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В Казахстане
Казахстанских работодателей обязали проводить физзарядку для сотрудников
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danilov 05 Ноября 2020 в 11:09:27
Министр здравоохранения РК своим приказом от 28 октября 2020 года утвердил типовые правила проведения занятия физической зарядкой, передает zakon.kz.

Как отмечается, правила приняты в рамках Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Работодатели должны разработать комплексы физических упражнений в зависимости от вида выполняемых работ, условий труда, возраста и пола работника.
Так, помещения, в которых проводится физическая зарядка, должны постоянно поддерживаться в чистоте. Перед началом физической зарядки их необходимо проветривать.

На каждого занимающегося в среднем должно приходиться не менее 1,5 м2 свободной площади помещения, с обеспечением безопасного места.

Согласно правилам, физическая зарядка проводится в первой половине рабочего дня с продолжительностью не более 10-15 минут. При этом комплекс физических упражнений следует менять каждые 3-4 недели, он состоит из разминки, которая длится 2-3 минуты и основной гимнастики.
Разминка состоит из потягивания или плавных наклонов, поворотов головы и туловища и ходьбы на носочках, а также вращательных упражнений для рук и ног.

Основная гимнастика включает в себя наклоны (как в положении стоя, так и в положении сидя), приседания и различные вращения частями тела - головой, руками (плечами, локтями, кистями), ногами (бедрами, коленями, стопами).
Нагрузку при физической зарядке увеличивают постепенно, регулируя ее путем увеличения или уменьшения числа повторений каждого из упражнений, изменения их скорости и темпа выполнения отдельных упражнений, введения интервалов для отдыха.

Контроль за исполнением приказа возложен на курирующего вице-министра здравоохранения РК.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (3 ноября).

https://www.zakon.kz/5046598-kazahstanskih-rabotodateley-obyazali.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  naiman 05.11.2020 в 11:27:20   # 766195
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  NBE 05.11.2020 в 11:53:33   # 766197
В это тяжелое время если у тебя есть работодатель, это уже счастье, и пять минут ради этого не впадлу попрыгать. А вообще я и без указки зарядку четыре раза в день делаю, работа сидячая, ради себя стоит разминаться.
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  Ал 05.11.2020 в 12:26:40   # 766198

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  Ал 05.11.2020 в 12:28:35   # 766199
Как собираются соблюдение приказа переведенных на "удаленку" работников контролировать?
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  Денис222 05.11.2020 в 12:37:00   # 766201
Популизм...типа забота о людях
Во время вспышки эпидемии мы воочию убедились как они о нас заботятся..
А зарядку делать надо с утра...да и в течение дня стараться подвигаться...все лучше сигарет да ненужного трёпа.
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  Даун 05.11.2020 в 12:58:56   # 766203
Лучше бы сигареты за место зарядки раздовали бесплатно
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  Zoggyla 05.11.2020 в 13:27:25   # 766204
Цитата: Даун от 05.11.2020 06:58:56
Лучше бы сигареты за место зарядки раздовали бесплатно
Навеял, представил дистанционную курилку старшеклассников на большой перемене.
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  ГОРЫНЫЧ 05.11.2020 в 13:36:18   # 766207
Zoggyla 05.11.2020 в 13:27:25 # 766204
Quote:
Навеял, представил дистанционную курилку старшеклассников на большой перемене.

И как в молодости, одна сигарета на всех, по паре тяг на брата.

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  Zoggyla 05.11.2020 в 13:39:27   # 766208
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 05.11.2020 07:36:18
Zoggyla 05.11.2020 в 13:27:25 # 766204
Quote:
Навеял, представил дистанционную курилку старшеклассников на большой перемене.

И как в молодости, одна сигарета на всех, по паре тяг на брата.

Рядом со старшаками хнычат малолетки - ну дай зобнуть, ну дай...
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