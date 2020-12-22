Предложение взятки могут криминализировать в Казахстане

Моя аттака.ТЕЛЕ 2ХЗ с какого числа у них началось " n -значное измерение"! И ведь не докапаешься ! Некий тариф начинает зачет через 28 дневный период! У вас нагло забирают 2 -3 дня! И, самое главное, все по закону! Ведь эти сроки - такие " глупые условности"! Только вот в денежном выражении эти сроки не меняются! Надо же !