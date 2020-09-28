Елбасы принял участие в открытии аэропорта в Туркестане

3 000 000\365 дней = 8219 человек в день +- хммм.Напоминает проект ЛРТ в Нур-Султане или как они там эти столбы называются...Ну аэропорт это конечно хорошо. Лишь бы не получилось что мы расчитывали на 3 000 000 человек в год а тут пассажиро поток меньше по этому, а обслуживать аэропорт такой надо и т.д. и т.п.