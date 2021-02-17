Авиакомпании игнорируют новый аэропорт Туркестана

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danilov 17 Февраля 2021 в 21:44:56
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Полеты в Туркестан отменили сразу две отечественные компании – SCAT и Qazaq Air. Причина проста: сократился пассажиропоток. Люди между дорогими и дешевыми авиабилетами выбирают последние. Поэтому в новую воздушную гавань, где собирались принимать аж до трех миллионов пассажиров в год, летает теперь только бюджетный Fly Arystan. Так что аэропорт, занимающий 900 гектаров площади и построенный всего два месяца назад за 69 миллиардов, фактически пустует. Чиновники надеются, что это временно. Ролан Ибрагимов, руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области: – В основном из аэропорта Туркестан вылетали 3 авиакомпании. В том числе Qazaq Air и SCAT. К сожалению, SCAT и Qazaq Air были менее популярны у населения. Наполняемость борта у компаний – всего 42 процента и 50 процентов соответственно. А Fly Arystan – 92 и 100 процентов. Поэтому две авиакомпании временно перестали летать.
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https://www.ktk.kz/ru/news/video/2021/02/16/172591/
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Практичный 17.02.2021 в 23:47:47 # 772245