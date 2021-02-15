Забастовка в Нур-Султане рабочих мусороперерабатывающего завода

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danilov 15 Февраля 2021 в 17:55:18
"Мы работники мусороперерабатывающего завода города Нур-Султана, обращаемся к нашему работодателю со следующими требованиями: увеличение заработной платы на 100 процентов и минимальной заработной платы до 200 тысяч тенге; мы требуем, чтобы ночные и праздничные премии и переработки оплачивались согласно трудовому кодексу РК; также мы требуем создать четвертую рабочую смену", - говорится в заявлении рабочих.
Стоит отметить, что о намерении начать забастовку рабочие уведомили свое начальство еще10 февраля.
"Мы не отступим, пойдем до конца", - сказали бастующие в завершение.
https://politic.kz/nizy/10288-zabastovka-v-nur-sultane-rabochikh-musoropererabatyvaiushchego-zavoda-vygnali-s-predpriiatiia
https://youtu.be/z7wYFk4sRq8
Комментарии, по рейтингу, по дате
"Мы работники мусороперерабатывающего завода города Нур-Султана, обращаемся к нашему работодателю со следующими требованиями: увеличение заработной платы на 100 процентов и минимальной заработной платы до 200 тысяч тенгеК сожалению не указали нынешнюю зарплату рабочих, но такие цифры-явный перебор.