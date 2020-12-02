Свет в конце траншеи

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Гость 02 Декабря 2020 в 10:44:58
Поселок Ушактар стал заложником легкомыслия чиновников. Лет 15 назад его жители безвозмездно получили от государства по 10 соток под индивидуальное жилищное строительство в голой степи без инженерных коммуникаций. Долгие годы ушактаровцам приходилось приспосабливаться к жизни без централизованного электроснабжения и водопровода. За водой приходилось ездить в другие районы города. Электричество также умудрялись подключать из соседних жилых массивов, если люди соглашались делиться с ушактаровцами светом. На свой страх и риск тянули провода (зачастую прямо по земле!) на сотни метров. Но из-за постоянных обрывов жителям поселка приходилось сутками обходиться без электричества.
В Ушактаре траншеи для водопровода уже заносит снегом...
Все эти годы жители Ушактара пытались добиться от акимата, чтобы он выполнил свое давнее обещание провести свет и воду. В 2018 году аким Семея Ермак САЛИМОВ объявил, что на решение многолетних проблем поселка из бюджета выделяется 2,8 млрд тенге. Соответствующие работы должны были быть закончены в 2019 году. Но уже давно перевалил за середину 2020-й, а заверения чиновников оставались на бумаге.
И тут в конце октября - получается, вскоре после нашей публикации - в поселке появилось легальное электричество.
- Я навсегда запомню 26 октября - в тот день мы подключились к городским сетям! - делится радостной новостью Бакытгуль Алпысбаева. - Чтобы нам электричество завели в дом, мы купили кабель и заплатили 5000 тенге. Мы ждем своей очереди, когда нас вызовут в ТОО “Шыгысэнерготрейд”, чтобы заключить договор и открыть лицевой счет. Вы представить не можете, какую эйфорию мы ощутили, когда на наших глазах заработали электроприборы, которым раньше не хватало мощности! Электрочайник, утюг, микроволновка и, конечно же, духовка - ею мы смогли воспользоваться впервые после покупки! Так обрадовались с дочками, что неделю без передышки пекли торты, пироги, кексы, печенье!..
Бакытгуль АЛПЫСБАЕВА с дочками радуются, что могут пользоваться электродуховкой.
Теперь три дочери Бакытгуль не боятся, что во время дистанционных школьных занятий внезапно погаснет экран компьютера из-за очередного обрыва электропровода.
Но вот вода из крана в доме Алпысбаевых, несмотря на обещания акимата, так и не идет…
4 ноября городской инфоцентр процитировал слова тогдашнего заместителя акима Семея Николая УШАКОВА: “Жителям необходимо обратиться в “Водоканал” за получением технических условий и подключить воду”.
- Мы так и сделали - обратились в “Семейводоканал” и сдали документы, - говорит Бакытгуль. - Нам сначала обещали, что воду подключат в конце октября - начале ноября. Потом назвали новый срок - конец ноября. Говорили, что к тому времени сдадут объект и подключат воду. Да где там!.. В поселке есть переулки, где траншеи еще разрыты. А температура воздуха уже упала до минус 25! Так что мы внутренне готовы к тому, что нам снова всю зиму придется через сугробы пробираться к колонке - единственной на весь поселок…
Милана ГУЗЕЕВА, фото автора, Семей
https://time.kz/articles/territory/2020/12/01/svet-v-kontse-transhei
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Цитата: старик от 02.12.2020 12:30:23
Блин , это так по-нашему: выделять землю под ИЖС без коммуникаций!
Блин , это так по-нашему: выделять землю под ИЖС без коммуникаций!
Еще и срок застройки оговорят. Воды нет. Света нет дорог нет. Но ты стройся!