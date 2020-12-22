Предложение взятки могут криминализировать в Казахстане

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danilov 22 Декабря 2020 в 15:10:35
Комментарии, по рейтингу, по дате
ТЕЛЕ 2
ХЗ с какого числа у них началось " n -значное измерение"! И ведь не докапаешься ! Некий тариф начинает зачет через 28 дневный период! У вас нагло забирают 2 -3 дня! И, самое главное, все по закону! Ведь эти сроки - такие " глупые условности"! Только вот в денежном выражении эти сроки не меняются! Надо же !
Цитата: Zoggyla от 22.12.2020 15:14:18Quote:
Моя аттака.
ТЕЛЕ 2
ХЗ с какого числа у них началось " n -значное измерение"! И ведь не докапаешься ! Некий тариф начинает зачет через 28 дневный период! У вас нагло забирают 2 -3 дня! И, самое главное, все по закону! Ведь эти сроки - такие " глупые условности"! Только вот в денежном выражении эти сроки не меняются! Надо же !
Моя аттака.
ТЕЛЕ 2
ХЗ с какого числа у них началось " n -значное измерение"! И ведь не докапаешься ! Некий тариф начинает зачет через 28 дневный период! У вас нагло забирают 2 -3 дня! И, самое главное, все по закону! Ведь эти сроки - такие " глупые условности"! Только вот в денежном выражении эти сроки не меняются! Надо же !
Сотовые операторы необоснованно сократили период списания абонплаты до 28 дней - МНЭ https://rus.azattyq-ruhy.kz/society/4343-sotovye-operatory-neobosnovanno-sokratili-period-spisaniia-abonplaty-do-28-dnei
Ахметбеков Асхат
20.01.2020
Операторам связи направлены уведомления о наличии в их действиях признаков нарушения конкурентного законодательства
...
Напомним, депутаты Мажилиса Парламента РК заподозрили операторов сотовой связи Казахстана в недобросовестности.
«Сотовые операторы Activ, KCell, Beeline перешли в этом году на новый тарифный план, согласно которому абонентская плата взимается один раз в четыре недели, хотя ранее оплачивалась один раз в месяц. В результате теперь каждый пользователь совершит оплату в год не 12, а 13 раз. Фактически произошло скрытое повышение тарифа на предоставляемые услуги более чем на 8%», - говорится в депутатском запросе депутата Мажилиса Екатерины Никитинской в адрес вице-премьера РК Романа Скляра.
Парламентарий обратила внимание на то, что изменение тарифных планов произошло у операторов практически единовременно, и призвала Министерство национальной экономики РК провести специальное расследование на предмет возможного ценового сговора операторов.
...
Ахметбеков Асхат
20.01.2020
Операторам связи направлены уведомления о наличии в их действиях признаков нарушения конкурентного законодательства
...
Напомним, депутаты Мажилиса Парламента РК заподозрили операторов сотовой связи Казахстана в недобросовестности.
«Сотовые операторы Activ, KCell, Beeline перешли в этом году на новый тарифный план, согласно которому абонентская плата взимается один раз в четыре недели, хотя ранее оплачивалась один раз в месяц. В результате теперь каждый пользователь совершит оплату в год не 12, а 13 раз. Фактически произошло скрытое повышение тарифа на предоставляемые услуги более чем на 8%», - говорится в депутатском запросе депутата Мажилиса Екатерины Никитинской в адрес вице-премьера РК Романа Скляра.
Парламентарий обратила внимание на то, что изменение тарифных планов произошло у операторов практически единовременно, и призвала Министерство национальной экономики РК провести специальное расследование на предмет возможного ценового сговора операторов.
...
Quote:
В Казахстане операторов связи обязали создать тарифный план с абонентской платой за календарный месяц https://informburo.kz/novosti/v-kazahstane-operatorov-svyazi-obyazali-sozdat-tarifnyy-plan-s-abonentskoy-platoy-za-kalendarnyy-mesyac.html
13 мая 2020
При этом оператор мобильной связи по-прежнему может предлагать абонентам тарифные планы с разными сроками оплаты.
...
13 мая 2020
При этом оператор мобильной связи по-прежнему может предлагать абонентам тарифные планы с разными сроками оплаты.
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