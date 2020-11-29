"Это какой-то конец света!" Заброшенный пионерлагерь показали алматинские сталкеры

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Гость 29 Ноября 2020 в 17:40:01
Фото: Алихан Сариев
Чтобы выйти на сталкеров, нам пришлось посидеть на специальных форумах и почитать то, о чем пишут ребята. Жизнь у них действительно довольно насыщенная. Вот заметки о поездке на заброшенные ракетные шахты, что находятся под Алматы, есть истории про бомбоубежища и аэродром в Алматинской области, а среди новичков очень популярна поездка в военный госпиталь.
Владимир Чопенко не только активный участник форума, но и его модератор.
Интерес к так называемым заброшкам он стал проявлять еще в 16, а сейчас ему 22. За эти годы чего только не было в его сталкеровской биографии. Обо всем подробно он рассказывает нам по пути на очередной объект, на котором сам молодой человек уже был несколько раз, а теперь согласился показать его и нам, но с определенными условиями.
"По нашим правилам, — рассуждает Владимир, - мы не рассекречиваем местоположение объекта. Можем приблизительно рассказать о нем, но точные координаты широкой аудитории не сообщаем. Связано это с тем, что люди разные и намерений их никто не знает". Мы соглашаемся.
- Почему вы стали сталкером?
- Для меня такие поездки интересны, так как в них есть экстрим, а еще любопытно узнать о заброшенном месте подробнее, каким оно было раньше, какая у него история. Ведь мы с ребятами не просто едем смотреть, но потом еще и документалки снимаем, статьи пишем. Истории про вандализм, драки, аресты, стычки с наркоманами и бомжами — это не про нас.
- А что главное в таких поездках?
- Соблюдение техники безопасности, конечно, превыше всего. Вот, к примеру, в прошлом году вы все слышали новость о том, что в заброшенной шахте города Текели Алматинской области были обнаружены тела трех мужчин.
За год до трагедии наши ребята тоже были там, но им не понравился запах, он им показался каким-то странным, у них кружилась голова, и они, заметив признаки отравления, решили выбраться оттуда. Так они спасли себе жизнь.
А еще был случай, правда, это было давно, лет 12 назад.
Тогда в Алматинской области на одном из объектов сталкеры столкнулись с военными. Нашим парням в тот момент было не до шуток, ведь на них было направлено настоящее боевое оружие.
Поэтому, прежде чем идти и исследовать какое-то заброшенное место, узнайте про него подробнее, быть может, оно находится под защитой государства, и тогда, если это возможно, лучше взять разрешение на его посещение.
Было и такое, как-то один молодой человек (он не был сталкером) предложил мне организовать квест на территории бомбоубежища, но я не поддержал его идею, считаю, что такое место не самое лучшее, а главное, небезопасное для подобных игр.
- А какое место запомнилось больше всего?
- Это геологическая станция в Балхаше, там многое сохранилось: пианино, приборы, минералы. А если брать Алматы, то запомнились подземелья одного торгово-развлекательного центра и "Медеу".
Между тем мы прибываем к пункту назначения. Снаружи это место кажется вполне симпатичным. Чудесная роща, рядом жилые дома, и правда, на наш взгляд, отличное место для санатория.
"Очень часто рядом с заброшенным местом может находиться охранник, - предупреждает нас Владимир. - Поэтому не пугайтесь, если нас и тут охрана встретит". Мы не пугаемся, но на всякий случай прячем фотоаппарат. К счастью, никто нам на пути так и не встретился.
Пройдя несколько десятков метров, где-то в самой глубине рощи натыкаемся на совершенно другую реальность. Это реальность из прошлого, и она вызывает смешанные эмоции, это и грусть, и тоска, и тревога одновременно.
Когда-то в советские годы здесь был санаторий, а в летнее время — пионерский лагерь "Колосок". Лечиться и восстанавливать силы сюда приезжали со всего Советского Союза, среди пациентов, помимо рабочего класса, было немало и знаменитых персон.
После развала страны санаторий был заброшен.
Большую часть территории занимали корпуса с лечебными бассейнами и ваннами. Мы заходим в один из первых.
"Посмотрите, здесь до сих пор сохранилась та самая ванна, в которой принимали лечебные процедуры", — начинает свою экскурсию Владимир (чуть позже в одной из книг мы прочитаем, что всего здесь было 10 ванн, а бальнеолечение проводилось привозными минеральными водами источника Пригородный).
"Когда мы тут побывали в первый раз, - продолжает свою историю наш гид, - охранник рассказал нам, что видел где-то здесь призрака. И что он якобы не просто видел его, но и даже пробовал накормить".
"Чтобы проверить эту версию, - говорит Владимир, - мы решили заночевать тут, однако ничего подозрительного в ту ночь так и не заметили. Да и вообще я лично не верю во все эти рассказы про призраков. Хотя такие истории на нашем форуме есть, считаю, что их можно объяснить с помощью логики".
Заходим во второй корпус, где, предположительно, находились кабинеты врачей, а также архивы.
На полу, помимо огромного количества стекол, валяются кипы бумаг, среди которых личные дела, различные справки, талоны и истории болезни пациентов.
Некоторые бумаги настолько хорошо сохранились, что вполне можно разобрать то, что там написано.
Таблички с именами врачей на дверях также неплохо выглядят. Кажется, что сейчас обеденный перерыв, врач вышел ненадолго и скоро вернется. И по ним же определяем, что здесь были кабинеты электросна, массажа, стоматолога.
На стене висят фотографии, скорей всего, заслуженных сотрудниц санатория.
Мебель, которая до сих пор стоит в кабинетах, добавляет атмосферности этому месту.
Сразу представляешь, какие тут проходили задушевные беседы.
Пока мы идем дальше, спрашиваю: а что вы с собой берете обычно в такие поездки, какие вещи?
"Ничего особенного, главное, чтобы одежду было не жалко замарать, обувь нужно подбирать тщательно, — отвечает наш герой. - А еще фонарь обязателен, рюкзак можно, фотоаппарат. Ну и перцовый баллончик не помешает, конечно, он не для охранников, а так, на всякий случай".
"А почему многие сталкеры скрывают свои настоящие имена и не хотят показывать лица?" — продолжаю разговор.
"Они не хотят, чтобы их ассоциировали с вандалами и ворами, но когда проникаешь на охраняемый объект, с точки зрения закона это считается нарушением. Поэтому некоторые сталкеры, но не все, стараются не публиковать свои настоящие имена и фамилии и не показывать лица на фотографиях".
Мы заходим в огромное здание, где когда-то находился центральный бассейн.
Лестницы здесь немного крутоваты, и света мало, но любопытство берет верх, и мы поднимаемся. Видим, что бассейн был внушительных размеров, а рядом располагалась вполне уютная терраса.
- А как вы нашли этот объект?
- Конкретно этот объект мы нашли случайно на видео в "Ютубе", какие-то через специальные карты находим, а бывает, что просто едешь на работу или домой и случайно натыкаешься на "заброшку". Дело в том, что у многих таких мест есть свои особенности, к примеру, у бомбоубежищ это вентиляционная шахта, и обычно она стоит на насыпи.
После того как мы что-то находим, как правило, едем на разведку в количестве одного-двух человек, а потом, когда уже становится все понятно, собираем людей.
Рядом с бассейном небольшое здание, судя по всему, когда-то оно было складом.
Здесь мы обнаружили чудом сохранившиеся инвентарь и литературу, в том числе и по советским санаториям.
Находим там книгу о нашем месте и решаемся забрать ее. Как сказал нам Владимир, вещь, которая была взята с заброшенного объекта, у сталкеров называется "хабар". Уже позже читаем в этой книге, что санаторий "Колосок" заработал с 1977 года и рассчитан он был на 205 пациентов. Приехать сюда могли с такими заболеваниями, как артрит, радикулит, гипертония, эрозии и многое другое.
Дальше мы заходим в здание, которое было местом досуга. Вот, к примеру, находим кабинет со сломанным пианино. По легенде, его хотели забрать посетители, но хозяева заломили цену и сделка не состоялась. Уже потом они осознали, что это действительно очень ценный инструмент.
Здесь располагался зимний клуб на 250 мест с библиотекой и бильярдной, в фойе которого проводили танцевальные вечера. Но больше всего на нас произвел впечатление заброшенный кинотеатр, в котором через день показывали художественные фильмы. Пол тут практически прогнил, поэтому передвигаться было довольно опасно.
А на сцене кто-то из сталкеров даже успел "похозяйничать".
Также на заброшенной территории располагалась просторная столовая. Питание, как пишут в книге, было четырехразовым и подбиралось индивидуально под пациента. Рядом с кухней находились овощехранилище, склады и холодильные установки.
А из спортивных площадок здесь когда-то был теннисный корт, площадки для легкоатлетов и футбольное поле с беговыми дорожками.
При взгляде на все это в голове отчего-то крутится песня "Слышу голос из прекрасного далека...".
И вот так совсем грустно выглядит сейчас баскетбольная площадка. Кажется, что время здесь окончательно остановилось.
"Еще когда-то в этом санатории проходил Всесоюзный конкурс медсестер", — завершая экскурсию, говорит Владимир.
- А что будет сейчас с этим местом, вам что-нибудь известно?
- Где-то мы читали, что его выкупил какой-то турецкий шейх и что до пандемии здесь якобы хотели снести большую часть зданий, восстановить бассейн и конные прогулки, но пока это только слухи.
https://tengrinews.kz/fotoarchive/eto-kakoy-to-konets-sveta-zabroshennyiy-pionerlager-pokazali-1318/