Два вуза по типу Назарбаев Университета создадут в Казахстане

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danilov 25 Ноября 2020 в 15:00:07
"В целях повышения востребованности педагогических кадров и улучшения качества образования их заработная плата увеличится в два раза. Основой экономики знаний должны стать современные исследовательские университеты, вошедшие в глобальную систему образования и инноваций. По опыту Назарбаев Университета будут созданы еще как минимум два передовых региональных вуза", - сообщил Токаев на съезде партии Nur Otan.
Ранее Президент заявил, что зарплаты врачей в Казахстане к 2023 году вырастут в 2,5 раза.
Кроме того, Токаев сообщил, что Nur Otan вместе с правительством планирует мобилизовать на программу партии "Путь перемен - достойная жизнь каждому" 21 триллион тенге.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vuza-tipu-nazarbaev-universiteta-sozdadut-kazahstane-421180/
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Цитата: Zoggyla от 25.11.2020 10:19:00
Путь перемен - не лучшая дорога, это знает почти каждый
Путь перемен - не лучшая дорога, это знает почти каждый
Институты и университеты инновации это хорошо, самое главное про предприятия никто не говорит и где они, эти специалисты будут работать? Одни экономисты со знанием английского и больше ничего.