С 1 января казахстанцы должны будут сдавать отпечатки пальцев

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KAN13 26 Ноября 2020 в 09:49:14
Отпечатки пальцев казахстанцы будут сдавать при получении удостоверения личности. Обязательной данная процедура будет для иностранцев, преступников и граждан страны, достигших 16-летнего возраста. С 12 лет — только с согласия родителей или опекуна. За отказ грозит штраф в размере 5 МРП. Сейчас это около 14 тысяч тенге, передает Первый канал «Евразия».
Процедуру введут с 1 января 2021 года. Она направлена прежде всего на повышение раскрываемости преступлений в стране. Опыт зарубежных стран показал, что благодаря такой базе данных гораздо легче найти злоумышленника или определить личность потерявшего память человека. Однако большинство казахстанцев вообще не знают о нововведении и переживают за сохранность личных данных.
IT-специалисты считают, что опасения людей обоснованы. Во-первых, всегда присутствует человеческий фактор. Подкупом или обманом злоумышленники могут заполучить доступ к личной информации. Во-вторых, опыт прошлых лет показывает, что даже закрытые базы данных подвергались кибератакам.
Будет закрытая система. Но вдруг разработчик для тестов каких-нибудь сделает еще одну базу данных. Например, резервную копию. И выведет ее в интернет, то злоумышленники могут ее атаковать, посмотреть, — допускает президент центра анализа и расследования кибератак Олжас Сатиев.
В этой же базе данных будут хранить анализы ДНК. В 1-ю очередь, преступников и без вести пропавших. У других людей — только с их согласия.
С ротовой полости будет изыматься образец слюны. Но это не образец самой слюны, а образцы эпителия с внутренней стороны щеки. Полученный генотип направляется в базу и вносится в нее, — объясняет старший криминалист Алибек Ералинов.
Все полученные данные будут внесены и в чип удостоверения личности, они будут занесены в загранпаспорта. В Министерстве внутренних дел утверждают, что опасения казахстанцев излишни.
Дактилоскопическая информация повышает степень защиты документов от подделки, исключает незаконное использование документов, удостоверяющих личность тремя лицами, в том числе мошенниками, — говорит заместитель начальника управления документирования и регистрации населения комитета миграционной службы Мелира Касенева.
О внедрении биометрической идентификации личности в МВД говорят с 2012 года. На реализацию проекта из госказны планировали выделить около 37 млрд тенге. Часть средств — Комитету национальной безопасности и Министерству юстиции. Однако сейчас в ведомстве точную цифру называть не стали. Сейчас стоимость одного дактилоскопического аппарата варьируется от 300 тысяч до 1 млн тенге. Казахстанцы считают, что нововведение, которое разрабатывалось так долго, не имеет право на ошибку.
zakon.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 26.11.2020 в 10:09:29 # 767270
Закон не введён в действие, начнёт действовать с 1 июля 2021 года. Ввели в конце 2017 года. Изменения внесли 29.06.20. Одни противоречия.
Статья 38. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о дактилоскопической и геномной регистрации
Нарушение законодательства Республики Казахстан о дактилоскопической и геномной регистрации влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.
Статья 39. Порядок введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2021 года
Цитата: lokidogma от 26.11.2020 05:24:41Да, неприятный поворот, учитывая некоторые обстоятельства.
Ссылка на закон? Как всегда втихую принимают законы! Теперь гражданин вообще почти без прав, прировняли к преступнику. Презумпция невиновности мертва. Теперь презумпция Виновности - докажи, что ты не Гоги!
Ссылка на закон? Как всегда втихую принимают законы! Теперь гражданин вообще почти без прав, прировняли к преступнику. Презумпция невиновности мертва. Теперь презумпция Виновности - докажи, что ты не Гоги!
Sr. Leonsio 26.11.2020 в 11:45:59 # 767276
Цитата: Sr. Leonsio от 26.11.2020 05:45:59формально уже это произошло - взгляните на свое удостоверение, банковскую карту, симку,черт возьми!
Осталось чипировать и идеальное стадо рабов готово к эксплуатации.
Осталось чипировать и идеальное стадо рабов готово к эксплуатации.