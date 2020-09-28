Елбасы принял участие в открытии аэропорта в Туркестане

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 28 Сентября 2020 в 14:37:55
Строительство международного аэропорта осуществлялось в рамках государственно-частного партнерства. Аэропорт, расположенный в 20 км от города, был возведен в соответствии с международными стандартами, с использованием современных технологий.
Для строительства воздушной гавани было задействовано 102 единицы спецтехники и более 300 строителей. Общая площадь международного аэропорта составляет 905 га. Пропускная способность пассажирского терминала составит порядка трех миллионов пассажиров в год.
Запущен новый аэропорт г. Туркестан
Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев принял участие в презентации нового международного аэропорта г. Туркестан.
В рамках рабочей поездки в Туркестанскую область Первым Президентом Казахстана был запущен новый международный аэропорт г. Туркестан. Проект строительства первого в независимом Казахстане нового аэропорта стал одним из крупнейших и значимых объектов на масштабной стройке современного Туркестана. Новая воздушная гавань Туркестана придаст мощный импульс развитию туризма в регионе, удовлетворит потребность граждан в услугах авиаперевозок.
Для реализации проекта были привлечены иностранные инвестиции, строительство завершилось в рекордные сроки.
С нового международного аэропорта г. Туркестан на первом этапе казахстанскими авиакомпаниями будут открыты рейсы в Нур-Султан, Алматы и в дальнейшем в качестве духовного центра тюркского мира, Туркестан будет соединен с другими областными центрами Казахстана.
На первоначальном этапе авиакомпанией Turkish Airlines планируется открытие рейсов в Стамбул.
Также, аэропорт г. Туркестан будет включен в режим «открытое небо» для полетов иностранных авиакомпаний, что сделает его привлекательным для расширения географии полетов и способствовать привлечению потока зарубежных туристов.
Справочно:
Основные параметры аэропорта:
Площадь аэропорта: 905 га;
Взлетно-посадочная полоса: 3 300 х 45м;
Площадь пассажирского терминала - 10,5 тыс. м²;
Пропускная способность - 450 пасс/час.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Напоминает проект ЛРТ в Нур-Султане или как они там эти столбы называются...
Ну аэропорт это конечно хорошо. Лишь бы не получилось что мы расчитывали на 3 000 000 человек в год а тут пассажиро поток меньше по этому, а обслуживать аэропорт такой надо и т.д. и т.п.
Ара горный 28.09.2020 в 16:23:01 # 764019
уму непостижимо! Но он так и остается кишлаком!
Цитата: Tigr2 от 28.09.2020 10:17:12что точно то верно
3 000 000\365 дней = 8219 человек в день +- хммм.
Напоминает проект ЛРТ в Нур-Султане или как они там эти столбы называются...
Ну аэропорт это конечно хорошо. Лишь бы не получилось что мы расчитывали на 3 000 000 человек в год а тут пассажиро поток меньше по этому, а обслуживать аэропорт такой надо и т.д. и т.п.
3 000 000\365 дней = 8219 человек в день +- хммм.
Напоминает проект ЛРТ в Нур-Султане или как они там эти столбы называются...
Ну аэропорт это конечно хорошо. Лишь бы не получилось что мы расчитывали на 3 000 000 человек в год а тут пассажиро поток меньше по этому, а обслуживать аэропорт такой надо и т.д. и т.п.