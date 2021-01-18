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В Казахстане
КСК Vs ОСИ. Об очередном законе, который не работает
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danilov 18 Января 2021 в 12:09:50
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 18.01.2021 в 12:26:02   # 770214
Интересный оказывается ролик, как мелодраматический сериал, актеры жизненные, а сюжет, вообще гротескный.
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  kubik 18.01.2021 в 15:01:59   # 770221
Цитата: Zoggyla от 18.01.2021 06:26:02
Интересный оказывается ролик, как мелодраматический сериал, актеры жизненные, а сюжет, вообще гротескный.

Гротескный не гротескный, но у моего тестя в поселке под Талгаром аналогичная чехорда. Управляющая компания сперла деньги за ком услуги , платили УК , а они дальше деньги не передавали коммунальщикам, по итогу никто не нашел деньги, а коммуникации пришлось переподключать самостоятельно( пробурили скважину на воду, протащили ЛЭП, поставили свою ТП). Всем пофигу и полиции и прокуратуре, просто пропали деньги и никто не виноват.
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  Zoggyla 18.01.2021 в 15:57:28   # 770223
Quote:
Всем пофигу и полиции и прокуратуре, просто пропали деньги и никто не виноват.

Ну вот! Что может быть не комично уродливее?
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  shlenchak 18.01.2021 в 21:41:39   # 770231
Простите, но мне кажется не тем мы занимаемся товарищи
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