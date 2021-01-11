Заводы РК перестанут платить за загрязнение окружающей среды

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danilov 11 Января 2021 в 14:47:01
— Наши крупные загрязнители — это предприятия, построенные 40–60 лет назад. Их модернизация или экологизация потребует очень много денег. В связи с этим решено применить отсрочку и разделить затраты, связанные с внедрением наилучших доступных технологий (НДТ), с предприятиями. Не каждое государство это делает. Мы изучали опыт многих стран и ни в одной не увидели, что государство даёт такое освобождение до того, как предприятие внедрит НДТ, — заявил министр.
По его словам, сейчас ежегодно предприятия платят за эмиссию порядка 90 млрд тенге.
— Государство говорит им: оставляйте 90 млрд себе, не платите за эмиссию, но в течение 10 лет вы обязаны внедрить НДТ. Это принципиальный момент. Если предприятие не переходит на НДТ, то плата за эмиссию увеличится в два, четыре и восемь раз. То есть, с одной стороны, мы помогаем предприятию финансово. С другой — за счёт жёстких фискальных манёвров побуждаем переходить на зелёные технологии, — добавил Мирзагалиев.
Он отметил, что все средства, поступающие от платы за эмиссии, пойдут только на зелёные мероприятия. В случае возникновения экологического ущерба нарушитель обязан восстановить окружающую среду до первоначального состояния, а общественность сможет участвовать на всех стадиях обсуждения ОВОС при реализации новых проектов (оценка воздействия на окружающую среду).
Минэкологии также приступило к разработке Концепции низкоуглеродного развития Казахстана до 2050 года, направленной на снижение выбросов парниковых газов. Завершить работу по утверждению концепции планируется в июне 2021 года.
https://krisha.kz/content/news/2021/zavody-rk-perestanut-platit-za-zagryaznenie-okruzhayushchey-sredy
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 11.01.2021 в 15:12:41 # 769672
Это отлично, если действовать дальше не по блату, а по закону. ОВОС они не отменили. ПДК и ПДВ не отменили. Если предприятие стоит по розе ветров, соблюдены все нормы, то и платить не за что. Оно просто физически ничего не сможет отравить.
Лучше дрючить в городе пердящие китайские автобусы. Штрафуя их можно возместить все выбросы от промышленных предприятий.