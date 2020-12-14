"Раньше ходили в горы, чтобы поймать сигнал". В удаленных селах появился интернет Beeline

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danilov 14 Декабря 2020 в 12:04:29
Только в Алматинской области за последний месяц подключили три села, где не было даже связи 2G. Все они находятся на расстоянии 300-500 км от ближайшего города.
"В некоторых сёлах школьники ходили в горы, чтобы поймать сигнал и выполнить домашнее задание. Такие населенные пункты мы берем в приоритет и подключаем к связи в первую очередь. Если нужно, работаем над усилением сигнала. Мы хотим, чтобы как можно больше людей встретили новогодние праздники с хорошим интернетом", – говорит Руслан Аюпов, руководитель технического отдела Beeline в Алматинской области.
В общей сложности по государственному проекту будет подключено 928 сёл, расположенных по всей стране.
"Процесс подключения села к связи достаточно трудоемкий: в Казахстане нормы контроля качества при монтаже базовых станций связи в десять раз строже, чем в Европе или США. Приступить к установке вышки мы можем только после разрешения санэпидемстанции и многочисленных проверок от других инстанций. Только потом на место завозят металлоконструкцию, приезжает кран и начинается монтаж, который занимает от 2 до 14 дней. При этом на все этапы оформления и установки станции может уйти от месяца до года. После введения в эксплуатацию вышка может обеспечивать сигналом площадь до 35 километров", - рассказывает Руслан.
Как отмечает Руслан, в некоторых удаленных селах может ловить сеть 2G, которая работает через спутник. Провести в такие места 4G или LTE можно только с помощью наземного кабеля, что требует больше времени и усилий.
"Но эффект того стоит. С появлением высокоскоростного интернета жизнь в сёлах меняется. Жители получают доступ к онлайн-переводам, государственным услугам, телемедицине и другим сервисам. Здорово, когда интернет быстрый и не приходится долго ждать загрузки фото или видео. Надеюсь, что совсем скоро плохая связь в сёлах станет лишь воспоминанием", – добавляет инженер.
Также сёла к сети подключают и в других областях Казахстана. Например, в Северо-Казахстанской области за месяц подключили 4 населенных пункта.
— В ноябре по нашей области к высокоскоростному интернету Beeline мы подключили села Жасулан, Мортык, Акбулак, Айыртау. Сейчас там проживают 1 500 человек. Мы стараемся ставить станцию так, чтобы хороший сигнал был доступен в любой точке села и на территории рядом с ним, — комментирует Вячеслав Лемза, технический директор Beeline в Петропавловске.
По его словам, проект "250+" в условиях карантина приобрел особенную ценность, так как он уменьшает цифровое неравенство между селом и городом.
— Мы рады, что люди в Новый год смогут быть на связи с близкими. В этот непростой год наличие бесперебойной связи и скоростного интернета приобрело как никогда важное значение, — добавляет Вячеслав.
https://tengrinews.kz/internet/ranshe-hodili-goryi-poymat-signal-udalennyih-selah-423016/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 14.12.2020 в 13:42:54 # 768198
Цитата: Практичный от 14.12.2020 07:42:54А почему?
Фантазеры. Где есть билайн 4G, в сельской местности он нихрена не работает.
Фантазеры. Где есть билайн 4G, в сельской местности он нихрена не работает.
Практичный 14.12.2020 в 23:23:03 # 768235
Цитата: Zoggyla от 14.12.2020 07:48:15Потому что фактический трафик в разы выше чем пропускная способность оборудования. На 1000 абонентов ставят для 100 и скорость делят.
Цитата: Практичный от 14.12.2020 07:42:54А почему?
Фантазеры. Где есть билайн 4G, в сельской местности он нихрена не работает.
Фантазеры. Где есть билайн 4G, в сельской местности он нихрена не работает.
Практичный 14.12.2020 в 23:24:16 # 768236