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В Казахстане
Дедовщины в армии нет - министр обороны Казахстана
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danilov 22 Декабря 2020 в 15:11:44
"Такого явления, как дедовщина, как была в советское время, сейчас в армии нет. Одна из причин - сейчас служат один год. То есть большой разницы между служащими нет. Разница в один призыв. Есть неуставные взаимоотношения - конфликты, споры, как в любом мужском коллективе, но дедовщины, когда старшие по службе заставляют младших выполнять уставные вещи, системного явления нет", - сказал министр на онлайн-брифинге СЦК.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 22.12.2020 в 15:15:01   # 768635
Да у нас и коррупции нет
И военной мидицины нет
Да и пушки наши крепки и армия лучшая в мире
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  старик 22.12.2020 в 18:48:57   # 768641
Quote:
Есть неуставные взаимоотношения
Раньше именно так стыдливо называли дедовщину.
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  Практичный 22.12.2020 в 18:51:08   # 768642
Сказочный п.... Либо он в том же Казахстане живет где зарплаты по 500 тыщ.
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  Zoggyla 22.12.2020 в 18:51:09   # 768643
Цитата: старик от 22.12.2020 12:48:57
Quote:
Есть неуставные взаимоотношения
Раньше именно так стыдливо называли дедовщину.
Почему стыдливо? Это обыкновенное процессуальное определение.
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  строитель 22.12.2020 в 18:59:43   # 768647
Дедовщины в армии нет
Секса в СССР нет
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  Ал 22.12.2020 в 19:43:11   # 768657
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  jumanjiqz 22.12.2020 в 19:45:10   # 768658
Здесь наверное те которых в армии унижали, да!? Кто когда в последний раз служил?
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  Zoggyla 22.12.2020 в 20:48:01   # 768661
Цитата: jumanjiqz от 22.12.2020 13:45:10
Здесь наверное те которых в армии унижали, да!? Кто когда в последний раз служил?
1984 год. Мы- , типа, курсанты от нашей военной кафедры, неприкасаемые ( в хорошем смысле, среди нас много служивых, и даже с боеаым опытом...). Маленький, метр в кепке, дедушка - литовец, угнетает стоеросового дебила с вологодчины... Приказ - не вмешиваться. Отвратное зрелище, хуже того впечатления.
ЗЫ.Спрашиваем, как же так? А мы были такими же - вот! Отсюда и " как же так". Не дай бог и аллах вашим сыновьям и внукам испытать издержки этого - " такими же". Эмин.
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  Ал 22.12.2020 в 22:26:46   # 768663
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  Ал 22.12.2020 в 22:44:40   # 768665
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  кинат 22.12.2020 в 23:28:51   # 768666
89-91г. Камчатка ПВ.Наш призыв 500 и дедов 23.Вот действительно дедовщины не было,мы между собой ибащились.
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  Walter 23.12.2020 в 00:17:31   # 768667
Цитата: Zoggyla от 22.12.2020 14:48:01
Цитата: jumanjiqz от 22.12.2020 13:45:10
Здесь наверное те которых в армии унижали, да!? Кто когда в последний раз служил?
1984 год. Мы- , типа, курсанты от нашей военной кафедры, неприкасаемые ( в хорошем смысле, среди нас много служивых, и даже с боеаым опытом...). Маленький, метр в кепке, дедушка - литовец, угнетает стоеросового дебила с вологодчины... Приказ - не вмешиваться. Отвратное зрелище, хуже того впечатления.
ЗЫ.Спрашиваем, как же так? А мы были такими же - вот! Отсюда и " как же так". Не дай бог и аллах вашим сыновьям и внукам испытать издержки этого - " такими же". Эмин.
вот здесь с тобой согласен. Даже в училище дедовщину применяли. Это все взято из лагерного ссср.
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  Walter 23.12.2020 в 00:19:08   # 768668
Цитата: кинат от 22.12.2020 17:28:51
89-91г. Камчатка ПВ.Наш призыв 500 и дедов 23.Вот действительно дедовщины не было,мы между собой ибащились.
и такое было. Прекратилось только тогда когда на одного солдата стало 2 офицера. Было такое в некотором роде войск.
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