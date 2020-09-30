Вакцина для министра?

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Гость 01 Октября 2020 в 13:19:52
Казахстанцев со всех трибун, как республиканских, так и региональных, призывают в этом году обязательно пройти вакцинацию от гриппа. Первым пример гражданской сознательности в контексте формирования коллективного противовирусного иммунитета подал министр здравоохранения Алексей ЦОЙ. Но на деле получается, что вакцина против гриппа доступна только министру. Даже для групп риска ее закупили в ограниченном количестве. На всех явно не хватит.
По крайней мере, в Павлодаре точно. Вообще, Павлодарская область уже который год подряд отличается весьма скудным финансированием государственной кампании по иммунизации против гриппа. В прошлом году областной бюджет раскошелился на 48,3 миллиона тенге, чтобы закупить противогриппозную вакцину. Этого количества хватило лишь на 55 с половиной тысяч доз, что не позволило провакцинировать даже 10 процентов населения, необходимые для формирования эффективной иммунной прослойки.
Регион привык уповать на промышленные предприятия, где было доброй традицией прививать своих сотрудников в рамках социальной ответственности бизнеса. Но в этом году в силу объективных причин на местных заводах тайм-аут по противогриппозной вакцинации. А количество желающих сделать прививки возросло в разы. Оно и понятно! После июльского буйства коронавирусных пневмоний мало кто хочет экспериментировать на здоровье, ведь врачи на каждом углу кричат о непредсказуемости поведения COVID-19 в случае его наслоения на обычный грипп. Да и министр здравоохранения, если верить оценкам блогеров, с которыми он недавно встречался, вместо того чтобы держать ответ перед недовольными работой его ведомства мажилисменами, плохого не посоветует. Но есть одна проблема! То, что легко сделать Алексею Цою, почти невозможно для рядовых казахстанцев.
Ну, право слово, что такое для Павлодарской области 69,4 миллиона тенге, выделенные из областного бюджета на вакцинацию против гриппа? Это чуть больше 80 тысяч доз вакцины, которые распределены между теми, кто относится к группам риска, а значит, может получить необходимую прививку за счет бюджета. Или 11 процентов населения, как радостно сообщают в региональном управлении здравоохранения, особо акцентируя внимание на том, что для создания эффективной иммунной прослойки достаточно показателя уже в десять процентов. Удивительно, но достижение этого года в плюс один-два процента преподносится так, будто за ним стоит целый ряд нулей.
Когда работодатели вносили свой вклад в иммунизацию населения, когда само население могло за свой счет получить вакцину в любой частной клинике, когда, наконец, не было ковида, этому, безусловно, можно было порадоваться. Но чему в управлении здравоохранения Павлодарской области радуются сейчас, на всех углах трубя об 11-процентной иммунизации населения против гриппа, не совсем понятно. Особенно если сравнить Павлодарскую область, к примеру, с Жамбылской, очень схожей по численности городского населения. В этом году там было выделено из областного бюджета 280,8 миллиона тенге на приобретение 320 тысяч доз вакцины. И еще 110 тысяч доз должны прийти по линии “СК-Фармация”. Это количество планируют отдать под коммерческую реализацию. А знаете, сколько в Павлодарской области приобретено российского гриппола плюс для использования на платной основе? 4050 доз! Да, это не опечатка. Четыре тысячи доз на город, где проживают больше 333 тысяч человек! Про область и даже заикаться неудобно. При этом две из пяти клиник, которые приобрели вакцину для реализации на платной основе, “по ошибке”, как выразились в региональном управлении здравоохранения, сделали это на бюджетные средства, а значит, продавать ее не смогут.
Скорее всего, эти несколько тысяч доз будут дополнительно переданы для вакцинации тех, кто относится к группе риска. Таким образом, лишь три поликлиники в области могут (или за время, что верстался номер, уже смогли) предложить услуги по вакцинации против гриппа на платной основе. Это Актогайская районная больница, поликлиника Павлодарского района и медицинский комплекс “Дисконт” в Экибастузе, закупившие 250, 500 и 800 доз соответственно. Оставшаяся тысяча доз платной вакцины до Павлодара еще не доехала. Хотя, если вспомнить, что вакцинация в Казахстане стартовала 7 сентября, уместнее сказать, что не доковыляла.
А в регионе тем временем браво рапортуют о количестве уже провакцинированного за счет бюджета населения. Пенсионеры, страдающие хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, больные с онкопатологией, медицинские работники, беременные женщины во втором и третьем триместрах, часто болеющие и состоящие на диспансерном учете дети, воспитанники домов ребенка, постояльцы домов престарелых… Всего 4178 человек по состоянию на 28 сентября. Бесспорно, это хорошо! Но как быть всем остальным работающим гражданам, если они не министры здравоохранения? Ладно, семья привила детей (и то, если повезло и вакцины хватило) и даже, возможно, престарелых родителей (уже двойная удача). А как быть самим?
В поликлиниках по месту жительства не делают прививки ни бесплатно (“вы не относитесь к группе риска”), ни платно (“вакцину для коммерческой реализации еще не завозили, и неизвестно, завезут ли вообще”). В управлении здравоохранения это объясняют просто: в период карантина все поликлиники и медицинские центры были закрыты и не смогли заработать средства на приобретение вакцины.
А сейчас ее закупать уже бессмысленно. Пока сделку оформят, товар доставят - вакцинироваться будет поздно. Точнее, неэффективно, поскольку организму требуется какое-то время на формирование иммунитета. Самим заказать вакцину в России, как это было с лекарственными препаратами в пик пандемии, ставшими вдруг дефицитными, не получится. При ее транспортировке необходимо соблюдать целый ряд условий. И зачем, спрашивается, призывать тогда всех по максимуму обезопасить себя от простудных заболеваний, если это априори невыполнимая задача?
Ирина ВОЛКОВА
А тем временем
Похожая ситуация складывается и в Алматы. Противогриппозная вакцина в поликлиниках есть. Как сообщили в местном управлении общественного здравоохранения, закуплено 400 тысяч доз, предназначенных для групп риска. Но вот желающих привиться среди этой категории жителей южной столицы немного. Ну а те, кому бесплатная вакцина не положена, не могут найти ее даже за деньги.
Между тем, как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, для уязвимых групп населения закуплено 2,2 миллиона доз вакцины. Привито около миллиона человек. Это 44 процента от всего населения, которое подлежит вакцинации против гриппа в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Сколько доз вакцины предназначено для коммерческой реализации - такой информацией в Минздраве не владеют.
https://time.kz/articles/ukogo/2020/09/30/vaktsina-dlya-ministra
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