Аэропорт Актобе будет носить имя Алии Молдагуловой

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danilov 13 Января 2021 в 17:24:40
Постановление правительства опубликовано на сайте акимата Актюбинской области.
«В соответствии с постановлением правительства РК «Об утверждении Правил присвоения наименования аэропортам, портам, железнодорожным вокзалам, железнодорожным станциям, станциям метрополитена, автовокзалам, автостанциям, физико-географическим и другим объектам государственной собственности на территории РК» правительство постановляет присвоить АО«Международный аэропорт Актобе» имя Алии Молдагуловой», – говорится в документе.
Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Легендарная девушка-снайпер Алия Молдагулова родилась в Хобдинском районе Актюбинской области.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Тоже хотел спросить. Опередил.
Лучше Молгуловой, чем его.
Цитата: Panasonic от 13.01.2021 14:30:28
Лучше Молгуловой, чем его.
Лучше Молгуловой, чем его.
Да!
Если честно хоть кто...только не он