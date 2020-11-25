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В Казахстане
Два вуза по типу Назарбаев Университета создадут в Казахстане
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danilov 25 Ноября 2020 в 15:00:07
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане по опыту Назарбаев Университета будут созданы два региональных вуза, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В целях повышения востребованности педагогических кадров и улучшения качества образования их заработная плата увеличится в два раза. Основой экономики знаний должны стать современные исследовательские университеты, вошедшие в глобальную систему образования и инноваций. По опыту Назарбаев Университета будут созданы еще как минимум два передовых региональных вуза", - сообщил Токаев на съезде партии Nur Otan.

Ранее Президент заявил, что зарплаты врачей в Казахстане к 2023 году вырастут в 2,5 раза.

Кроме того, Токаев сообщил, что Nur Otan вместе с правительством планирует мобилизовать на программу партии "Путь перемен - достойная жизнь каждому" 21 триллион тенге.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vuza-tipu-nazarbaev-universiteta-sozdadut-kazahstane-421180/
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  jumanjiqz 25.11.2020 в 15:43:36   # 767231
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  Zoggyla 25.11.2020 в 16:19:00   # 767234
Путь перемен - не лучшая дорога, это знает почти каждый
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  Lukas 25.11.2020 в 17:15:57   # 767239
Цитата: Zoggyla от 25.11.2020 10:19:00
Путь перемен - не лучшая дорога, это знает почти каждый

Институты и университеты инновации это хорошо, самое главное про предприятия никто не говорит и где они, эти специалисты будут работать? Одни экономисты со знанием английского и больше ничего.
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