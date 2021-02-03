Казахстанцев разделят по цветам и ограничат доступ к общественным заведениям некоторым из них

Не волнуйтесь скоро забудем об этой хуйне. Систему надо не только создать и внедрить но затем обслуживать. А этого делать никто не будет. Потому как мозгов нет и небыло. Так что успокойтесь. Будет как сергек в Алматы вроде он есть а нихуя не работает,