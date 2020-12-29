Вакцину от коронавируса Pfizer будут поставлять в Казахстан. Казахстан подписал предварительное соглашение с Pfizer о поставках вакцины от коронавируса

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портфил 29 Декабря 2020 в 14:25:48
“Мы сегодня подписали соглашение о неразглашении с компанией Pfizer и готовы заниматься поставками данных вакцин на территорию Казахстана, путем выдачи специальных разрешительных документов. Все будет зависеть от производственных мощностей и способности данной компании поставлять препарат на территорию республики”, - сказал Шоранов на брифинге в понедельник.
В Минздраве заявили, что в Казахстан будут поставлять вакцину компании Pfizer. С компанией подписан договор о неразглашении, в последующем на его основании будут анализироваться данные по вакцине, и при их соответствии национальным требованиям препарат могут завозить на территорию РК.
Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов отметил, что в Казахстане отрабатываются все возможные варианты для обеспечения широкого доступа как к отечественным вакцинам, так и к вакцинам международных производителей. Он отметил, что трудность использования вакцины Pfizer заключается в организации условий для транспортировки.
"Мы проводим переговоры со всеми так называемыми вакцинами-кандидатами – компаниями Pfizer, Moderna, создателями китайских вакцин. С ними прорабатываем варианты, по которым они смогут регистрировать и ввозить вакцину на территорию нашей страны. Вместе с тем, условия хранения и транспортировки той же вакцины Pfizer являются очень жёсткими, там должен соблюдаться температурный режим до минус 70 градусов, что значительно затрудняет последующую транспортировку и её применение на территории нашей страны", – сказал вице-министр.
Марат Шоранов также отметил стоимость вакцины Pfizer, которая в два раза выше, чем, например, у российской.
"Вместе с тем, мы сегодня подписали соглашение о неразглашении с компанией Pfizer и готовы заниматься подставкой данных вакцин на территорию Казахстана путём выдачи специальных документов. Всё будет зависеть от производственных мощностей и способностей компании поставлять данный препарат на территорию республики", – сообщил Марат Шоранов.
Замглавы комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Нурлыбек Асылбеков добавил, что планируется провести переговоры с компанией 30 декабря, чтобы ускорить процесс по поставкам.
Компания Pfizer сообщила, что разработала детальные логистические планы и инструменты для эффективной поддержки процессов транспортировки, хранения и непрерывного контроля температуры вакцины.
"Наш подход к дистрибуции будет заключаться в основном в отправке с наших производственных площадок в Каламазу (США) и из Пюрса (Бельгия), непосредственно в точку использования. Однако мы также будем использовать наши существующие дистрибьюторские центры в Плезант-Прери (штат Висконсин) и в Карлсруэ (Германия) для распространения вакцины. Мы будем использовать автомобильные и воздушные виды транспорта, сотрудничая с нашими основными партнёрами-перевозчиками, и ожидаем, что сможем осуществлять доставку с наших производственных площадок непосредственно в пункты использования в течение трёх дней по всему миру", – сообщили в пресс-службе компании Pfizer.
Также сообщалось, что компания разработала терморегулируемые контейнеры, использующие сухой лёд для поддержания рекомендуемого температурного режима в течение 10 дней до вскрытия.
"Мы планируем сотрудничать с нашими стратегическими транспортными партнёрами Pfizer для доставки груза по воздуху в крупные распределительные узлы внутри страны/региона и уже наземным транспортом груз будет доставлен до вакцинальных центров. Мы будем использовать тепловые датчики с поддержкой GPS в каждом термо-контейнере, которые будет отслеживать местоположение и температуру каждой партии вакцины на всём пути следования груза по заранее установленным маршрутам. Эти устройства с поддержкой GPS позволят Pfizer проактивно предотвращать нежелательные отклонения и действовать до того, как они произойдут", – сообщили в компании.
По её данным, после получения термо-контейнера с вакциной Pfizer в конечной точке использования (вакцинальном центре) может быть три варианта хранения:
В низкотемпературных морозильных камерах, доступных в продаже, которые могут продлить срок хранения до шести месяцев.
Вакцина может храниться в течение пяти дней при температуре охлаждения 2-8°C. Холодильные установки очень часто имеются в больницах.
Можно использовать термо-контейнеры Pfizer (в которых будут доставляться дозы) в качестве временных хранилищ, пополняя их сухим льдом каждые пять дней на срок до 15 дней.
На вопрос о том, велись ли переговоры о полномасштабной закупке вакцин Pfizer с властями Казахстана, в компании ответили, что эта информация является конфиденциальной.
На сегодняшний день вакцина от Pfizer и BioNTech получила одобрение в Великобритании, Канаде, США. В этих странах уже начали массовую вакцинацию с использованием препарата Pfizer. Если вакцина станет доступной в Казахстане, у жителей страны появится выбор: они самостоятельно смогут решить, какой вакциной им привиться, отечественной, российской или немецко-американской, исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей. В начале декабря 2020 года никакой информации о возможной регистрации вакцины Pfizer в Казахстане не было. При этом в компании Pfizer отмечали, что они готовы тесно сотрудничать с уполномоченными органами Казахстана, чтобы обсудить возможность обеспечения поставки вакцины при условии получения разрешения и одобрения регулирующих органов.
https://www.reuters.com/article/orutp-health-coronavirus-kazakhstan-pfiz-idRUKBN29210A-ORUTP
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 29.12.2020 в 18:14:11 # 768973
Практичный 29.12.2020 в 18:15:20 # 768974
Цитата: русо от 29.12.2020 12:12:02Скорей всего давление со стороны кукловода. А наши и тем и тем лизнули.
А почему не российская ВАКЦИНА? ОПЯТЬ МАХИНАЦИИ КАКИЕ-ТО БУДУТ то есть КОРРУПЦИЯ . Узнаем попозже через некоторое время
А почему не российская ВАКЦИНА? ОПЯТЬ МАХИНАЦИИ КАКИЕ-ТО БУДУТ то есть КОРРУПЦИЯ . Узнаем попозже через некоторое время
Марат Шоранов также отметил стоимость вакцины Pfizer, которая в два раза выше, чем, например, у российской.Красиво жить не запретишь.