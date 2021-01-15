Дипломы государственного образца отменили в Казахстане

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danilov 15 Января 2021 в 15:58:43
Чиновник рассказал о нормах закона, по которым для казахстанских вузов отменено проведение процедуры внешней оценки учебных достижений.
Как отметил министр, это связано с расширением их академической самостоятельности и предоставлением возможности самостоятельно разрабатывать образовательные программы.
Между тем в условиях, когда каждый вуз разрабатывает свои ОП, проводить срезы не представляется целесообразным.
Также новеллой закона является определение основных требований к содержанию документов об образовании собственного образца, правилам их учета и выдачи.
«Ведь уже с 2021 года каждый вуз будет выдавать диплом собственного образца, который станет самостоятельным брендом, за который студенты “проголосуют” своими деньгами или грантом в зависимости от качества предоставляемых образовательных услуг», — пояснил министр.
Таким образом, дипломов государственного образца уже не будет.
При этом в целях недопущения выдачи нелегальных или поддельных документов об образовании, учета и систематизации их по серийным номерам будут предусмотрены единые рамочные требования.
К примеру, в информационной системе МОН будет создан депозитарий выданных дипломов с указанием их реквизитов, в том числе «Diploma Supllement» согласно требованиям Болонского процесса.
Напомним, условия отработки для студентов-грантников пересмотрели в Казахстане.
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