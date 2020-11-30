Международный аэропорт Hazret Sultan Airport начал работу в Туркестане

"... Вместимость боинга 747 - более 600 пассажиров. Занимательная математика. 450 это прилет и отлет или в одни ворота? 450*24/600 = 18 боингов в сутки. наверное там какие-то маленькие самолеты будут летать по местным направлениям. Но как пафосно звучит - "Международный аэропорт Hazret Sultan Airport"... Любим мы понтоваться.

"... Вместимость боинга 747 - более 600 пассажиров. Занимательная математика. 450 это прилет и отлет или в одни ворота? 450*24/600 = 18 боингов в сутки. наверное там какие-то маленькие самолеты будут летать по местным направлениям. Но как пафосно звучит - "Международный аэропорт Hazret Sultan Airport"... Любим мы понтоваться.

В 2008 году из республиканского бюджета на постройку нового аэровокзала было выделено 6,2 млрд тенге. Проектная пропускная способность терминала — 400 пассажиров в час, его площадь — 5 тыс. 380 м². Новый аэровокзал расположится рядом с ныне действующим.



В 2020 году за счёт средств частного инвестора (авиакомпания SCAT) планируется строительство нового терминала аэропорта общей площадью 35 000 квадратных метров пропускной способностью 2000 пассажиров в час. Мощности нового терминала позволят обслуживать до 16 самолетов одновременно. [10]