Дедовщины в армии нет - министр обороны Казахстана

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danilov 22 Декабря 2020 в 15:11:44
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 22.12.2020 в 15:15:01 # 768635
И военной мидицины нет
Да и пушки наши крепки и армия лучшая в мире
Есть неуставные взаимоотношенияРаньше именно так стыдливо называли дедовщину.
Практичный 22.12.2020 в 18:51:08 # 768642
Цитата: старик от 22.12.2020 12:48:57Почему стыдливо? Это обыкновенное процессуальное определение.
Quote:
Quote:
Есть неуставные взаимоотношенияРаньше именно так стыдливо называли дедовщину.
Секса в СССР нет
Цитата: jumanjiqz от 22.12.2020 13:45:101984 год. Мы- , типа, курсанты от нашей военной кафедры, неприкасаемые ( в хорошем смысле, среди нас много служивых, и даже с боеаым опытом...). Маленький, метр в кепке, дедушка - литовец, угнетает стоеросового дебила с вологодчины... Приказ - не вмешиваться. Отвратное зрелище, хуже того впечатления.
Здесь наверное те которых в армии унижали, да!? Кто когда в последний раз служил?
Здесь наверное те которых в армии унижали, да!? Кто когда в последний раз служил?
ЗЫ.Спрашиваем, как же так? А мы были такими же - вот! Отсюда и " как же так". Не дай бог и аллах вашим сыновьям и внукам испытать издержки этого - " такими же". Эмин.
Дедовщина по-американски https://ria.ru/20201216/dedovschina-1589290251.html
16.12.2020
...
16.12.2020
...
Приложены ссылки на западные СМИ...
Цитата: Zoggyla от 22.12.2020 14:48:01вот здесь с тобой согласен. Даже в училище дедовщину применяли. Это все взято из лагерного ссср.
ЗЫ.Спрашиваем, как же так? А мы были такими же - вот! Отсюда и " как же так". Не дай бог и аллах вашим сыновьям и внукам испытать издержки этого - " такими же". Эмин.
Цитата: jumanjiqz от 22.12.2020 13:45:101984 год. Мы- , типа, курсанты от нашей военной кафедры, неприкасаемые ( в хорошем смысле, среди нас много служивых, и даже с боеаым опытом...). Маленький, метр в кепке, дедушка - литовец, угнетает стоеросового дебила с вологодчины... Приказ - не вмешиваться. Отвратное зрелище, хуже того впечатления.
Здесь наверное те которых в армии унижали, да!? Кто когда в последний раз служил?
Здесь наверное те которых в армии унижали, да!? Кто когда в последний раз служил?
ЗЫ.Спрашиваем, как же так? А мы были такими же - вот! Отсюда и " как же так". Не дай бог и аллах вашим сыновьям и внукам испытать издержки этого - " такими же". Эмин.
Цитата: кинат от 22.12.2020 17:28:51и такое было. Прекратилось только тогда когда на одного солдата стало 2 офицера. Было такое в некотором роде войск.
89-91г. Камчатка ПВ.Наш призыв 500 и дедов 23.Вот действительно дедовщины не было,мы между собой ибащились.
89-91г. Камчатка ПВ.Наш призыв 500 и дедов 23.Вот действительно дедовщины не было,мы между собой ибащились.