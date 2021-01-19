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В Казахстане
Электронный паспорт вакцинации от коронавируса внедрят в Казахстане
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danilov 19 Января 2021 в 17:22:25
«В целях систематизированного учета разработан электронный паспорт вакцинации. Данные о проведении вакцинации будут вестись в электронном формате в централизованной информационной системе министерства», - сказал Цой.

Вместе с тем, по его словам, есть возможность вносить информацию вручную в мобильном приложении m-gov пациентом и медицинским работником в web-приложении. Как заверил глава Минздрава, система способна интегрироваться с глобальными информационными системами и позволит всем лицам, получившим вакцину, «предоставлять информацию по месту требования и для свободного передвижения».
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Lokki 19.01.2021 в 17:42:40   # 770273
А чего не введут такой же паспорт прививок от холеры, гриппа, ветряной оспы, поноса? Мне кажется это охринительная афера от производителей. Как заставить людей поголовно вакцинироваться хрен знает чем? Правильно, создать паспорт, без которого ты скоро из дома в магазин не выйдешь, и тем более из страны не выпустят. Введут административную ответственность, а если будет народ сильно артачиться то и уголовную. И все как миленькие будем ходить и колоться. А потом скажут что вакцинироваться надо каждые полгода и каждую неделю сдавать тест ПЦР. Так и будем все строем ходить по клиникам и оставлять там свои кровно нажитые.
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  мартин 19.01.2021 в 18:01:57   # 770274
Может не так все мрачно, в РФ бесплатное начало.
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  Даун 19.01.2021 в 18:15:34   # 770275
Я слышал что можно 5000 на лапу дать и отметят типа что вакцинировать
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  KAN13 19.01.2021 в 18:42:05   # 770276

Электронного паспорта не достаточно , даешь каждому гражданину по желтой клипсе на ухо .
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  неаполь 19.01.2021 в 19:01:53   # 770278
Цитата: KAN13 от 19.01.2021 12:42:05

Электронного паспорта не достаточно , даешь каждому гражданину по желтой клипсе на ухо .
К этому все и идет!
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  Fotinij 19.01.2021 в 19:44:51   # 770281
А они не много на себя берут ?! Что-то заигрались они с этим карантинным цирком. Вершителями судеб себя считают ?!
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  Рамзес 19.01.2021 в 20:07:02   # 770282
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  Рамзес 19.01.2021 в 20:09:14   # 770283
Цитата: KAN13 от 19.01.2021 12:42:05

Электронного паспорта не достаточно , даешь каждому гражданину по желтой клипсе на ухо .
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  Пастафариан 19.01.2021 в 20:09:52   # 770284
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