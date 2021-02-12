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В Казахстане
Бастующие водители потеряли работу в Костанае
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danilov 12 Февраля 2021 в 15:17:30
В акимате Костаная рассказали, что теперь будет с бастующими водителями, оставшимися без работы из-за расторжения договора с акиматом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Костанайцам представили нового перевозчика, который будет обслуживать автобусные маршруты, от которых отказался прежний автопарк из-за забастовки водителей.

Договор с акиматом руководитель компании попросил расторгнуть, и десятки водителей сразу же оказались безработными. Проблему в этот же день решили, передав "брошенные" маршруты другому перевозчику. Но при этом заверили: без работы никто не останется, в городе кадровый голод. ​

"Сейчас есть острая нехватка водителей категории "Д". Какое количество водителей осталось без работы на данном предприятии, я не могу сказать, это трудовые отношения перевозчика со своим заказчиком. Сейчас идет набор во все семь предприятий, в водителях сейчас нуждаются все. Потому что у них должны быть сменные водители, должны быть​ мастера, электрики. Сейчас желающие могут подать во все предприятия свои резюме", - пояснил руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог​ Наурызбай Мусин.

Всего, по словам перевозчиков, в костанайском автопарке не хватает 200 водителей. Поэтому уволенные сотрудники могут приносить свои резюме в любую из семи компаний перевозчиков.

Напомним, ранее водители общественного транспорта в Костанае записали обращение к жителям Костаная. Возмущенные новой системой безналичного расчета и маленькой заработной платой, они не вышли на работу с 8 февраля.

Два дня три популярных среди горожан маршрута не обслуживались, так как все водители одного перевозчика отказались работать. В связи с этим в отделе ЖКХ приняли решение временно отдать три маршрута другой компании.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bastuyuschie-voditeli-poteryali-rabotu-v-kostanae-428633/
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  jumanjiqz 12.02.2021 в 18:02:24   # 771907
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  старик 12.02.2021 в 19:12:47   # 771917
Quote:
Возмущенные новой системой безналичного расчета и маленькой заработной платой, они не вышли на работу с 8 февраля.
Конечно, переход на безналичку сильно ударил по карману водителей. Со всех точек зрения это недопустимая вольница. Так властям нужно было озаботиться повышением зарплаты водилам.
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