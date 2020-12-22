Дедовщины в армии нет - министр обороны Казахстана

Цитата: jumanjiqz от

Здесь наверное те которых в армии унижали, да!? Кто когда в последний раз служил? Здесь наверное те которых в армии унижали, да!? Кто когда в последний раз служил?

1984 год. Мы- , типа, курсанты от нашей военной кафедры, неприкасаемые ( в хорошем смысле, среди нас много служивых, и даже с боеаым опытом...). Маленький, метр в кепке, дедушка - литовец, угнетает стоеросового дебила с вологодчины... Приказ - не вмешиваться. Отвратное зрелище, хуже того впечатления.ЗЫ.Спрашиваем, как же так? А мы были такими же - вот! Отсюда и " как же так". Не дай бог и аллах вашим сыновьям и внукам испытать издержки этого - " такими же". Эмин.