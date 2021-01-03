В Казахстане создадут новый район

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danilov 03 Января 2021 в 10:51:18
Предложение акима Туркестанской области Умирзака Шукеева о создании нового района на территории 12 сельских округов города Кентау было поддержано Президентом РК. Глава региона специально посетил город Кентау и встретился с жителями.
«Сегодня мы с вами являемся свидетелями большого исторического события. Развитию населенных пунктов, в том числе городу Кентау, уделяется большое внимание. Расширение границ города Кентау, увеличение численности населения в два раза, расположение 12 сельских округов в городе Кентау свидетельствует о переходе уровня города на районный уровень. В свою очередь это привело к снижению качества оказываемых государственных услуг для населения, низкому охвату инфраструктурными системами населенных пунктов, отдаленности центра города от сельских населенных пунктов. Учитывая, что город Кентау за свою историю развивался как промышленный город по добыче полиметаллических руд, превращение Кентау в районный центр может фактически привести к замедлению развития города и недостаточному вниманию селам. Рассмотрев и проанализировав вышеизложенные вопросы, принимая во внимание сложившуюся ситуацию, я внес предложение главе государства создать новый район. Мое предложение было поддержано Президентом. Исходя из этого предложения, считаю целесообразным назвать новый район Сауран, а районным центром закрепить село Шорнак», – сказал аким области.
Как поясняют в облакимате, в средние века историческое городище Сауран располагалось вдоль Великого Шелкового пути и было связано с древним Туркестаном. Село Шорнак станет административным центром нового района. В свою очередь местные жители с радостью восприняли очень эту новость. Важную инициативу единодушно поддержали интеллигенция и ветераны.
«Мы благодарим вас за то, что вы подняли очень важный вопрос, который на всех волнует. Мы готовы поддержать и внести вклад в развитие и процветание вновь создаваемого района», – сказали старейшины села Шорнак.
Как отмечается, создание нового района, появление районных государственных органов, правоохранительных и других структурных органов обеспечит доступность государственных услуг и развитие сел. В то же время город Кентау получит новый импульс развития как промышленный и индустриальный центр.
Район Сауран появится на карте Туркестанской области накануне праздника Наурыз в 2021 году.
https://rus.azattyq-ruhy.kz/politics/19289-v-kazakhstane-sozdadut-novyi-raion
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Цитата: NBE от 03.01.2021 06:28:10
Интересно, а этот проект нельзя было на лучшие времена оставить, или других проблем не осталось. Возможно у элиты других проблем нету...
Интересно, а этот проект нельзя было на лучшие времена оставить, или других проблем не осталось. Возможно у элиты других проблем нету...
Помните классическую фразу Шефа из Бриллиантовой руки "Куй железо, не отходя от кассы"?
Либо тонкий расчет либо банальная алчность.