого момента! - делится с нами Диана.
У Амины подходит к концу урок математики. На переменке девочка показывает, как делает домашнюю работу, когда нет света. Перед погасшим монитором ноутбука выстраивается вереница свечных огарков. Мама приносит чудо-лампочку.
Бакытгуль с мужем пекли лепешки в такой печи.
- Я ее купила на базаре за 1000 тенге, - смеется Бакытгуль. - Днем она вкручивается в патрон, а вечером ее ставишь в стакан с водой - и вуаля! Пусть тусклым светом, но горит.
Даже коррекционный класс в средней школе №20, куда ходит младшая дочь Алпысбаевых, частично перешел на дистанционное обучение.
- Моей малышке не было от роду даже 40 дней, как ей сделали операцию. Сейчас Эсмире восемь лет. Она отстает в развитии от сверстников. Коррекционный класс, в который дочка ходит с прошлого года, нам очень помог. Но сейчас я вожу ее в школу три раза в неделю. В остальные дни - дистанционное обучение. Педагоги разрешают посылать задания вечером. Но, чтобы их сделать, нужно минимум три часа. Эсмира думает медленно. А ведь мне еще нужно еду приготовить…
Каждая жительница Ушактара подтвердит, что обычная работа по хозяйству здесь превращается в настоящую каторгу.
- Хозяину электричества мы платим ежемесячно пять тысяч тенге. При этом напряжение такое слабое, что многие электроприборы не работают из-за нехватки мощности, - вздыхает Бакытгуль.
У Алпысбаевых роскошный кухонный гарнитур, но электродуховкой они ни разу не пользовались. Готовят только на газе. В начале карантина, в апреле, супруги сложили во дворе тандырную печь.
- Сначала ничего не получалось, - признается Бакытгуль. - Пытаюсь прилепить лепешки к стенкам, а они падают в золу. Потом приспособилась. Эти лепешки нам помогли, когда во время карантина муж (он повар в ресторане) не мог выйти на работу.
Все эти годы жители Ушактара пытаются добиться от акимата, чтобы выполнили давнее обязательство - провели свет и воду. На улицах поселка возвышаются ряды бетонных столбов, протянут кабель. Но ток не подают. Раз за разом чиновники рапортуют: работы выполнены на 80 процентов.
- Как верить их обещаниям, если в последний раз отдел строительства на мое обращение ответил, что монтаж электросетей завершится 28 августа? - вопрошает Бакытгуль.
Милана ГУЗЕЕВА, фото автора, Семей
https://time.kz/articles/territory/2020/09/23/pereshagnite-provoda
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Практичный 24.09.2020 в 23:33:26 # 763814
Цитата: vvka от 24.09.2020 15:03:17
Толтожопым чиновникам похер. А вот когда народ, вместо того, чтобы выворачиваться (подключаться к соседям и прочего) выйдет толпой к этим уебкам у власти - 100 человек достаточно и ПОТРЕБУЕТ от этих уебков выполнять свои обязанности - провода будут через 2 часа.
Толтожопым чиновникам похер. А вот когда народ, вместо того, чтобы выворачиваться (подключаться к соседям и прочего) выйдет толпой к этим уебкам у власти - 100 человек достаточно и ПОТРЕБУЕТ от этих уебков выполнять свои обязанности - провода будут через 2 часа.
Упакуют всех в автозаки и обвинят в разжигании и подстрекательстве. А толстожопые и дальше будут сидеть на своих толстых. Потому что это система. А они верные служители этой самой системы.
MишаМашкевич 26.09.2020 в 10:23:44 # 763908