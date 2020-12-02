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В Казахстане
Свет в конце траншеи
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Гость 02 Декабря 2020 в 10:44:58
Власти Семея отрапортовали, что жителей проблемного поселка Ушактар обеспечили водой и электричеством. Так ли это? Мы вновь обратились к местной жительнице Бакытгуль АЛПЫСБАЕВОЙ, которая не так давно рассказала “Времени”, как живется ее семье без элементарных благ цивилизации (см. “Перешагните провода”, “Время” от 23.9.2020 г).



Поселок Ушактар стал заложником легкомыслия чиновников. Лет 15 назад его жители безвозмездно получили от государства по 10 соток под индивидуальное жилищное строительство в голой степи без инженерных коммуникаций. Долгие годы ушактаровцам приходилось приспосабливаться к жизни без централизованного электроснабжения и водопровода. За водой приходилось ездить в другие районы города. Электричество также умудрялись подключать из соседних жилых массивов, если люди соглашались делиться с ушактаровцами светом. На свой страх и риск тянули провода (зачастую прямо по земле!) на сотни метров. Но из-за постоянных обрывов жителям поселка приходилось сутками обходиться без электричества.


В Ушактаре траншеи для водопровода уже заносит снегом...

Все эти годы жители Ушактара пытались добиться от акимата, чтобы он выполнил свое давнее обещание провести свет и воду. В 2018 году аким Семея Ермак САЛИМОВ объявил, что на решение многолетних проблем поселка из бюджета выделяется 2,8 млрд тенге. Соответствующие работы должны были быть закончены в 2019 году. Но уже давно перевалил за середину 2020-й, а заверения чиновников оставались на бумаге.

И тут в конце октября - получается, вскоре после нашей публикации - в поселке появилось легальное электричество.

- Я навсегда запомню 26 октября - в тот день мы подключились к городским сетям! - делится радостной новостью Бакытгуль Алпысбаева. - Чтобы нам электричество завели в дом, мы купили кабель и заплатили 5000 тенге. Мы ждем своей очереди, когда нас вызовут в ТОО “Шыгысэнерготрейд”, чтобы заключить договор и открыть лицевой счет. Вы представить не можете, какую эйфорию мы ощутили, когда на наших глазах заработали электроприборы, которым раньше не хватало мощности! Электрочайник, утюг, микроволновка и, конечно же, духовка - ею мы смогли воспользоваться впервые после покупки! Так обрадовались с дочками, что неделю без передышки пекли торты, пироги, кексы, печенье!..


Бакытгуль АЛПЫСБАЕВА с дочками радуются, что могут пользоваться электродуховкой.

Теперь три дочери Бакытгуль не боятся, что во время дистанционных школьных занятий внезапно погаснет экран компьютера из-за очередного обрыва электропровода.

Но вот вода из крана в доме Алпысбаевых, несмотря на обещания акимата, так и не идет…

4 ноября городской инфоцентр процитировал слова тогдашнего заместителя акима Семея Николая УШАКОВА: “Жителям необходимо обратиться в “Водоканал” за получением технических условий и подключить воду”.

- Мы так и сделали - обратились в “Семейводоканал” и сдали документы, - говорит Бакытгуль. - Нам сначала обещали, что воду подключат в конце октября - начале ноября. Потом назвали новый срок - конец ноября. Говорили, что к тому времени сдадут объект и подключат воду. Да где там!.. В поселке есть переулки, где траншеи еще разрыты. А температура воздуха уже упала до минус 25! Так что мы внутренне готовы к тому, что нам снова всю зиму придется через сугробы пробираться к колонке - единственной на весь поселок…

Милана ГУЗЕЕВА, фото автора, Семей

https://time.kz/articles/territory/2020/12/01/svet-v-kontse-transhei
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  старик 02.12.2020 в 18:30:23   # 767551
Блин , это так по-нашему: выделять землю под ИЖС без коммуникаций!
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  Nafis 02.12.2020 в 23:00:18   # 767575
Цитата: старик от 02.12.2020 12:30:23
Блин , это так по-нашему: выделять землю под ИЖС без коммуникаций!

Еще и срок застройки оговорят. Воды нет. Света нет дорог нет. Но ты стройся!
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