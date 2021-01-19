Электронный паспорт вакцинации от коронавируса внедрят в Казахстане

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danilov 19 Января 2021 в 17:22:25
Вместе с тем, по его словам, есть возможность вносить информацию вручную в мобильном приложении m-gov пациентом и медицинским работником в web-приложении. Как заверил глава Минздрава, система способна интегрироваться с глобальными информационными системами и позволит всем лицам, получившим вакцину, «предоставлять информацию по месту требования и для свободного передвижения».
Комментарии, по рейтингу, по дате
Электронного паспорта не достаточно , даешь каждому гражданину по желтой клипсе на ухо .
Цитата: KAN13 от 19.01.2021 12:42:05К этому все и идет!
Электронного паспорта не достаточно , даешь каждому гражданину по желтой клипсе на ухо .
Электронного паспорта не достаточно , даешь каждому гражданину по желтой клипсе на ухо .
Цитата: KAN13 от 19.01.2021 12:42:05
Электронного паспорта не достаточно , даешь каждому гражданину по желтой клипсе на ухо .
Электронного паспорта не достаточно , даешь каждому гражданину по желтой клипсе на ухо .
Пастафариан 19.01.2021 в 20:09:52 # 770284