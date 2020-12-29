Самого большого снеговика слепили осужденные Карагандинской области

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danilov 29 Декабря 2020 в 16:24:13
Традиционно подготовка к новому году в местах лишения свободы начинается с конкурсов по лепки снежных фигур. Данный год не стал исключением, и осужденные принялись соревноваться в лепке снега. Но самое большое внимание к себе привлекает снежная фигура снеговика, на ее создание ушло несколько дней, и специально для этого пришлось устанавливать строительные леса. Строили данную фигуру несколько человек с разных отрядов.
«В начале мы натаскали снег и спрессовали его, после предали ему форму шара с помощью лопат и шпателей. Когда нижний шар был готов, стоял вопрос как достроить еще два верхних шара, потому как высота основного шара была 2 метра. Для этого нам пришлось устанавливать строительные леса, после мы прессовали снег и получали прямоугольные блоки, которые в последующем достраивали сверху. Между собой блоки скрепляли ледяной кашей (вода со снегом). Из получившейся прямоугольной конструкции мы начали вырезать оставшиеся два шара», - сообщил осужденный учреждения АК-159/17.
Для строительства снежной сказки, осужденные использовали весь снег с территории учреждения. Также в следующем году осужденные попытаются слепить снеговика высотой 10-12 метров, но для этого придется в летнее время соорудить специальные строительные леса под заданную высоту.
«В преддверье нового года осужденные сами создают себе атмосферу праздничного настроения. Украшают каждый свои отряды, также у нас проводится конкурс на лучшую снежную фигуру, по итогам конкурса осужденные занявшие призовые места будут награждены подарками и поощрены правами начальника учреждения», - сообщил заместитель начальника учреждения АК-159/17 подполковник юстиции Еркин Рсалдин.
ДУИС по Карагандинской области
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