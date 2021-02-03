Казахстанцев разделят по цветам и ограничат доступ к общественным заведениям некоторым из них

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danilov 03 Февраля 2021 в 08:47:17
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Для реализации проекта, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, а также Министерством здравоохранения страны было разработано приложение Ashyq, пишет Forbes. Именно его будут использовать в рамках контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации в стране.
Всего статусов будет четыре и разделены они будут следующим образом:
красный статус: человек ограничен в передвижениях, обязан соблюдать строгий режим домашней изоляции;
жёлтый статус: человек лишь частично ограничен в передвижениях, ему можно посещать продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки не далее 500 метров от места, где он соблюдает режим домашней изоляции;
синий статус: у человека нет ограничений в передвижении, кроме мест, где необходимо иметь документ об отсутствии коронавируса;
зелёный статус: у человека также нет ограничений в передвижении, при этом он уже обозначен в базе данных как прошедший тестирование на COVID-19 с отрицательным результатом.
Ожидается, что с помощью этих статусов общественные заведения смогут оперативно выяснять, кого можно пускать внутрь, а кому вход запрещён.
https://www.ferra.ru/news/techlife/kazakhstancev-razdelyat-po-cvetam-i-ogranichat-dostup-k-obshestvennym-zavedeniyam-nekotorym-iz-nikh-01-02-2021.htm
В пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказали, во сколько обошлось новое приложение Ashyq, которое запустили в качестве пилотного проекта для владельцев заведений и их посетителей. Суть проекта в том, что казахстанцев разделят по цветам - красный, желтый, синий, зеленый - и будут пропускать в ряд заведений по QR-коду. Цвет зависит от того, болеет ли человек коронавирусом и есть ли у него ПЦР-тест, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В МЦРИАП утверждают, что разработчики сделали приложение бесплатно.
Также в ведомстве рассказали о том, что приложение доступно только совершеннолетним. Соответственно, у посетителей с детьми сканировать планируют только данные взрослого.
Для участия в пилоте предприниматели могут получить свой QR-код на сайте InfoKazakhstan.kz. Посетителям нужно скачать приложение Ashyq на телефон - пройти авторизацию через номер телефона, добавить свой ИИН.
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При входе в заведение отсканировать QR-код заведения - так будет зафиксировано посещение. При выходе сканировать QR-код снова. На каждый вход в заведение создается отдельный QR.
Напомним, что казахстанцев разделят по цветам - красный, желтый, синий, зеленый - и будут пускать в ряд заведений по QR-коду. Цвет человека будет зависеть от того, болеет ли он коронавирусом и есть ли у него ПЦР-тест.
Красный статус обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении.
Желтый – частичное ограничение передвижения: пользователь обозначен в базе данных ПЦР как контактный, разрешено посещение продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места, где пациент соблюдает режим домашней изоляции.
Синий – для данного статуса нет ограничений в передвижении, кроме мест, где ПЦР-анализ является обязательным (например, в аэропорту).
Зеленый статус обозначает, что ограничений в передвижении нет и данный пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19.
Итоги пилотного проекта позволят в дальнейшем определить сроки тиражирования мобильного приложения для входа в другие общественные места: торгово-развлекательные центры, магазины, рестораны, кафе, вокзалы, аэропорты и так далее.
Ранее сообщалось, что казахстанцы жалуются на нарушение своих прав из-за нового приложения, разработанного Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Граждане пишут свое мнение в Сети. Многие считают, что разделение по цветам и пропуск в заведения по QR-коду противоречат Конституции.
Между тем министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что привитые против коронавируса казахстанцы будут иметь QR-коды с информацией об индивидуальном иммунном статусе. Он рассказал, что QR-коды с информацией об индивидуальном иммунном статусе будут доступны в мобильном приложении EgovMobile. Его интегрируют с медицинским приложением Ashyq.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/razdelenie-tsvetam-propusk-qr-kodu-podrobnosti-novoy-427707/
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 03.02.2021 в 08:53:18 # 771299
Все мы гости 03.02.2021 в 09:28:16 # 771305
Вопрос не к нему. Вопрос к нашей медицине. Както они должны контролировать перемещения?
Цитата: Nafis от 03.02.2021 03:35:02
А давайте посмотрим с другой стороны. Знаю человека больного туберкулёзом. И недавно встречаю его на рынке.... без маски... и он наверняка приехал туда на автобусе.
Вопрос не к нему. Вопрос к нашей медицине. Както они должны контролировать перемещения?
А давайте посмотрим с другой стороны. Знаю человека больного туберкулёзом. И недавно встречаю его на рынке.... без маски... и он наверняка приехал туда на автобусе.
Вопрос не к нему. Вопрос к нашей медицине. Както они должны контролировать перемещения?
Как это вопрос не к нему?? А как же социальная ответственность ??? Это знаете не гражданин это террорист с биологическим оружием уж простите
Цитата: Nafis от 03.02.2021 03:35:02
А давайте посмотрим с другой стороны. Знаю человека больного туберкулёзом. И недавно встречаю его на рынке.... без маски... и он наверняка приехал туда на автобусе.
Вопрос не к нему. Вопрос к нашей медицине. Както они должны контролировать перемещения?
А давайте посмотрим с другой стороны. Знаю человека больного туберкулёзом. И недавно встречаю его на рынке.... без маски... и он наверняка приехал туда на автобусе.
Вопрос не к нему. Вопрос к нашей медицине. Както они должны контролировать перемещения?
А вы предлагаете создать медполицию? У медиков функция одна - лечить людей (опустим нюансы типа профилактики и прочее), как они с ней справляются это вопрос второй. Но больной с открытой формой туберкулеза свободно передвигаться не может, он в стационаре должен находиться... Другое дело если у него закрытая форма туберкулеза - он не является распространителем болезни... Так что вы сначала с формой туберкулеза определитесь...
Цитата: Nafis от 03.02.2021 03:35:02
А давайте посмотрим с другой стороны. Знаю человека больного туберкулёзом. И недавно встречаю его на рынке.... без маски... и он наверняка приехал туда на автобусе.
Вопрос не к нему. Вопрос к нашей медицине. Както они должны контролировать перемещения?
А давайте посмотрим с другой стороны. Знаю человека больного туберкулёзом. И недавно встречаю его на рынке.... без маски... и он наверняка приехал туда на автобусе.
Вопрос не к нему. Вопрос к нашей медицине. Както они должны контролировать перемещения?
Вопрос с открытой формой или закрытой формой туберкулёза этот человек. Если с закрытой то переживать не о чем. Изучайте этот вопрос. Далее все же люди делают от грудного возраста прививки и их несколько от туберкулёза и верим в их эффективность - чего бояться то? А если есть страх - зачем тогда делать прививки?
В принципе те кто поставит приложение и будет шарахаться от тебя, то думаю и к лучшему - так сказать технологии помогут оградиться
Цитата: alpha_portal от 03.02.2021 02:53:18
Конституцией можно подтиреться
Конституцией можно подтиреться
один чел с ней и не только подтирался..
Вопрос... приложение в смартфоне, а если у человека его нет? Обяжут его иметь?
Потихоньку помаленьку нас в стойло поставили...молчать будем и дальше...нас это ведь не касается...а нашей администрации даже гитлер позавидовать мог бы
Ара горный 03.02.2021 в 12:24:13 # 771343
Цитата: Walter от 03.02.2021 06:20:41
Не волнуйтесь скоро забудем об этой хуйне. Систему надо не только создать и внедрить но затем обслуживать. А этого делать никто не будет. Потому как мозгов нет и небыло. Так что успокойтесь. Будет как сергек в Алматы вроде он есть а нихуя не работает,
Не волнуйтесь скоро забудем об этой хуйне. Систему надо не только создать и внедрить но затем обслуживать. А этого делать никто не будет. Потому как мозгов нет и небыло. Так что успокойтесь. Будет как сергек в Алматы вроде он есть а нихуя не работает,
И не поспоришь...
Все делается на отъебись..хотя на каждой из их тем попилят знатно.