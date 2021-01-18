КСК Vs ОСИ. Об очередном законе, который не работает

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danilov 18 Января 2021 в 12:09:50
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 18.01.2021 06:26:02
Интересный оказывается ролик, как мелодраматический сериал, актеры жизненные, а сюжет, вообще гротескный.
Интересный оказывается ролик, как мелодраматический сериал, актеры жизненные, а сюжет, вообще гротескный.
Гротескный не гротескный, но у моего тестя в поселке под Талгаром аналогичная чехорда. Управляющая компания сперла деньги за ком услуги , платили УК , а они дальше деньги не передавали коммунальщикам, по итогу никто не нашел деньги, а коммуникации пришлось переподключать самостоятельно( пробурили скважину на воду, протащили ЛЭП, поставили свою ТП). Всем пофигу и полиции и прокуратуре, просто пропали деньги и никто не виноват.
Всем пофигу и полиции и прокуратуре, просто пропали деньги и никто не виноват.
Ну вот! Что может быть не комично уродливее?