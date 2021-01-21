Приняты поправки, разрешающие не возить с собой права и техпаспорт

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 21 Января 2021 в 12:51:42
Сенат принял поправки в законодательство по вопросам дорожного движения.
Законопроектом предусматривается исключить из действующего законодательства норму, обязывающую иметь при себе водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, выданных в Республике Казахстан. То есть водитель, если его остановит сотрудник полиции, сможет представить свое удостоверение личности, а уже по нему сотрудник полиции через планшет сможет проверить все необходимые документы, - сообщил депутат Нурлан Бекназаров на пленарном заседании Сената.
Кроме того, предлагается из Кодекса об административных правонарушениях исключить административную ответственность за несоблюдение норм, обязывающих водителей иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Теперь гражданам не придется платить штрафы за отсутствие при себе документов.
Изменения и дополнения в законопроект не применяются к иностранным водителям и зарубежным транспортным средствам, то есть они обязаны иметь при себе все необходимые документы, - уточнил сенатор.
В законопроекте предлагается еще одна поправка, предусматривающая запрет на первичную регистрацию автобусов возрастом более 10 лет. Данная норма вводится в действие с 1 января 2022 года.
В стране каждый третий автобус эксплуатируется свыше 20 лет. Этот показатель увеличивает количество ДТП, что приводит к тяжким последствиям для граждан, поэтому возникает необходимость в обновлении парка автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, - пояснил Бекназаров.
Официально закон вступит в силу, после того, как его подпишет глава государства.
https://www.zakon.kz/5054997-voditelyam-ne-nuzhno-imet-pri-sebe.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 21.01.2021 в 14:39:34 # 770427