В Казахстане планируют привить от коронавируса 10 млн человек

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danilov 11 Января 2021 в 14:50:44
В третьей декаде февраля в Казахстане планируют зарегистрировать российскую вакцину «Спутник V» после чего начнется массовая вакцинация населения. По словам министра, казахстанцев будут прививать и отечественной вакциной, которая должна поступить на рынок ориентировочно в марте.
«На первом этапе планируется привить те категории, которые находятся на передовой: медработники, полиция, педагоги, военнослужащие. На втором этапе будут привиты остальные лица от 18 до 60 лет. Потому что те вакцины, которые сегодня применяются, согласно инструкции имеют возрастные ограничения от 18 до 60 лет», - сказала председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова.
Сколько по времени продлится кампания по вакцинации министр не смог сказать, объяснив это тем, что все будет зависеть от количества произведенной вакцины. Однако он подчеркнул, что мощностей казахстанских заводов по производству вакцины (Карагандинский фармацевтический комплекс и завод по производству вакцин в Жамбылской области) должно хватить, чтобы покрыть потребность.
«Мы начнем в феврале с российской вакцины. В марте появится казахстанская вакцина. По мере ее поступления на рынок основную потребность закроем. В зависимости от мощностей каждый месяц будут выпускаться около 600 тыс доз российской вакцины, и при запуске завода (в Жамбылской области) начнется выпуск казахстанской вакцины. Там тоже мощности большие», - сказал Алексей Цой.
Цой отметил, что параллельно прорабатывается вопрос о поставках других вакцин. Среди них вакцина от компании Pfizer, однако, по словам министра, данная вакцина сможет появиться в Казахстане не раньше второго полугодия 2021 года. С производителями AstraZeneca и Sinopec переговоры также ведутся, но пока каких-либо договоренностей нет.
Напомним, ранее единый дистрибьютер лекарств «СК-Фармация» и Российский фонд прямых инвестиций заключили соглашение на поставку двух млн доз вакцины «Спутник-V». Она будет производиться на базе Карагандинского фармацевтического комплекса поэтапно. Первые 80 тысяч доз ожидаются в феврале. В марте – еще 150 тысяч, а потом по 600 тысяч доз в месяц.
https://kursiv.kz/news/medicina/2021-01/v-kazakhstane-planiruyut-privit-ot-koronavirusa-10-mln-chelovek
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Пастафариан 11.01.2021 в 15:34:57 # 769673