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В Казахстане
Забастовка в Нур-Султане рабочих мусороперерабатывающего завода
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danilov 15 Февраля 2021 в 17:55:18
Сегодняшним утром работники одного из мусороперерабатывающих заводов Нур-Султана вышли на забастовку, после чего их выгнали с предприятия, передает Politic.

"Мы работники мусороперерабатывающего завода города Нур-Султана, обращаемся к нашему работодателю со следующими требованиями: увеличение заработной платы на 100 процентов и минимальной заработной платы до 200 тысяч тенге; мы требуем, чтобы ночные и праздничные премии и переработки оплачивались согласно трудовому кодексу РК; также мы требуем создать четвертую рабочую смену", - говорится в заявлении рабочих.

Стоит отметить, что о намерении начать забастовку рабочие уведомили свое начальство еще10 февраля.

"Мы не отступим, пойдем до конца", - сказали бастующие в завершение.

https://politic.kz/nizy/10288-zabastovka-v-nur-sultane-rabochikh-musoropererabatyvaiushchego-zavoda-vygnali-s-predpriiatiia

https://youtu.be/z7wYFk4sRq8
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 15.02.2021 в 18:20:05   # 772068
мне кажется, что мусорщики идут путем карагандинских водителей - уволят и наберут новых...
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  старик 15.02.2021 в 20:06:17   # 772081
Quote:
"Мы работники мусороперерабатывающего завода города Нур-Султана, обращаемся к нашему работодателю со следующими требованиями: увеличение заработной платы на 100 процентов и минимальной заработной платы до 200 тысяч тенге
К сожалению не указали нынешнюю зарплату рабочих, но такие цифры-явный перебор.
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  Skype 15.02.2021 в 20:24:49   # 772083
Почему перебор??? Нормальная схема, им что ждать когда начальство поднимет, в нормальной схеме этим занимается профсоюз.
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