Казахстан построит завод по производству российской вакцины

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danilov 03 Декабря 2020 в 10:38:52
Пресс-служба Кремля сообщала, что 11 ноября Токаев и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого в частности затронули ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана. Позже Токаев заявил, что договорился с Путиным о строительстве в республике завода по производству российской вакцины от коронавируса. Министр здравоохранения страны Алексей Цой сообщал, что Казахстан подыскивает производственную площадку для выпуска российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", производство может быть налажено на действующем фармпредприятии в республике.
"Пользуясь возможностью, я хотел бы высказать признательность вам, уважаемый Владимир Владимирович, за содействие в преодолении пандемии. В развитие нашей договоренности в самое ближайшее время в Казахстане будет построен завод по производству российской вакцины", - сказал Токаев в ходе онлайн-саммита ОДКБ.
https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587326900.html
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Пастафариан 03.12.2020 в 12:30:54 # 767599
Цитата: звукач от 03.12.2020 06:15:14
У меня вопрос а где якобы разработанная отечественная вакцина,на которую выделялись деньги из бюджете
У меня вопрос а где якобы разработанная отечественная вакцина,на которую выделялись деньги из бюджете
Цитата: звукач от 03.12.2020 06:15:14
У меня вопрос а где якобы разработанная отечественная вакцина,на которую выделялись деньги из бюджете
У меня вопрос а где якобы разработанная отечественная вакцина,на которую выделялись деньги из бюджете
Вы неправильно сформулировали вопрос...
А где деньги,выделенные из бюджета на разработку отечественной вакцины?
Цитата: звукач от 03.12.2020 06:15:14
У меня вопрос а где якобы разработанная отечественная вакцина,на которую выделялись деньги из бюджете
У меня вопрос а где якобы разработанная отечественная вакцина,на которую выделялись деньги из бюджете
А это она и есть.
Цитата: звукач от 03.12.2020 06:15:14ГДЕ ГДЕ В УЛАН УДЕ
У меня вопрос а где якобы разработанная отечественная вакцина,на которую выделялись деньги из бюджете
У меня вопрос а где якобы разработанная отечественная вакцина,на которую выделялись деньги из бюджете
Казахстанская вакцина от коронавируса получила название NARUVAX C-19 20:49, 06.11.2020
Новая казахстанская вакцина против коронавируса получила своё название, сообщает корреспондент «Хабар 24». Препарат NARUVAX C-19 разработан в Международном центре вакцинологии при Казахском аграрном университете. В настоящее время вакцина проходит доклинические испытания на базе Национального научного центра особо опасных инфекций. Уже есть обнадеживающие результаты. Как известно, отечественные вакцины против коронавирусной инфекции в Казахстане разрабатывают две организации. Это Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности и Международный центр вакцинологии при аграрном университете. В настоящее время ВОЗ зарегистрировала уже 4 вакцины-кандидата казахстанской разработки. Две из них сейчас проходят доклинические испытания на животных. Эксперименты проводятся на базе Научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева. Первый препарат получил название NARUVAX C-19.
...
Кайсар Табынов, руководитель Международного центра вакцинологии: - Совместно с нашими партнерами из университета штата Огайо мы приготовили нановакцину. Приготовлена она на основе наночастиц различных полимеров. Это полимеры природные, биоразлагаемые и биосовместимые. То есть они, попадая в организм, легко поглощаются им и не остаются в организме. Главная особенность нановакцины в том, что ее не вводят в организм внутримышечно, а просто закапывают в нос. Таким образом возрастает безопасность и эффективность препарата, так как он уничтожает коронавирус уже в носоглотке, защищая слизистую оболочку и не позволяя ему попасть в кровь. Доклинические испытания обеих вакцин планируется завершить до конца года. Если результаты будут положительными, еще один финальный этап исследований будет проведен на приматах.
...
Источник: https://24.kz/ru/news/social/item/434581-kazakhstanskaya-vaktsina-ot-koronavirusa-poluchila-nazvanie-naruvax-c-19
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Новая казахстанская вакцина против коронавируса получила своё название, сообщает корреспондент «Хабар 24». Препарат NARUVAX C-19 разработан в Международном центре вакцинологии при Казахском аграрном университете. В настоящее время вакцина проходит доклинические испытания на базе Национального научного центра особо опасных инфекций. Уже есть обнадеживающие результаты. Как известно, отечественные вакцины против коронавирусной инфекции в Казахстане разрабатывают две организации. Это Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности и Международный центр вакцинологии при аграрном университете. В настоящее время ВОЗ зарегистрировала уже 4 вакцины-кандидата казахстанской разработки. Две из них сейчас проходят доклинические испытания на животных. Эксперименты проводятся на базе Научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева. Первый препарат получил название NARUVAX C-19.
...
Кайсар Табынов, руководитель Международного центра вакцинологии: - Совместно с нашими партнерами из университета штата Огайо мы приготовили нановакцину. Приготовлена она на основе наночастиц различных полимеров. Это полимеры природные, биоразлагаемые и биосовместимые. То есть они, попадая в организм, легко поглощаются им и не остаются в организме. Главная особенность нановакцины в том, что ее не вводят в организм внутримышечно, а просто закапывают в нос. Таким образом возрастает безопасность и эффективность препарата, так как он уничтожает коронавирус уже в носоглотке, защищая слизистую оболочку и не позволяя ему попасть в кровь. Доклинические испытания обеих вакцин планируется завершить до конца года. Если результаты будут положительными, еще один финальный этап исследований будет проведен на приматах.
...
Источник: https://24.kz/ru/news/social/item/434581-kazakhstanskaya-vaktsina-ot-koronavirusa-poluchila-nazvanie-naruvax-c-19
Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.24.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на www.24.kz