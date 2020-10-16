Посмертное донорство: за два дня подано около 500 заявок через Egov — министр

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danilov 16 Октября 2020 в 11:43:24
Он напомнил, что Кодекс о здоровье, действующий с начала года в Казахстане, подразумевает, что каждый человек должен заявить о согласии или отказе на использование органов после смерти.
«Мы автоматизировали, чтобы человек никуда не ходил, бумагу не писал, чтобы в электронном правительстве он нажал одну кнопку о согласии или отказе. За все время действия Кодекса было оставлено 300 отказов и 6 согласий на бумаге. Минздрав дает такие данные. Только позавчера внедрили эту услугу, и уже подано около 500 заявок — 60 согласий и 400 отказов. Мы дали людям законодательную возможность (оформить согласие или отказ — Sputnik) в нормальном цифровом виде», — заявил глава ведомства.
Как оформить согласие или отказ на посмертное донорство
Ранее в пресс-службе АО «Национальные информационные технологии» сообщали, что казахстанцам доступна онлайн-функция по предоставлению согласия или отказа на пожертвование тканей или органов для трансплантации.
Чтобы оформить согласие или отказ, необходимо авторизоваться через ЭЦП или одноразовый пароль, выбрать услугу «Регистрация согласия или отзыва согласия на прижизненное добровольное пожертвование тканей (части ткани) и (или) органов (части органов) после смерти в целях трансплантации» в разделе «Здравоохранение». Затем необходимо выбрать тип заявления: «Регистрация отзыва на согласие» либо «Регистрация согласия».
НУР-СУЛТАН, 16 окт — Sputnik
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Практичный 16.10.2020 в 13:37:48 # 764978