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В Казахстане
Аэропорт Актобе будет носить имя Алии Молдагуловой
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danilov 13 Января 2021 в 17:24:40
Международному аэропорту Актобе присвоили имя Алии Молдагуловой. Премьер-министр Аскар Мамин подписал соответствующее постановление.

Постановление правительства опубликовано на сайте акимата Актюбинской области.

«В соответствии с постановлением правительства РК «Об утверждении Правил присвоения наименования аэропортам, портам, железнодорожным вокзалам, железнодорожным станциям, станциям метрополитена, автовокзалам, автостанциям, физико-географическим и другим объектам государственной собственности на территории РК» правительство постановляет присвоить АО«Международный аэропорт Актобе» имя Алии Молдагуловой», – говорится в документе.

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Легендарная девушка-снайпер Алия Молдагулова родилась в Хобдинском районе Актюбинской области.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 13.01.2021 в 17:42:25   # 769820


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  Lukas 13.01.2021 в 19:32:15   # 769827
Да, настоящие герои ими нужно гордится и присваивать названия аэропортов, чтобы помнили . В Москве, и Питере есть улицы и памятники.
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  Денис222 13.01.2021 в 19:50:28   # 769828
П о ч е м у н е ш а л а?
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  Manitu 13.01.2021 в 20:05:56   # 769829
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  Panasonic 13.01.2021 в 20:30:28   # 769833
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  Денис222 13.01.2021 в 22:24:35   # 769847
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  332-712 14.01.2021 в 00:36:24   # 769857
Фигасе... не его именем??? Даже слов не могу подобрать...
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