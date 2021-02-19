Самолет FlyArystan не долетел до Шымкента и сел в Алматы

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danilov 19 Февраля 2021 в 12:41:10
"19 февраля 2021 года в 08:55 борт 7325 по направлению Нур-Султан – Шымкент из-за погодных условий совершил посадку в Международном Аэропорту Алматы. Вылет в Шымкент перенесен на 10:45", – сообщили корреспонденту телеканала в пресс-службе.
Также в компании подчеркнули, что самолет приземлился благополучно. Никто из пассажиров не пострадал, однако, со слов пассажиров, лайнеру удалось приземлиться в Алматы лишь с третьего раза.
По данным телеканала, судно приземлилось экстренно, однако в пресс-службе аэропорта Алматы эту информацию опровергли.
"Никакой экстренной посадки не было. Он пришел на запасной аэродром к нам по метеоусловиям Шымкента", – сообщили в пресс-службе аэропорта корреспонденту Sputnik Казахстан.
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