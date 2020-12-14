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В Казахстане
"Раньше ходили в горы, чтобы поймать сигнал". В удаленных селах появился интернет Beeline
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danilov 14 Декабря 2020 в 12:04:29
В ноябре "Beeline Казахстан" усилил работу по проекту "250+" и подключил к сети 10 сёл в 6 областях Казахстана. Сегодня в этих населенных пунктах проживает 15 тысяч человек.

Только в Алматинской области за последний месяц подключили три села, где не было даже связи 2G. Все они находятся на расстоянии 300-500 км от ближайшего города.

"В некоторых сёлах школьники ходили в горы, чтобы поймать сигнал и выполнить домашнее задание. Такие населенные пункты мы берем в приоритет и подключаем к связи в первую очередь. Если нужно, работаем над усилением сигнала. Мы хотим, чтобы как можно больше людей встретили новогодние праздники с хорошим интернетом", – говорит Руслан Аюпов, руководитель технического отдела Beeline в Алматинской области.

В общей сложности по государственному проекту будет подключено 928 сёл, расположенных по всей стране.

"Процесс подключения села к связи достаточно трудоемкий: в Казахстане нормы контроля качества при монтаже базовых станций связи в десять раз строже, чем в Европе или США. Приступить к установке вышки мы можем только после разрешения санэпидемстанции и многочисленных проверок от других инстанций. Только потом на место завозят металлоконструкцию, приезжает кран и начинается монтаж, который занимает от 2 до 14 дней. При этом на все этапы оформления и установки станции может уйти от месяца до года. После введения в эксплуатацию вышка может обеспечивать сигналом площадь до 35 километров", - рассказывает Руслан.

Как отмечает Руслан, в некоторых удаленных селах может ловить сеть 2G, которая работает через спутник. Провести в такие места 4G или LTE можно только с помощью наземного кабеля, что требует больше времени и усилий.

"Но эффект того стоит. С появлением высокоскоростного интернета жизнь в сёлах меняется. Жители получают доступ к онлайн-переводам, государственным услугам, телемедицине и другим сервисам. Здорово, когда интернет быстрый и не приходится долго ждать загрузки фото или видео. Надеюсь, что совсем скоро плохая связь в сёлах станет лишь воспоминанием", – добавляет инженер.

Также сёла к сети подключают и в других областях Казахстана. Например, в Северо-Казахстанской области за месяц подключили 4 населенных пункта.

— В ноябре по нашей области к высокоскоростному интернету Beeline мы подключили села Жасулан, Мортык, Акбулак, Айыртау. Сейчас там проживают 1 500 человек. Мы стараемся ставить станцию так, чтобы хороший сигнал был доступен в любой точке села и на территории рядом с ним, — комментирует Вячеслав Лемза, технический директор Beeline в Петропавловске.

По его словам, проект "250+" в условиях карантина приобрел особенную ценность, так как он уменьшает цифровое неравенство между селом и городом.

— Мы рады, что люди в Новый год смогут быть на связи с близкими. В этот непростой год наличие бесперебойной связи и скоростного интернета приобрело как никогда важное значение, — добавляет Вячеслав.

https://tengrinews.kz/internet/ranshe-hodili-goryi-poymat-signal-udalennyih-selah-423016/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 14.12.2020 в 13:14:47   # 768195
Я думал это про спорт кв.
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  Практичный 14.12.2020 в 13:42:54   # 768198
Фантазеры. Где есть билайн 4G, в сельской местности он нихрена не работает.
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  Zoggyla 14.12.2020 в 13:48:15   # 768200
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  Денис222 14.12.2020 в 14:03:44   # 768204
Билайн - интернет дома, в городе, по двум адресам работает с постоянными перебоями... заявленой скорости никогда не видел...как в аулах он пашет?
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  satelinks 14.12.2020 в 14:29:38   # 768205
У нас вообще беда с интернетом стала. Не получилось сертификат впарить пользователям, так теперь целыми пулами блокируют адреса. Теперь даже страница авторизации алиэкспресс без прокси не открывается. Провайдер idnet. Куда катимся...
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  Xplodk4 14.12.2020 в 17:25:15   # 768211
Как следствие «Интернет дома» поставлен на колени (((
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  Практичный 14.12.2020 в 23:23:03   # 768235
Цитата: Zoggyla от 14.12.2020 07:48:15
Цитата: Практичный от 14.12.2020 07:42:54
Фантазеры. Где есть билайн 4G, в сельской местности он нихрена не работает.
А почему?
Потому что фактический трафик в разы выше чем пропускная способность оборудования. На 1000 абонентов ставят для 100 и скорость делят.
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  Практичный 14.12.2020 в 23:24:16   # 768236
Билайн с некоторых пор для меня пустое место,этакие мошенники в законе
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