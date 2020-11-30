Международный аэропорт Hazret Sultan Airport начал работу в Туркестане

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портфил 30 Ноября 2020 в 09:06:01
В скором времени ожидаются полеты в Туркестан и других казахстанских авиалиний.
В воздушной гавани будет действовать режим "открытое небо".
Новый аэропорт расположен в 16 километрах от Туркестана. Ранее сообщалось, что аэропорт будет занимать общую площадь 900 га. У объекта будет один терминал площадью 10,5 тыс. кв. м. Терминал сможет обслуживать около 3 миллионов пассажиров в год. Пропускная способность – 450 пассажиров в час, а параметры взлетно-посадочной полосы – 3300*45 м. Инвестиции в Международный аэропорт Туркестана составляют почти 69 млрд тенге (примерно $160 млн).
Ранее сообщалось о планах инвесторов подать заявку в книгу рекордов Гинесса на самую быструю стройку аэропорта в мире.
https://mk-kz.kz/economics/2020/11/29/mezhdunarodnyy-aeroport-hazret-sultan-airport-nachal-rabotu-v-turkestane.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: GoodZone от 30.11.2020 05:46:28
"Пропускная способность – 450 пассажиров в час"... Вместимость боинга 747 - более 600 пассажиров. Занимательная математика. 450 это прилет и отлет или в одни ворота? 450*24/600 = 18 боингов в сутки. наверное там какие-то маленькие самолеты будут летать по местным направлениям. Но как пафосно звучит - "Международный аэропорт Hazret Sultan Airport"... Любим мы понтоваться.
"Пропускная способность – 450 пассажиров в час"... Вместимость боинга 747 - более 600 пассажиров. Занимательная математика. 450 это прилет и отлет или в одни ворота? 450*24/600 = 18 боингов в сутки. наверное там какие-то маленькие самолеты будут летать по местным направлениям. Но как пафосно звучит - "Международный аэропорт Hazret Sultan Airport"... Любим мы понтоваться.
Так вот не надо нам портить статистику.
Цитата: GoodZone от 30.11.2020 05:46:28
"Пропускная способность – 450 пассажиров в час"... Вместимость боинга 747 - более 600 пассажиров. Занимательная математика. 450 это прилет и отлет или в одни ворота? 450*24/600 = 18 боингов в сутки. наверное там какие-то маленькие самолеты будут летать по местным направлениям. Но как пафосно звучит - "Международный аэропорт Hazret Sultan Airport"... Любим мы понтоваться.
"Пропускная способность – 450 пассажиров в час"... Вместимость боинга 747 - более 600 пассажиров. Занимательная математика. 450 это прилет и отлет или в одни ворота? 450*24/600 = 18 боингов в сутки. наверное там какие-то маленькие самолеты будут летать по местным направлениям. Но как пафосно звучит - "Международный аэропорт Hazret Sultan Airport"... Любим мы понтоваться.
название очевидно выбирали турки
Quote:
В 2008 году из республиканского бюджета на постройку нового аэровокзала было выделено 6,2 млрд тенге. Проектная пропускная способность терминала — 400 пассажиров в час, его площадь — 5 тыс. 380 м². Новый аэровокзал расположится рядом с ныне действующим.
В 2020 году за счёт средств частного инвестора (авиакомпания SCAT) планируется строительство нового терминала аэропорта общей площадью 35 000 квадратных метров пропускной способностью 2000 пассажиров в час. Мощности нового терминала позволят обслуживать до 16 самолетов одновременно. [10]
В 2020 году за счёт средств частного инвестора (авиакомпания SCAT) планируется строительство нового терминала аэропорта общей площадью 35 000 квадратных метров пропускной способностью 2000 пассажиров в час. Мощности нового терминала позволят обслуживать до 16 самолетов одновременно. [10]
для туркестана 3 млн в год должно хватить, главное чтобы наш до ума довели