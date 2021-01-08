Надежда ТУЛИНА: Путёвка в садик: в статусе “ждуны”

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Гость 07 Января 2021 в 09:36:03
…Мои первые двое детей, только достигнув детсадовского возраста - 2,5 года, получили путевки в сад без всяких проблем, без конфетно-конвертных подношений в гороо, хотя меня предупреждали: мол, возможно, придется, подключить корочку журналиста. Ничего не подключала, очередь (живая, не онлайн, на дворе стоял 2014 год) подошла сама собой, и мы “заселились” в государственный садик.
Когда появилась на свет моя младшая, первой о новшестве - путевке в садик через электронный портал - узнала свекровь. “Можно будет самой выбрать сад, представляешь!” - радостно сообщила она. Но тогда, в начале 2018-го, когда сайт Indigo.kz заработал, моя дочь была еще совсем маленькой, и особо заморачиваться этим не хотелось. Время еще придет, думала я.
И вот оно пришло. С конца августа ежедневно, причем по нескольку раз на дню, просматриваю электронный портал. Два месяца подряд мы были под номером 2600 из 5800. И только недавно стали 1113-е.
Все это время, как и сейчас, предлагались всего три-четыре детсада, причем одни и те же в совершенно разных и отдаленных районах Атырау. Что ж, продолжаем ждать.
И вот на днях звонит свекровь: внуку ее знакомой двух лет еще нет, а он уже в садик государственный ходит! И спустя несколько часов скидывает Инстаграм с многообещающим названием “Направление в садик”. Захожу на страничку и… Почему же я раньше не знала о нем?! Размещены фото садиков именно в нашем районе, и все государственные! “Нужно место в “Нурбобеке”? Пишите нам!” - предлагает аккаунт. Строчу в Direct, мне сразу отвечают, запрашивая год рождения ребенка. Называю и уже мысленно собираю дочурку в садик. Далее мне сообщают, что в детсадах нашего района есть места, но надо немного подождать: “Если вы согласны, давайте ИИН ребенка и… 20 тысяч тенге”. Опешив, спрашиваю: за что? Мне отвечают: за то, что нашли место.
Листаю в недоумении Инстаграм и вижу, что этот аккаунт предлагает разные садики, и не только в Атырау, но и в Актобе, и в Нур-Султане, и в Алматы, и в Павлодаре…
Причем это вовсе не та история, когда тебе помогают разобраться в сайте, который тебе нужен, как, например, ставшее сейчас популярным предложение для чайников получить ту или иную услугу в ЦОНе. Я не чайник и сама умею искать детсады. Просто в базе показывают, как я уже говорила, одни и те же ДДУ, причем у черта на куличках.
А вот у какого-то аккаунта в Инстаграме, видать, доступ есть ко всем садикам, которые отражаются в Indigo.kz, и местам в них, раз предлагают их конкретно по городам (быть может, и внук знакомой свекрови устроился точно так же). Получается, те же конверты/подношения, только на новый лад?
Я, конечно, не согласилась. Плюс еще в антикоррупционную службу об этом факте сообщила. Обещали начать проверку.
А мы с дочкой по-прежнему в статусе ждунов. Спросите, чего не идем в частные сады? Потому что там нет проверок СЭС, нет окон нормальных (не знаю, как в других городах Казахстана, а в Атырау в большинстве частных детсадов окна первых этажей зарешечены), ну и дорого. Вот и жду государственный. Может, дождусь?
Надежда ТУЛИНА, мама
https://time.kz/blogs/hocu-skazat/2021/01/06/nadezhda-tulina-putyovka-v-sadik-v-statuse-zhduny
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Все мы гости 08.01.2021 в 16:14:58 # 769521