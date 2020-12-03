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В Казахстане
Казахстан построит завод по производству российской вакцины
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danilov 03 Декабря 2020 в 10:38:52
НУР-СУЛТАН, 2 дек – РИА Новости. Завод по производству российской вакцины против коронавируса будет построен в Казахстане в самое ближайшее время, заявил в среду президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Пресс-служба Кремля сообщала, что 11 ноября Токаев и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого в частности затронули ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана. Позже Токаев заявил, что договорился с Путиным о строительстве в республике завода по производству российской вакцины от коронавируса. Министр здравоохранения страны Алексей Цой сообщал, что Казахстан подыскивает производственную площадку для выпуска российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", производство может быть налажено на действующем фармпредприятии в республике.

"Пользуясь возможностью, я хотел бы высказать признательность вам, уважаемый Владимир Владимирович, за содействие в преодолении пандемии. В развитие нашей договоренности в самое ближайшее время в Казахстане будет построен завод по производству российской вакцины", - сказал Токаев в ходе онлайн-саммита ОДКБ.

https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587326900.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 03.12.2020 в 11:54:16   # 767595
чего мы только не построили за годы независимости и заводы с фабриками не построили, и образование с медициной не построили, и сельское хозяйство не построили, и нормальную финансовую систему не построили, и нормальную судебную и пенитенциарную системы не построили, и пенсионную систему не построили, и много еще чего нам предстоит не построить ... удачи нам в наших грандиозных планах...
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  звукач 03.12.2020 в 12:12:45   # 767597
даешь пятилетку НЕпостройки в Казахстане!
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  звукач 03.12.2020 в 12:15:14   # 767598
У меня вопрос а где якобы разработанная отечественная вакцина,на которую выделялись деньги из бюджете
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  Пастафариан 03.12.2020 в 12:30:54   # 767599
Цитата: звукач от 03.12.2020 06:15:14
У меня вопрос а где якобы разработанная отечественная вакцина,на которую выделялись деньги из бюджете


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  GoodZone 03.12.2020 в 12:31:51   # 767600
Цитата: звукач от 03.12.2020 06:15:14
У меня вопрос а где якобы разработанная отечественная вакцина,на которую выделялись деньги из бюджете

Вы неправильно сформулировали вопрос...
А где деньги,выделенные из бюджета на разработку отечественной вакцины?
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  kubik 03.12.2020 в 12:39:07   # 767602
Цитата: звукач от 03.12.2020 06:15:14
У меня вопрос а где якобы разработанная отечественная вакцина,на которую выделялись деньги из бюджете

А это она и есть.
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  Денис222 03.12.2020 в 13:02:05   # 767615
Ты смотри...целый завод!
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  Даун 03.12.2020 в 13:04:24   # 767616
Цитата: звукач от 03.12.2020 06:15:14
У меня вопрос а где якобы разработанная отечественная вакцина,на которую выделялись деньги из бюджете
ГДЕ ГДЕ В УЛАН УДЕ
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  Ал 03.12.2020 в 19:39:31   # 767640
Quote:
Казахстанская вакцина от коронавируса получила название NARUVAX C-19 20:49, 06.11.2020

Новая казахстанская вакцина против коронавируса получила своё название, сообщает корреспондент «Хабар 24». Препарат NARUVAX C-19 разработан в Международном центре вакцинологии при Казахском аграрном университете. В настоящее время вакцина проходит доклинические испытания на базе Национального научного центра особо опасных инфекций. Уже есть обнадеживающие результаты. Как известно, отечественные вакцины против коронавирусной инфекции в Казахстане разрабатывают две организации. Это Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности и Международный центр вакцинологии при аграрном университете. В настоящее время ВОЗ зарегистрировала уже 4 вакцины-кандидата казахстанской разработки. Две из них сейчас проходят доклинические испытания на животных. Эксперименты проводятся на базе Научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева. Первый препарат получил название NARUVAX C-19.
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Кайсар Табынов, руководитель Международного центра вакцинологии: - Совместно с нашими партнерами из университета штата Огайо мы приготовили нановакцину. Приготовлена она на основе наночастиц различных полимеров. Это полимеры природные, биоразлагаемые и биосовместимые. То есть они, попадая в организм, легко поглощаются им и не остаются в организме. Главная особенность нановакцины в том, что ее не вводят в организм внутримышечно, а просто закапывают в нос. Таким образом возрастает безопасность и эффективность препарата, так как он уничтожает коронавирус уже в носоглотке, защищая слизистую оболочку и не позволяя ему попасть в кровь. Доклинические испытания обеих вакцин планируется завершить до конца года. Если результаты будут положительными, еще один финальный этап исследований будет проведен на приматах.
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Источник: https://24.kz/ru/news/social/item/434581-kazakhstanskaya-vaktsina-ot-koronavirusa-poluchila-nazvanie-naruvax-c-19
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